Deben testear mucho más masivamente

Radio Jai dialogó con Marta Cohen, destacada y galardonada médica patóloga pediátrica argentina que reside en el Reino Unido, acerca de la situación del COVID tanto en Europa como Argentina.

“Es preocupante que hayan veinte mil nuevos contagios en el día de ayer (en Argentina) pero que en realidad es un número mayor. La cantidad de tests que se hicieron en Argentina, 75 mil, deberían haber sido al menos 250 mil para que el número de tests sea adecuado y no debe haber más de un 10% de positividad de casos.

Mi preocupación es la variante que nos azotó en el Reino Unido pero por suerte ya ha pasado y tenemos cuatro mil casos diarios. Esta variante es mucho más contagiosa, lamentablemente la situación económica de Argentina dificulta la implementación de una nueva cuarentena dura, por lo que la estrategia deberá ser incrementar la cantidad de testeos, por ejemplo en el Reino Unido se están haciendo un millón doscientos mil tests diarios, seiscientos mil de PCR y el resto de test rápido”.

“Aquí en el Reino Unido en el mes de enero se llenaron las camas de terapia y hubo que derivar pacientes a zonas tan alejadas como New Castle (cuatro horas de viaje desde Londres), justamente porque no había camas de terapia. Si nos fijamos en Argentina, Escobar, por ejemplo, ya no tiene camas como muchos otros lugares del Gran Buenos Aires, es importante que tomen medidas ahora, aumentar el número de tests ahora y que la gente se cuide ahora”.

Cohen ahondó en sus declaraciones: “También es importante el rastreo, la persona que se hace un test debe poner su dirección que luego se carga a una base de datos, ayer me fijé ingresando mi código postal en una página web y hay 52 personas cada cien mil infectadas con COVID en mi barrio. Es importante tanto el testeo como el rastreo. Por ejemplo, aquí hubo seis casos de la variante de Manaos, a cinco los identificaron, aislaron, identificaron también a sus contactos estrechos y los testearon a todos para evitar que esta variante, a la que la vacuna no es tan eficiente, se expanda. El otro caso no lo pudieron identificar porque no había puesto la dirección, incluso lo llamaban por televisión diciendo el día que se hizo el test en la zona de Bristol, la persona nunca se presentó pero hicieron el minucioso trabajo de identificar el código postal y la zona de donde el contagiado había venido. Este barrió resultó contener 359 viviendas y fueron casa por casa testeando a todos e identificaron a la persona que por suerte se había aislado”.

“Aquí los testeos PCR son gratis, todos los mayores de cincuenta años están vacunados, pero la vacunación de menores de cincuenta se dificultará porque no hay suficientes vacunas, entonces están calculando que cada británico pueda hacerse dos tests gratis por semana, incluso se los mandan a las casas. En cuanto a Argentina, entiendo que el CONICET dijo que tenía la capacidad técnica para producir test pero la cuestión de planificación de la estrategia es algo muy importante”.

Finalmente, concluyó: “En Europa están mal, llegaron a 60 mil casos diarios en Francia, están con cuarentena en muchos países. Lentamente están mejorando con las medidas restrictivas y aumentando la vacunación.

En el Reino Unido la situación mejoró por los tres pilares que siempre menciono: cuarentena, tests y vacunación. Todos los mayores de cincuenta están vacunados y tanto los casos como las muertes han bajado significativamente”.

