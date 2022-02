La Gran Mentira de Amnistía Internacional sobre Israel

Por Alex Safian

Amnistía Internacional tiene un largo historial de formular maliciosamente cargos falsos contra Israel (por ejemplo, aquí , aquí , aquí y aquí ), y su líder Agnès Callamard tuvo que disculparse después de que se publicaran sus extraños tuits contra Israel . Por lo tanto, es lógico que en su último informe (que no se hará público hasta el 1 de febrero), que alega que Israel es un apartheid y un estado ilegítimo, la primera línea es una mentira descarada y maliciosa, una cita de Benjamin Netanyahu destrozada que parece apoyar tales cargos:

RESUMEN EJECUTIVO

“Israel no es un estado de todos sus ciudadanos… [sino más bien] el estado-nación del pueblo judío y solo de ellos”

Mensaje publicado en línea en marzo de 2019 por el entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Amnistía repite esta afirmación en la página 51, citando una publicación de Instagram de Netanyahu. ¿Por qué la cita de Amnistía es una mentira? Porque esto es lo que el entonces primer ministro dijo sobre el tema del estado-nación, respondiendo a una publicación de la actriz y modelo israelí Rotem Sela:

Estimado Rotem, una corrección importante: Israel no es un estado de todos sus ciudadanos. De acuerdo con la Ley del Estado-nación que aprobamos, Israel es el Estado-nación del pueblo judío, y solo de ellos. Como escribiste, no hay problema con los ciudadanos árabes de Israel: tienen los mismos derechos que todos nosotros y el gobierno del Likud ha invertido en el sector árabe más que cualquier otro gobierno. (énfasis añadido)

Es decir, para acusar a Israel de apartheid, Amnistía omite la siguiente línea de la publicación de Netanyahu, en la que deja claro que Israel no es apartheid y que los ciudadanos árabes pueden tener y tienen los mismos derechos.

Es obvio por qué Amnistía se involucró en este engaño: incluir la línea habría socavado su caso falso contra Israel. Entonces, como los propagandistas profesionales que son, simplemente omitieron lo que era inconveniente.

Si, en la primera línea de su informe , Amnistía Internacional ni siquiera puede citar correctamente y en contexto una breve declaración de Netanyahu, ¿cómo puede alguien confiar en ellos en temas más arcanos o complicados, girando en cuestiones críticas de hecho o derecho internacional?

La respuesta corta es que en Israel no se puede confiar en Amnistía Internacional, en cuestiones grandes o pequeñas.

Y todo el informe de Amnistía es así: inventar algunos nuevos cargos falsos y reciclar una gran cantidad de propaganda antigua y ya desacreditada.

Antes de entrar en los detalles del informe, es importante observar el contexto del informe, no solo lo que incluye sino también lo que omite. Sorprendentemente, no se menciona al grupo terrorista Jihad Islámica. Y buscar las palabras “terror” o “bombardeo” o “suicidio” o “puñalada” o “apuñalamiento” revela que en todo el informe de 211 páginas no hay una sola mención de ningún ataque terrorista palestino en particular contra israelíes, solo un frase descartable de 26 palabras que se utiliza para criticar los esfuerzos de Israel por defender a sus civiles contraataques terroristas. Por ejemplo, Amnistía no mencionó el terrible atentado con bomba de Pésaj del 27 de mayo de 2002, en el que 30 personas murieron y 140 resultaron heridas por un terrorista suicida palestino. También se omitió el atentado suicida con bomba de la pizzería Sbarro en Jerusalén el 9 de agosto de 2001, en el que murieron 15 personas, incluidos 7 niños. También se omitió el ataque del 1 de diciembre de 2001 en el centro comercial peatonal de la calle Ben Yehuda en Jerusalén, que mató a 11 personas e hirió a 180. También se omitió el ataque a un autobús de pasajeros al día siguiente en Haifa, que mató a 15 e hirió a 40. (Para una lista parcial de tales atentados con bomba véase Suicidio y otros atentados con bomba en Israel desde la Declaración de Principios ).

