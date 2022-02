El gobernador de Florida, DeSantis, bajo fuego por negarse a condenar las manifestaciones neonazis en Orlando

El portavoz del gobernador cuestiona si los manifestantes que ondeaban esvásticas y gritaban ‘Heil Hitler’ a los judíos eran nazis reales, y no demócratas que intentaban hacerlo quedar mal.

El sábado y el domingo se llevaron a cabo mitines antisemitas cerca de Orlando, Florida, con unas dos docenas de personas con ropa neonazi ondeando esvásticas, pisoteando banderas israelíes y gritando epítetos antisemitas a los transeúntes.

Si bien varios funcionarios en el estado condenaron la protesta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue criticado cuando su portavoz expresó dudas sobre si los manifestantes eran realmente antisemitas y planteó la posibilidad de que en realidad fueran demócratas que intentaban hacer quedar mal al gobernador.

En videos e imágenes compartidos en las redes sociales, se puede ver a los manifestantes ondeando banderas y pancartas nazis, llamando a alguien que los filma “diablo” y “maldito kike” y haciendo saludos nazis.

Un video de la manifestación de Orlando que se difundió en las redes sociales el lunes mostró a los manifestantes parados en un paso elevado de una autopista frente a pancartas con esvásticas. Uno grita audiblemente “Heil Hitler”.

Otro video mostraba a los manifestantes atacando a un transeúnte en su automóvil.

Las manifestaciones se llevaron a cabo cerca del campus de la Universidad de Florida Central, que tiene un gran cuerpo estudiantil judío, y cerca de Disney World.

Yesterday neo-nazis rallied in Orlando. But America beat their disturbing ideology before and we'll do it again. As a police commander I saw similar rallies, and I also saw that for every nazi there were a hundred Floridians there to stand up for what's right. — Rep. Val Demings (@RepValDemings) January 30, 2022

Here’s the original video that I took that day is Eastern Orlando. I really can’t believe we’re seeing Nazis in 2022. FYI: I am of Jewish descent and a large portion of my family was killed in the holocaust. #HateSpeech #hatersgonnahate #orlando #Florida #Antisemitism pic.twitter.com/lmUPTjHw65 — Luke Denton (@Ekulnotned) January 30, 2022

“El judío es el diablo” “Los judíos violan niños y beben su sangre” “Los judíos trajeron esclavos aquí”

Una horrible manifestación antisemita y anti-negra está ocurriendo ahora mismo en Orlando, FL, orquestada por el supremacista blanco Eddie McBride y su grupo NSM.

¿Por qué la policía local permite esto?

El Orlando Sentinel informó que el grupo gritó otros insultos antisemitas, y una serie de funcionarios de Florida, incluido el senador republicano Rick Scott y la representante demócrata de la Cámara Val Demings, condenaron la reunión.

“El antisemitismo y el odio no son bienvenidos en esta comunidad”, dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, en un comunicado tuiteado.

My son just witnessed nazis in Orlando. He said there were dozens hanging on the corner. The guy getting assaulted got out of his car and pushed one of them. @fox35orlando pic.twitter.com/HUvNgI3zwl — DP (@DawneyNP) January 29, 2022

El alguacil del condado de Orange, John Mina, también tuiteó que el odio no tiene lugar, aunque su oficina le dijo a Newsweek que los manifestantes estaban dentro de los derechos de la Primera Enmienda.

Anti-semitism and hatred are not welcome in this community. Despite displays of hate in Central Florida this weekend, our collective commitment to building an inclusive, compassionate community for all is stronger than ever.https://t.co/9v3fmv2n0k — Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) January 31, 2022

Sin embargo, un portavoz de DeSantis se negó a hablar en contra de las manifestaciones y dijo que pueden ser plantas liberales, en un tweet eliminado desde entonces.

“¿Sabemos siquiera que son nazis?”, escribió Christina Pushaw, según Floridapolitics.com.

A pesar de eliminar el tuit, continuó retuiteando a quienes estaban de acuerdo con esa posición, y luego se mantuvo firme y le dijo a Newsweek que solo borró el tuit “porque atraía trolls y abusos”.

I am aware of the anti-Semitic demonstration in Orange County. I along with the Orange County Sheriff’s Office deplore any type of hate speech. This hatred has no place in our society. Any reports of criminal activity will be thoroughly investigated. — Sheriff John Mina (@SheriffMina) January 31, 2022

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla con simpatizantes y miembros de los medios de comunicación después de la firma de un proyecto de ley en Brandon, Florida, el 18 de noviembre de 2021. (Chris O’Meara/AP)

Si bien tuiteó que DeSantis siempre condenaría el odio y el antisemitismo, indicó que no sabía qué es el “Movimiento Nacional Socialista” y estaba esperando que la policía investigara, mientras defendía lo que dijo que eran intentos de vincular a DeSantis con las manifestaciones.

“En mi tuit, remití a la policía para determinar quién estaba detrás de la protesta porque, francamente, no sabía nada sobre el grupo. Pero puedo garantizar que no fue el gobernador. Los intentos de vincular la protesta con sus políticas son difamaciones políticas repugnantes”, dijo.

Entre los que condenaron a Pushaw estaba Fred Guttenberg, un activista contra las armas, cuya hija murió en el tiroteo en la escuela de Parkland.

Holy shit!!! @GovRonDeSantis, two weeks ago your press secretary @christinapushaw made a Hitler joke. This is now her response to the disgusting anti Semitic Nazi behavior taking place in Florida this weekend, targeted at people like me. Is this your public position? pic.twitter.com/9tAUd78hMB — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) January 31, 2022

Las manifestaciones de Florida no fueron los únicos incidentes antisemitas en los Estados Unidos durante el fin de semana.

El domingo por la tarde, una escuela judía y una sinagoga en el vecindario West Ridge de Chicago fueron destrozadas.

Debra Silverstein, concejal local cuya oficina está ubicada al lado de la sinagoga, dijo que la policía aún estaba investigando los incidentes. “No se ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre un posible motivo, pero estos tienen todas las características de los delitos basados ​​en el odio”, dijo.

En Washington, DC, la policía arrestó a un hombre de 34 años llamado Geraldo Pando, sospechoso de pintar con aerosol varias esvásticas alrededor de la entrada de Union Station, una estación de Amtrak cerca de Capitol Hill, la madrugada del viernes. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, respondió al incidente en un tuit.

JFC, @ChristinaPushaw, you unyielding troll. How do we know they’re Nazis? If the Nazi salutes weren’t enough, how about when the Nazis pulled someone out of a car and beat them up? Nazi enough for you? pic.twitter.com/aNW3tIkGXa — Peter Schorsch (@PeterSchorschFL) January 31, 2022

“Este símbolo de odio que se muestra en nuestra ciudad es a la vez impactante e inquietante, particularmente justo después del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto”, escribió.

El fin de semana turbulento, que también incluyó una manifestación en Ottawa contra los mandatos de vacunas contra el COVID-19 que incluyeron esvásticas, se produce solo unas semanas después de que la situación de los rehenes en una sinagoga de Texas dejara a los judíos estadounidenses sintiéndose vulnerables en sus sinagogas.

La ubicación del paso elevado de la carretera de las manifestaciones de Florida se parecía a manifestaciones similares en Austin, Texas, en octubre, en las que un grupo llamado Liga de Defensa Goyim colgó un cartel que decía “Vax a los judíos” de un paso elevado.

