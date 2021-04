Quienes tienen que pelear esta batalla están bastante caídos

Conversamos con el Dr Gabriel Saidman, Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Enfermedades infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz, a propósito del incremento de casos de coronavirus en Argentina, y de la diseminación y comportamiento de las nuevas cepas del virus.

El Dr Saidman explicó a Radio Jai que hay un dinamismo constante del virus que responde a las mutaciones sucesivas que se van produciendo, y que la mayor contagiosidad que representan las variantes implican mayor peligrosidad, dado que a más porcentaje de infección, mayor probabilidad de gravedad y de mortalidad.

El médico fue muy enfático en destacar que este, -si bien es un tema muy preocupante-, no es el único.

Enumeró cuatro pilares fundamentales a tener en cuenta para hacer una lectura adecuada de la situación sanitaria:

-En primer lugar, las variantes circulantes en nuestro país, que afortunadamente responden a la inoculación de la vacuna. La única cepa resistente a la vacuna es la mutación sudafricana, que hasta el momento no está presente en Argentina.

-En segundo lugar, subrayando que es el punto para el más relevante y serio, es el relajamiento de las medidas de prevención individual y social. Indicó que es el problema más severo y del que depende la evolución o disminución de la enfermedad.

-Por otra parte, la imposibilidad de acceso a la vacunación en la actualidad de los grupos con morbilidad y riesgo y personas mayores de 60 años.

-Por último, la posibilidad de reinfección de quienes ya han padecido el covid 19.

Consultado por Radio Jai acerca de la situación de la escuelas y el contagio en niños y adolescentes, el especialista en Pediatría declaró que se están detectando contagios en niños, que afortunadamente presentan manifestaciones leves de la enfermedad.

Afirmó que la escuela no es lugar de contagios en tanto se cuiden los protocolos de sanidad, sino que el terreno propicio para adquirir la enfermedad está en los modos y lugares a través de los cuales los alumnos llegan a sus escuelas, por ejemplo, el transporte público, que ha sido desbordado y no cumple en general las condiciones requeridas.

Comentó que si el ascenso de la enfermedad continúa, se re-evaluará el cierre de las escuelas, por la llegada del invierno y la dificultad para mantener las aulas ventiladas.

En referencia al turismo en Semana Santa, Gabriel Saidman hizo notar la necesidad psicológica de la población de tomar un respiro, así como de la actividad económica sostenida, pero no sé mostró muy optimista respecto de la responsabilidad que se necesita para contener la ola de contagios. En este sentido, espera un incremento en los próximos días.

Consultado por la posibilidad de volver a fases de restricción iniciales, señaló que lo ve poco viable, y destacó que esperar que se produzca la inmunidad de rebaño no es útil, ya que se constató su fracaso en otros países.

Considera más oportuno revisar la vuelta a una fase 3 con mayores restricciones, fundamentalmente porque si la ciudadanía no cumple, no se puede esperar 100% de responsabilidad en los cuidados.

Para precisar la transmisión de sus conceptos, detalló a Radio Jai los dos mayores riesgos que se atraviesan hoy:

Por un lado, existe un muy amplio porcentaje de ciudadanos no vacunados.

En segundo lugar, el probable colapso del sistema sanitario y de las unidades de terapia intensiva.

El Dr Saidman explicó, en este sentido, que el riesgo de desborde hoy es muy peligroso, ya que los contagios crecieron pero el personal de salud es el mismo, o está aun más reducido que el año pasado.

Hay precisiones ignoradas por la sociedad: el hecho de que desde todas las instancias gubernamentales hay una fuerte voluntad de preparar y sostener el sistema sanitario, y además, que a todo el personal de salud se les han suspendido las licencias, a fines de responder a la nueva ola de COVID 19.

Tanto médicos como enfermeros , -aunque sean minoría es muy significativa-, están al borde del Burn out , trabajando con malos sueldos y con un entusiasmo fuertemente disminuido como contra-cara de la falta de responsabilidad social. Afirmó: “quienes tienen que pelear esta batalla están bastante caídos”.

Para concluir, relató el momento de gran indignación que experimento el personal de la salud con las irregularidades producidas en la vacunación en nuestro país, de público conocimiento: por cada persona vacunada irregularmente falta una vacuna que podría haberse aplicado correctamente y evitar una mortalidad.

“Todo esto está muy lejos de terminar, no hay que relajarse”.

Por DA/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.