Estos ataques, y muchos más como estos, fueron el motivo de la construcción de la barrera de seguridad y otras medidas de seguridad que Amnistía usa para calumniar a Israel como apartheid, pero por alguna razón el grupo no considera adecuado siquiera aludir a ellos. Es simplemente sorprendente que una organización aparentemente dedicada a los “derechos humanos” trabaje tan duro para deshumanizar a estas víctimas del terrorismo palestino, en realidad para enterrarlas por segunda vez.

Pasando ahora a los detalles de los numerosos cargos de Amnistía, debe quedar claro que solo se pueden cubrir algunos de los puntos principales, y que si un cargo específico no se refuta aquí, eso no significa que sea cierto y no se pueda refutar. — de hecho, se pueden encontrar muchos más detalles que refutan la acusación de apartheid contra Israel en Deconstructing “Israeli Apartheid” y en el sitio Apartheid Week .

Por último, Amnistía debe disculparse francamente por todos los numerosos errores y cargos falsos de su informe y, en cada caso, debe corregir el registro.

Ahora para los detalles:

En la sección Despojo de Tierras y Bienes, Amnistía Internacional afirma:

En 1948, las personas e instituciones judías poseían alrededor del 6,5% del mandato de Palestina, mientras que los palestinos poseían alrededor del 90% de las tierras de propiedad privada allí. En poco más de 70 años la situación se ha invertido. (pág. 14)

Primero, observemos el truco retórico de Amnistía de referirse al “mandato de Palestina”, con “mandato” en minúsculas, que parece tener la intención de llevar a los no iniciados a creer que Palestina era un país, en lugar del uso histórico habitual y correcto que sería “Mandato de Palestina” o el “Mandato de Palestina” o el “Mandato Británico de Palestina”. Evidentemente, Amnistía no escatimará esfuerzos para inclinarse a favor de los palestinos y en contra de los judíos.

Y en otro truco, esta vez de aritmética, Amnistía cita la propiedad de la tierra palestina como el porcentaje de tierra privada en el Mandato de Palestina, pero la propiedad judía como el porcentaje de la tierra (total) en el Mandato de Palestina. Obviamente, esto magnificará la propiedad palestina en detrimento de los judíos. Una vez más, los propagandistas profesionales de Amnistía no escatiman esfuerzos para inclinarse contra los judíos.

Por supuesto, las afirmaciones de Amnistía sobre la propiedad de la tierra en el pre-Estado de Israel también son incorrectas, como veremos a continuación: los judíos poseían más del 6,5 por ciento y la propiedad árabe era mucho, mucho menos del 90 por ciento.

Por lo tanto, contrariamente a la descripción que hace Amnistía de gran parte de la tierra que pertenece a los árabes, aproximadamente la mitad de la tierra que se convirtió en Israel en 1948 era el desierto de Negev, y en el Mandato de Palestina, y antes de eso bajo el dominio turco otomano, y en la mayoría de los países en la actualidad, incluido el UU., el desierto pertenece al gobierno. Por ejemplo, en Nevada , el gobierno de EE. UU. por sí solo posee el 84,9 por ciento de la tierra, sin contar la tierra adicional propiedad de los gobiernos estatales y locales. Incluso en California, las tierras federales suman un 45,8 por ciento.

Entonces, como en Nevada, según el Código de Tierras Otomano, la tierra del desierto se clasificaba como Mewat (o tierra muerta) y era propiedad del Sultán, es decir, del gobierno. Los británicos mantuvieron el código territorial otomano cuando en 1922 establecieron el Mandato Británico de Palestina, y el papel del sultán pasó al gobierno británico en la persona del Alto Comisionado.

¿Qué pasa con la tierra fuera del desierto? ¿Los árabes poseían lo que los judíos no poseían allí? Una vez más, no: la mayor parte de esa tierra era tierra agrícola y, según el Código de Tierras Otomano, era casi en su totalidad tierra de Miri, o la tierra del Emir (el gobernante). Los agricultores que trabajaban esta tierra no eran propietarios, simplemente obtenían el derecho a usarla (usufructo) del estado a cambio de pagar impuestos sobre lo que producían de la tierra. Mientras usaran esa tierra productivamente y pagaran impuestos, nadie más podría usarla.

