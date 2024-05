Bomba incendiaria lanzada contra sinagoga en Varsovia

El embajador de Israel en Polonia, Yacov Livne, condenó enérgicamente el ataque perpetrado contra la sinagoga Nożyk en Varsovia, calificándolo como un “ataque antisemita”. El incidente, que involucró el lanzamiento de una bomba incendiaria, ha generado consternación en la comunidad internacional y resalta la persistencia del antisemitismo en la región.

Livne destacó la importancia histórica de la sinagoga Nożyk, la única que sobrevivió en Varsovia después del Holocausto, subrayando la gravedad del ataque. “Ataques antisemitas escandalosos como este no pueden tolerarse hoy”, afirmó el diplomático, instando a las autoridades a encontrar y castigar a los responsables.

A Molotov cocktail was thrown tonight at the Nożyk Synagogue – the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

Outrageous Antisemitic attacks such as this can not be tolerated today. The perpetrators must be found and punished. pic.twitter.com/wAeSKSxz1b

