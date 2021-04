Radio Jai dialogó con Jaime Kleidermacher acerca de su nuevo libro “Resonancias Bíblicas”,

El tema de la biblia es algo que ha sido una resonancia en mi formación desde muy chico y siempre me quedó esa sorpresa, esa situación de maravilla, de cómo seres humanos desde hace más de tres mil años vivieron las mismas emociones y los mismos sentimientos que nos anidan hoy en día, provistos de todas las circunstancias religiosas que la biblia también propone, ese arte de narrar, ese entretenimiento que esas historias nos generan.

“En la cuarentena, de alguna manera esto afloró en mí y se tradujo en doce historias que tienen esas resonancias”.

“Siempre la lectura se inicia en un paradigma personal, lo que me interpela a mí y lo que me hace bucear en esos ecos que todavía anidaban en mí y me llevó a esa reescritura. Siempre me fascinó que al pueblo judío nos llamen ‘El Pueblo del Libro’, eso nos identifica desde nuestro propio origen, y el libro es lo escrito para que quede indeleble a lo largo de los años y marque nuestra tradición, esas puras historias son lo indebleble que marca nuestra tradición e identidad, historias que pueden ser reeleídas una y otra vez, pero si uno las lee siempre igual es una reiteración que no permite una construcción novedosa y ese fue justamente mi desafío, tratar de mostrar esas historias con un lenguaje contemporaneo en medio de situaciones contemporaneas donde claramente el hilo narrativo es identificable con la historia original pero esa transformación en una situación moderna desafía al lector a encontrar de que estamos hablando y porque se convierte en una historia tan actual”.

“Hay uno de los cuentos que claramente identifica con lo que nos está pasando, el cuento en el que el protagonista es Moshé, en donde claramente la identificación contemporánea se produce en la parte de las plagas de Egipto y me sirve para hacer un paralelo con la actualidad, y las preguntas que se suscitan a partir del texto. ¿A que nos interpela la cuarentena, que es lo que estamos buscando, cual es nuestro destino, porque tenemos este desafío de atravesar esta plaga que se nos impone hoy, cual es la tierra prometida a la que tenemos que ir?, esas son algunas de las preguntas que atraviesan la narrativa”.

“El libro ya está en las librerías, tiene el prólogo del Rabino Sergio Bergman, que me ha honrado con su guía y con la tranquilidad de que no cometí ninguna falta de respeto, que un poco me preocupaba cuando lo escribía”.