Entonces eso se ocupa del desierto y la mayoría de las tierras agrícolas, ¿qué pasa con el resto? Los registros de uso de la tierra de las autoridades del Mandato Británico revelan que los árabes poseían como máximo el 14 por ciento de la tierra (y probablemente un poco menos, ya que esto todavía incluye algunas tierras Miri utilizadas por agricultores árabes), mientras que los judíos poseían en forma privada el 8,6 por ciento (sin contar Miri tierra).

Así que la mayor parte de la tierra que Amnistía acusa a Israel de arrebatarle a los palestinos nunca fue tierra palestina privada en primer lugar, y no podría habérsele arrebatado a nadie porque era tierra estatal. (Para más detalles ver aquí, aquí y aquí.)

En cuanto a la afirmación de Amnistía de que la situación de la propiedad de la tierra se ha “invertido”, por el contrario: hoy los árabes israelíes poseen un 50% desproporcionadamente grande de la tierra privada en Israel, a pesar de ser solo el 20% de la población.

Amnistía reclama más discriminación territorial israelí:

Paralelamente a la expropiación directa de tierras por parte del gobierno israelí, todas las propiedades judías anteriores a 1948 en el Jerusalén Este anexado en poder del Custodio Jordano de Propiedades Enemigas fueron transferidas al Custodio General Israelí bajo una enmienda a la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970. La ley permitía que el propietario judío original, o sus herederos legítimos, solicitaran al Custodio General que les devolviera dichas propiedades. Se aplica solo a los propietarios judíos, no a los palestinos cuyas propiedades en Jerusalén occidental fueron confiscadas después de 1948, y es un esquema de compensación claramente discriminatorio. (pág. 14)

Contrariamente a las acusaciones de Amnistía sobre las propiedades de los ausentes, no hay nada inusual en que las propiedades abandonadas pasen a ser propiedad del Estado. Israel heredó las leyes pertinentes y la oficina del Custodio de Bienes Ausentes del Mandato Británico, al igual que Jordania, que llamó a su versión Custodio de Bienes Enemigos.

Dado que los propietarios palestinos ausentes residían en su mayoría en estados enemigos, no podían pagar, por ejemplo, los impuestos sobre la propiedad (ciertamente, los estados árabes no les habrían permitido enviar dinero a Israel). Por lo que habrían perdido la propiedad por falta de pago de impuestos. En lugar de simplemente tomar la propiedad de esta manera, Israel protegió los intereses del propietario palestino entregando la propiedad al Custodio israelí, quien, si vendía la propiedad, conservaba el valor de la propiedad en fideicomiso para el propietario registrado (con ajustes por inflación e interés).

Contrariamente a Amnistía, los árabes que perdieron propiedades en Israel son elegibles para solicitar una compensación del Custodio de Israel. Se presionó a los palestinos para que no hicieran reclamos, por temor a que eso legitimara la existencia y la soberanía de Israel. Aun así, a lo largo de los años se han presentado al menos 14.692 reclamaciones, se han resuelto reclamaciones con respecto a más de 200.000 dunums de tierra, se han pagado más de 10.000.000 NIS (nuevos shekels israelíes) en concepto de indemnización y más de 54.000 dunums de tierra de sustitución. En Israel se ha dado en compensación.

Israel ha seguido esta generosa política a pesar de que nunca se ha pagado un solo centavo de compensación a ninguno de los más de 500.000 refugiados judíos de los países árabes, que fueron obligados por los gobiernos árabes a abandonar sus hogares, negocios y ahorros.

Finalmente, es interesante notar que después de 1948, el Custodio jordano de propiedades enemigas asignó tierras de propiedad judía para la construcción de campos de refugiados palestinos cerca de Dheisheh, y en Anata y Qalandia ( Arab Building in Jerusalem: 1967—1997 , Israel Kimhi, p48- 49, y también, de los documentos palestinos filtrados, NSU Draft Memo Re: Rights of Jewish Within the OPT Acquired pre-1967 ).

Una vez más, contrariamente a Amnistía, ninguna de estas tierras de propiedad judía tomadas por el custodio jordano y utilizadas para construir campos de refugiados puede devolverse a los propietarios judíos originales.

