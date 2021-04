Universidad Hebrea de Jerusalem: “Dentro de éste campus cesarán los conflictos y divisiones políticas”

Frente al pueblo judío de la Europa culta que él conocía, un pueblo desgarrado, envuelto en dudas como los de la asociación de judíos alemanes de fe judía, Einstein se encuentra, en los Esta- dos Unidos, con otro tipo de gente.

Al volver de la gira le escribe a Jaim Weitzman, diciéndole: “En Norteamérica descubrí por primera vez al pueblo judío. He visto cualquier cantidad de judíos, pero nunca he visto al pueblo judío, ni en Berlín, ni en el resto de Alemania. Este pue- blo judío que encontré en Estados Unidos, vino de Rusia, Polonia y toda Europa oriental. Estos hombres y mujeres retienen aún un sano sentimiento nacional, no destruido todavía por el proceso de atomización y dispersión. Los hallé extraordinariamente dispuestos para el autosacrificio y creativos en un sentido práctico.” A partir de ahí su actividad sionista es incesante.

En 1923, Einstein, ya premio Nobel, va a Cambridge (Inglaterra) y se dedica a recolectar fondos para ayudar a las causas nacionales judías.

“En el mismo año llega a Israel, y allí se produce un acto que, si no fuéramos testigos y participantes de lo que sucedió después, parecería una ceremonia de alucinados. En el Monte Scopus, en un baldío, frente a una comunidad absolutamente pobre, con las mayores dificultades económicas y políticas, reducida numéricamente, con muy escasas posibilidades de llegar a lo que llegó, Einstein dicta la conferencia inaugural de la que habría de ser la Universidad Central del Pueblo Judío”.

Pone la piedra basal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de una utopía. Esa causa va a ser axial en su vida, y en ese acto declara, que ahí se está poniendo la piedra de una casa lista para convertirse en centro de sabiduría y ciencia para todos los pueblos de Oriente.