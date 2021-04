La lucha por recibir el mandato para formar gobierno: El presidente Rivlin decidirá hoy

La ronda de recomendaciones ha terminado, y todavía no se ha tomado una decisión: el primer ministro Benjamin Netanyahu recibió la mayoría (52), pero si Yad Lapid y el líder de Yemina, Naftali Bennett finalmente llegan a un acuerdo, se espera un cambio en las recomendaciones, que pueden darle al bloque dedl cambio la responsabilidad de formar gobierno.

El presidente Reuven Rivlin anunciaría su decisión hoy, pero no a qué hora. Si los líderes del “bloque de cambio” – Lapid, Bennett y Gideon Saar – no se vuelven hacia él y le piden un cambio en sus recomendaciones, entonces parece que hoy le dará a Netanyahu el mandato de formar el gobierno primero.

Al comienzo de las consultas, el presidente declaró: “La principal consideración que me guiará, es confiar el papel de formar gobierno al miembro de la Knesset con las mayores posibilidades. Así es como se han comportado todos los presidentes israelíes durante generaciones, así me comporté en todas las elecciones anteriores ”.

Además, se aclaró en el anuncio que una vez que el Presidente imponga la tarea de formar gobierno al miembro electo de la Knesset, tendrá 28 días de plazo, de acuerdo con la Ley Fundamental del Gobierno. En una situación en la que se necesite una extensión del proceso, el Presidente tiene la autoridad para otorgar una extensión de hasta 14 días adicionales por ley.

Actualmente, la opción posible para formar coalición, es un gobierno rotativo encabezado primero por Bennett en conjunto con el “bloque del cambio”. Lapid dijo en un comunicado a los medios que había propuesto a Bennett la formación de un “acuerdo nacional de este tipo”, y agregó: “El estado necesita un gobierno así, sabremos cómo cerrar las brechas”.

Bennett se comprometió recientemente a trabajar para evitar una quinta elección y es probable que trabaje para bloquear una mayor dispersión de la Knesset. Se espera que Bennett y Lapid, se reúnan pronto nuevamente, en un intento de decidir sobre un mecanismo para dirigir un gobierno igualitario, uno que también permitirá que Bennett gobierne a pesar de que tiene sólo siete asientos.

Además del Likud, Netanyahu también recomendó a los otros partidos pertenecientes a su bloque – Shas, Yahadut Hatorah y Tzionut Hadatit – un total de 52 recomendadores. Lapid recomendó a su propio partido, así como a Kajol Lavan, Avoda, Israel Beiteinu y Meretz – 45 recomendadores en total.

La sorpresa llegó cuando Guidon Saar y su partido Tikva Jadasha, decidieron no recomendar a nadie. seguido de la lista árabe conjunta Ta’al y Ram de Mansur Abbas que tampoco se inclinaron por nadie.

Al salir de la Residencia del Presidente, tres representantes de Tikva Hadasha, Yifat Shasha Bitton, Zeev Elkin y Yoaz Handel, se pararon en el césped y hablaron por teléfono con Saar, examinando la posibilidad de pedir volver al presidente y cambiar la recomendación. Esto, después de darse cuenta de que Rivlin no tendría más remedio que recomendar a Netanyahu, que tiene una clara mayoría de recomendadores. Finalmente eso no sucedió. Rivlin les dejó en claro que no sabía cuándo tenía la intención de publicar su decisión. “Si viene una solicitud de rechazo porque hay un cambio en la recomendación, consultaremos aquí”, dijo. “De acuerdo con las reuniones celebradas, aquí tomaré mi decisión. Las consideraciones son muy serias pero las reglas del juego nos obligan a todos”.

Mientras tanto, la derecha ya está presionando a Bennett para que no acceda a un gobierno de rotación. Minutos antes de que los representantes de Saar ingresaran a la residencia del presidente, una declaración oficial de fuentes del Likud decía que “Gideon ha decidido recomendar a Lapid, si Bennett no cambia su recomendación a Netanyahu, es un instrumento de un gobierno de izquierda liderado por Lapid y el articulación.” Al final, como se mencionó, Tikva Jadasha no recomendó ningún candidato.