En resumen, las propiedades judías en Jerusalén tomadas y en poder del Custodio jordano después de 1948 pueden devolverse a los propietarios judíos originales, y las propiedades de los residentes árabes de Jerusalén y en poder del Custodio israelí pueden devolverse a los propietarios árabes originales. . Si el Custodio transfirió la tierra a nuevos propietarios, el Custodio conserva el valor de la tierra en fideicomiso para los propietarios originales, y los propietarios palestinos originales pueden presentar una solicitud para recibir esa compensación. Si la tierra se utilizó para la agricultura, en su lugar se puede dar una tierra equivalente, como se detalla anteriormente.

Los palestinos de Cisjordania no son elegibles para presentar ante Israel las propiedades que perdieron después de 1948, pero tampoco los judíos israelíes son elegibles para presentar las propiedades que perdieron en Cisjordania (excluyendo Jerusalén Este) después de 1948. Esta ha sido la posición del gobierno israelí. y fue confirmado en la llamada decisión Valero de la Corte Suprema de Israel . La liquidación de dichas reclamaciones está a la espera de un acuerdo de paz definitivo.

En otras palabras, Amnistía está completamente equivocada una vez más sobre los hechos y los detalles que subyacen a los gravísimos cargos que tanto anhela lanzar contra Israel.

Amnistía también presenta cargos sobre el acceso árabe-israelí a tierras estatales en Israel:

La tierra estatal en Israel se utiliza en gran medida para desarrollar pueblos y localidades judíos. A los ciudadanos palestinos de Israel se les impide en la práctica arrendar tierras en el 80% de las tierras estatales. Los organismos nacionales judíos generalmente no arriendan tierras a no judíos y no los aceptan en los proyectos de vivienda y/o comunidades que establecen en tierras estatales que se han desarrollado específicamente para nuevos inmigrantes judíos. Aproximadamente el 13% de las tierras estatales de Israel, o más de 2,5 millones de dunams, son propiedad y están administrados únicamente a través del Fondo Nacional Judío para uso exclusivo de los judíos. (pág. 15)

Amnistía parece un poco confusa aquí: ¿es el 80% de la tierra a la que los árabes israelíes no pueden acceder, o el 13%, o quieren decir que el 13% está incluido en el 80% (si es así, por qué mencionarlo por separado) o qué? ? De hecho, ninguno de los números de Amnistía es correcto.

Amnistía también está confundida porque el JNF no ha administrado su tierra desde la aprobación en 1960 de la Ley Básica: Tierras de Israel , que creó la Administración de Tierras de Israel (ILA), y también estableció que las tierras propiedad del JNF y las tierras del gobierno juntos se definirían como “tierras de Israel” y serían administrados por la ILA. Se estableció el principio de que dicha tierra sería arrendada por la ILA, en lugar de ser vendida. El JNF retuvo la propiedad de su tierra, pero no la responsabilidad administrativa.

¿Cómo puede Amnistía sacar conclusiones detalladas y extremas sobre las políticas israelíes si ni siquiera puede obtener los conceptos básicos sobre esas políticas correctas?

Y contrariamente a Amnistía, los árabes israelíes y otros ciudadanos israelíes no judíos pueden arrendar tierras de la ILA y lo hacen. Para citar solo un ejemplo, la ciudad ahora conocida como Nof HaGalil (anteriormente Upper Nazareth) se construyó completamente en tierras estatales en 1957 y, a partir de 2020, es más del 30 por ciento árabe (en Buscar localidad ingrese Nof HaGalil). ¿Cómo puede ser esto si la tierra estatal está restringida solo a los judíos?

La respuesta es que no puede, y Amnistía Internacional se equivoca una vez más.

Ahora pasemos al llamado “derecho de retorno” palestino. Según Amnistía, en la sección Ciudadanía y derecho al retorno denegados:

Como se indicó anteriormente, Israel continúa negando a los refugiados palestinos, desplazados en los conflictos de 1947-49 y 1967, y a sus descendientes su derecho a obtener la ciudadanía israelí o el estatus de residencia en Israel o los TPO. Al hacerlo, les niega su derecho a regresar a sus antiguos lugares de residencia y propiedad, un derecho que ha sido ampliamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho a regresar al propio país está garantizado por el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho al retorno se aplica no solo a quienes fueron directamente expulsados ​​y sus familiares directos, sino también a aquellos de sus descendientes que hayan mantenido “vínculos estrechos y duraderos” con la zona. (pág. 72)

Así que Amnistía Internacional afirma que los refugiados palestinos y todos sus descendientes tienen “derecho a regresar” a Israel, y que la negativa de Israel a aceptarlo es una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos que contribuye a su estatus como Estado de apartheid.

