Radio Jai dialogó con Rodolfo Eiben, abogado y asesor de inversiones, acerca de la situación del país en materia económica y también energética. Este fue su análisis:

“El ministro Guzmán dice que la inflación va a ir bajando mes a mes, pero la realidad nos muestra que la inflación va subiendo, y en ascensor. Por otro lado, la falta de seguridad jurídica en los contratos estatales, también algo no menor que no es tomado en cuenta en la agenda de los argentinos es el incumplimiento del país en sus compromisos financieros en el exterior, algo muy grave, el juicio que la Argentina tiene en el Estado de Nueva York planteado por la expropiación de YPF, también está la condena judicial firme de alrededor de tres mil millones de dólares en contra de la Argentina. Juicios que deberemos soportar todos con nuestros impuestos”.

“Hoy anuncian aumentos tarifarios, por ejemplo en el gas el aumento va a rondar un 35%. La industria funciona a gas, entonces mientras deberíamos ser un exportador de gas porque tenemos reservas inconmensurables, no solo en Vaca Muerta, sino que en todo el sur argentino. Por ejemplo, Total Austral tiene la operación de tres yacimientos en la zona de Tierra del Fuego y tiene que reinyectar gas en sus yacimientos porque no hay forma de transportarlo, excede absolutamente lo que ellos pueden vender, ya sea nacionalmente o al exterior”.

Respecto a la inflación que azota nuestra economía, Eiben opinó: “No puedo creer que no haya intencionalidad política en esto. El caso de la inflación en países vecinos como Uruguay y Chile hay tres factores que influyen, es decir, no hay corrupción en los estamentos de gobierno, al margen de la corrupción, ellos tienen seguridad jurídica y ellos tampoco han prohibido la importación de insumos, el giro de divisas para compra de insumos industriales al exterior. Entonces recurrimos a emitir, y la maquinita ya no da más porque es la que produce la gran inflación. Hay que achicar el Estado”.

Finalmente, concluyó: “Los anteriores no hicieron lo que hay que hacer porque creyeron que manteniendo el status quo en esto iban a tener tiempo ganando la elección del 2019, y los actuales piensan que a mayor dependencia de la población del Estado mejor, porque son una caterva de incapaces. Dicen que podrían subir el impuesto a las ganancias para bajárselo a las empresas de juego, si eso llegara a ocurrir estaríamos en manos de una banda”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.