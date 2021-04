Las Mil y Una Noches de la política israelí

En el contexto de una situación sanitaria totalmente favorable para Israel, que parece ser el primer país en el mundo en superar la pandemia del coronavirus, aparece también el plano político. Hace poco se dieron las cuartas elecciones en dos años y aún nadie tiene en claro cuál será el panorama para el futuro de Israel.

Radio Jai dialogó con el Dr. Mario Sznajder, profesor emérito de la universidad hebrea de Jerusalem en ciencias políticas, quien dio detalles acerca de la realidad política actual.

“El panorama político israelí no está bien, pues estas elecciones sin emociones fueron indecisas porque no hay una dirección clara y cada uno de los bloques está intentando formar un gobierno”. “La sociedad israelí se ha dado cuenta que más de un 20 por ciento está compuesta por ciudadanos árabes, que tienen sus propias opiniones y partidos políticos, y hoy en día es imposible constituir un gobierno”.

“El que se propone como Primer Ministro todo el tiempo es el líder de Yamina, Naftali Bennett, que, en una situación de casi paridad entre la izquierda y la derecha, viene y dice ´siendo yo el último partido que puede darle la victoria a tal o cual´, por qué no nombrarme primero ministro”. “Lo que se discutía era una rotación entre Lapid y Bennett, exigiendo este último ser el primero Primer Ministro, es decir, los primeros dos años y medio y luego Lapid”. Sin embargo, Bennett había firmado un compromiso que de ninguna manera se sentaría con Lapid en un gobierno. “Había firmado que no iría con los árabes, pero las firmas son las firmas, pero había dicho públicamente que no haría un gobierno con Lapid”.

“Uno de los panoramas más increíbles que se pueden dar aquí era el de la quinta elección, que sería a favor de Netanyahu. Pero si se produce una situación en la cual entre las negociaciones puedan hacer un próximo gobierno y otras causas, se dilata el gobierno de transición y llegan a noviembre con esta misma situación, siendo Gantz el que debía asumir en el acuerdo de coalición como primer Ministro tendría que asumir en lugar de Netanyahu”. “Si Gantz fuera Primer Ministro, haría unas elecciones para destronar a Netanyahu”,

Lo que es seguro es que la política israelí no es nada aburrida casi una recreación de Las Mil y una Noches tan del Medio Oriente.