La afirmación de Amnistía es una completa tontería. La fuente principal que cita es la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas , que no dice nada por el estilo y, en cualquier caso, como Resolución de la Asamblea General no es vinculante.

El punto clave ignorado por Amnistía es que la disposición central de la resolución pedía la creación de una Comisión de Conciliación y:

… establecimiento de contacto entre las propias partes y la Comisión en la fecha más temprana posible … para buscar un acuerdo mediante negociaciones [y así llegar] a una solución definitiva de todas las cuestiones entre ellas. (párrafos 4 y 5)

Esa comisión se formó debidamente y se reunió en Lausana, Suiza, donde los árabes se negaron incluso a reunirse con los israelíes, y mucho menos a negociar la paz, una postura que se mantuvo durante muchos años y múltiples guerras costosas. La única cláusula de la Resolución 194 que reconoció la parte árabe fue el párrafo 11, que sugería (no podía “exigir”, ya que se trataba de una resolución de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad) que:

-se debe permitir que los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos lo hagan lo antes posible… [Debe facilitarse la repatriación, el reasentamiento y la rehabilitación económica y social de los refugiados y el pago de indemnizaciones]. (énfasis añadido)

Incluso si se tratara de una resolución del Consejo de Seguridad, debido a que solo recomienda que se permita el regreso de los refugiados, difícilmente puede caracterizarse como la creación de un “derecho”. Además, el requisito de que los retornados primero aceptaran vivir “en paz con sus vecinos” significaba que los palestinos retornados tendrían que aceptar el derecho de Israel a existir, algo que muy pocos de ellos, incluso hoy, parecen realmente dispuestos a hacer. Además, ni siquiera insinuó ningún derecho de retorno para los descendientes de refugiados.

Todos los estados árabes votaron en contra de la Resolución 194, precisamente porque no establecía un “derecho de retorno” y porque reconocía implícitamente a Israel. Es falso, en el mejor de los casos, que esos mismos estados árabes (y representantes palestinos) vean hoy en la Resolución 194 el derecho al retorno que anteriormente afirmaron que no existía.

Además, incluso si la Resolución 194 hubiera sido legalmente vinculante en 1948, habría perdido tal peso bajo el principio legal fundamental de impedimento legal , según el cual una parte que viola materialmente un contrato o acuerdo tiene prohibido pedir a otras partes que cumplan con sus obligaciones . obligaciones bajo el mismo contrato. La parte árabe, habiendo rechazado y violado la Resolución 194 desde el día de su inicio, ahora no puede venir a Israel y decir “Implemente el Párrafo 11”.

La cita de Amnistía de la Declaración Universal de Derechos Humanos como apoyo al derecho de retorno de los palestinos también es falsa, porque la cláusula en cuestión en realidad establece el derecho de un individuo a salir de su país, en lugar de un derecho colectivo a regresar a un país, y porque la DUDH no es un derecho internacional vinculante, como incluso Amnistía admite en otro lugar:

Aunque no es jurídicamente vinculante, la protección de los derechos y libertades establecidos en la Declaración se ha incorporado en muchas constituciones nacionales y marcos jurídicos nacionales.

Para obtener más detalles con más referencias, consulte aquí y aquí.

En su sección sobre Estructura de Ciudadanía Desigual y Separada en Israel, Amnistía afirma que la Ley de Retorno de Israel discrimina a los árabes israelíes:

Los requisitos para convertirse en ciudadano israelí se establecen en la Ley de Nacionalidad de 1952, que cubre a personas judías y no judías. El Artículo 2(a) de la ley otorga derechos de ciudadanía automáticos a todo inmigrante judío bajo la Ley de Retorno de 1950. Como se describió anteriormente (ver sección 5.1 “Intento de oprimir y dominar al pueblo palestino), la Ley de Retorno es efectivamente una nacionalidad. ley que otorga a todos los judíos, independientemente de dónde residan en el mundo, el derecho distintivo de establecerse en Israel con plenos derechos legales y políticos. Una enmienda a la ley, que se agregó en 1970, definió a un judío como una “persona que nació de una madre judía o se convirtió al judaísmo y que no es miembro de otra religión”.

