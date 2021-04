“Esperemos que shoppings a cielo abierto no entren en las medidas de cierre”

Radio Jai dialogó con Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, acerca de las nuevas medidas restrictivas, y las consecuencias económicas del cierre de actividades en este rubro.

“Anoche pensábamos que estábamos afuera de las restricciones, sin embargo esta mañana me enteré, por un colega de ustedes, que el presidente había incluido a los shoppings entre los establecimientos que debían cerrar. Todavía estamos esperando el texto del DNU pero estimamos que esa es la situación a estas horas”, expresó.

Nirenberg agregó: “Nuestros locatarios vienen de padecer siete meses sin actividad durante el año pasado, y cuando apenas comenzaban a rodar nuevamente, se encuentran con esta situación que dice ser por quince días nada más, pero que, la verdad, ya tenemos una experiencia del año pasado que nos puso al borde del colapso y las nuevas medidas terminan de complicar el panorama. No quiero terminar sin decir que desde la industria entendemos la situación de la pandemia, y de las necesidades de ir morigerando algunas situaciones, pero en el caso de los shoppings, venimos cumpliendo a rajatabla los protocolos, y en este sentido hemos hecho inversiones para controlar el aforo electrónicamente, alcohol en gel, distanciamiento social y barbijos en el interior de shopping. Lo cierto es que todo eso no bastó y nos encontramos hoy con una situación de cierre que nuevamente pone a la actividad en serio riesgo”.

Señaló Nirenberg: “El año pasado, cuando estábamos en plena cuarentena y los locales estaban cerrados, decíamos que cuando reiniciara la actividad íbamos a tener 25% menos de las empresas que estaban dentro de los shoppings, pero este número se vio reducido debido a varios factores: uno de ellos fue el ATP que contribuyó un poco con las empresas, el gran esfuerzo económico de nuestros locatarios, pero también el gran esfuerzo económico de las empresas desarrolladoras que no cobraron los alquileres durante siete meses para permitir la subsistencia de estas empresas. Esto hizo que teuviéramos un 10% de vacancia en los shoppings, pero este nuevo cierre seguramente incrementará esta cifra”.

Y concluyó “Esperemos que shoppings a cielo abierto no entren en las medidas de cierre porque no son espacios cerrados, de manera que no deberían hacer una discriminación negativa de esos centros comerciales, creemos que son mucho más seguros que cualquier negocio a la calle. Con relación a los shoppings, hay cien mil puestos de trabajo, directos e indirectos, de manera que si decimos que la vacancia en nuestros establecimientos es del 10%, se habrían perdido diez mil puestos de trabajo”.

