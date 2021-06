Román Luna: Fortaleza física y mental para enfrentar la Esclerósis Múltiple

El Día Mundial de la EM se celebra durante todo el mes de mayo y a principios de junio y dialogamos con Román Luna, diagnosticado y en tratamiento, para saber más de la enfermedad y como enfrentarla.

El tema de del Día Mundial de la EM entre 2020 y 2022 es «Conexiones». La campaña Conexiones EM trata de establecer una conexión comunitaria, una conexión personal y conexiones para lograr una atención de calidad. El eslogan de la campaña es «Me conecto, nos conectamos» y el hashtag de la misma es #ConexionesEM.

“No se ha llegado a una cura, pero han habido adelantos para espaciar y reducir los brotes, y en aquellas esclerosis más agresivas tornarlas un poso más leves, dijo Luna.

Valentina tenía 12 años cuando a su padre lo diagnosticaron con esta enfermedad autoinmune. Román sintió que ya no valía la pena vivir, pero el running lo ayudó a salir. En diciembre del 2021 van a correr El Cruce, la desafiante aventura que une Argentina con Chile a través de 100 kilómetros.

Lo peor llegó cuando cayó en una profunda depresión. “Con el diagnóstico mi mundo se derrumbó, lo negué y me dejé llevar a un lugar muy oscuro. Eso afectó a todo mi círculo primario y a mi manera de relacionarse con el mundo. No tuve más ganas de vivir porque no le encontraba sentido”, relató.

“Me dieron ganas de correr, de volver a a sentir la vitalidad, el bienestar y la autoestima que te da el deporte. Me anoté en un grupo de runners y no paré” dijo Luna.

Escuche la nota completa.