Por el contrario, a los ciudadanos palestinos de Israel se les otorgan derechos de ciudadanía basados ​​en la residencia en Israel…

Esta estructura de ciudadanía desigual y separada ha resultado en una marcada discriminación contra los ciudadanos palestinos de varias maneras… (p 64)

La Ley del Retorno de Israel permite que las personas con alguna herencia judía emigren a Israel y reciban la ciudadanía expedita y, contrariamente a la ominosa descripción de Amnistía, la Ley del Retorno no es ni racista ni peculiarmente israelí. Leyes similares han estado vigentes en muchas democracias, especialmente aquellas con grandes diásporas, como México, Irlanda, Finlandia, Grecia, Polonia, Alemania, Italia, Dinamarca, etc.

Además, dichas leyes están expresamente permitidas, por ejemplo, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965). De acuerdo con el Artículo 1(3) de esta convención, las naciones pueden favorecer a ciertos grupos para la ciudadanía siempre que no haya discriminación dirigida a ningún grupo en particular.

Además, el artículo 1(4) prevé la “acción afirmativa”. Es decir, un estado puede emplear una preferencia al otorgar la ciudadanía para deshacer los efectos de una discriminación anterior. En el caso de Israel, tales episodios previos de discriminación son claros: la decisión británica en 1939, por ejemplo, de prohibir la inmigración judía a la Palestina del Mandato, condenando así a millones de judíos a morir en los crematorios de Europa. En un grado extremadamente pequeño , la Ley del Retorno ayuda a mitigar este mal.

Como se indicó anteriormente, otras democracias tienen leyes similares. Por ejemplo, en Irlanda, el ministro correspondiente puede renunciar a los requisitos habituales para la ciudadanía bajo diversas condiciones, entre ellas:

Cuando la persona es de ascendencia irlandesa o de asociaciones irlandesas, o es un padre o tutor que solicita en nombre de un hijo menor de edad de ascendencia irlandesa o asociaciones irlandesas.

El texto de la ley irlandesa completa deja claro cuán ampliamente se define el concepto de descendencia o asociaciones:

Se modifica el artículo 16 de la Ley Principal mediante la inserción del siguiente inciso:

”(2) A los efectos de esta sección, una persona pertenece a asociaciones irlandesas si:

(a) él o ella está relacionado por sangre, afinidad o adopción con una persona que es ciudadano irlandés o tiene derecho a ser ciudadano irlandés, o

(b) estaba relacionado por sangre, afinidad o adopción con una persona fallecida y que, en el momento de su muerte, era ciudadano irlandés o tenía derecho a ser ciudadano irlandés”.

La “ley del retorno” irlandesa es, por lo tanto, aún más amplia que la de Israel, ya que no corta al nivel de los abuelos.

¿Ha denunciado alguna vez Amnistía que México, Irlanda, Finlandia, Grecia, Polonia, Alemania, Italia y Dinamarca también son estados de apartheid? ¿Por qué solo se destaca a Israel?

Finalmente, negar la Ley del Retorno de Israel es también un asalto a la capacidad de los judíos de todo el mundo para encontrar refugio en Israel cuando se enfrentan al creciente antisemitismo. Muchos judíos franceses han emigrado a Israel en los últimos años precisamente por esta razón. ¿Por qué Amnistía condena cualquier cosa que Israel pueda hacer para prevenir los ataques terroristas contra los judíos israelíes, y por qué también condena la única vía de seguridad para los judíos amenazados fuera de Israel?

Amnistía también describe de manera extraña la decisión de Israel de no reclutar árabes israelíes en el ejército como discriminatoria:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirma que “los árabes israelíes son ciudadanos de… Israel con los mismos derechos” y que “la única distinción legal entre ciudadanos árabes y judíos es… el deber cívico”, porque los ciudadanos palestinos están exentos del servicio militar. El servicio militar es obligatorio para los hombres y mujeres judíos israelíes, así como para los hombres de las minorías drusa y circasiana. Si bien los palestinos se niegan en gran medida a unirse al ejército israelí por razones nacionales y políticas, la exención de los ciudadanos palestinos de Israel del servicio militar ha resultado en su exclusión discriminatoria de los beneficios y oportunidades económicos sustanciales garantizados por la ley israelí para aquellos que han completado el servicio militar.

Entonces, según Amnistía, los palestinos (es decir, los árabes israelíes) se niegan en gran medida a unirse a las FDI, pero por lo tanto pierden los beneficios de los veteranos. Aquellos que se ofrecen como voluntarios obtienen los beneficios de los veteranos, y esto es supuestamente discriminación israelí contra los árabes israelíes.

Es difícil tomar en serio esta crítica. ¡E imagine lo que cobraría Amnistía si Israel obligara a los árabes israelíes a unirse al ejército israelí!

A modo de comparación, también se debe tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos finalmente permitieron que los estadounidenses de origen japonés (que habían sido internados vergonzosamente) sirvieran en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero solo en el teatro europeo, no en el Pacífico, donde se enfrentarían. fuerzas japonesas. A pesar del maltrato de los estadounidenses de origen japonés por parte del gobierno de los EE. UU., estos soldados sirvieron con gran honor y distinción.

Amnistía también acusa, por supuesto, de discriminación política contra los ciudadanos árabes de Israel:

5.3.5 Restricciones al derecho a la participación política y resistencia popular

Como resultado de su estatus de ciudadanía, los ciudadanos palestinos de Israel son el único grupo de palestinos que viven bajo el gobierno de Israel que pueden votar en sus elecciones nacionales y municipales y ser elegidos miembros de la Knesset. Sin embargo, mientras que las leyes y políticas israelíes definen al estado como democrático, la fragmentación del pueblo palestino asegura que la versión de democracia de Israel privilegia abrumadoramente la participación política de los judíos israelíes. Además, la representación de los ciudadanos palestinos de Israel en el proceso de toma de decisiones, principalmente en la Knesset, se ha visto restringida y socavada por una serie de leyes y políticas israelíes.

¿Entonces los árabes israelíes no están involucrados en el proceso de toma de decisiones? ¿Amnistía se le pasó por alto el hecho de que el actual gobierno israelí incluye la Lista Árabe Unida, un partido árabe islamista dirigido por el diputado Mansour Abbas , que Abbas se desempeña como vicepresidente de la Knesset y que también forma parte del gabinete como viceministro de Asuntos Árabes? ?

Debido a que la membresía de Abbas y su partido en la coalición gobernante demuele el caso de Amnistía contra Israel, simplemente se le ignora. (Se lo menciona solo una vez, tangencialmente, en el informe).

Pero hay una forma más amplia de ver la acusación de apartheid. Considere, por ejemplo, que en el supuesto estado de apartheid de Israel, cuando el presidente Moshe Katsav fue acusado de delitos graves contra asistentes femeninas, fue condenado por un panel de tres jueces encabezado por un juez árabe israelí (Israel no tiene juicios con jurado ). Cuando apeló a la Corte Suprema, los cargos fueron confirmados por un panel de tres jueces que incluía a un juez árabe israelí diferente, el juez de la Corte Suprema Salim Joubran.

Entonces, el estado judío practica una forma única y previamente desconocida de apartheid, donde el presidente judío israelí puede ser encarcelado por jueces árabes israelíes. Y Katsav no recibió un tirón de orejas: estuvo en la cárcel durante cinco años.

Y eso es lo que Amnistía Internacional no puede admitir: ninguna definición de apartheid puede incluir a Israel. Y debido a que están decididos a denigrar y deslegitimar a Israel con la etiqueta del apartheid, su única opción es tergiversar los hechos, las leyes y las definiciones.

En términos sencillos, participar en la “gran mentira”, un término que los líderes nazis hicieron famoso. ¿Es solo una coincidencia que los defensores originales de la gran mentira tuvieran el mismo objetivo que Amnistía Internacional?

Informe de Alex Safian Fuente: Camera

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai