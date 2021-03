El Teatro Colón presentó su programación 2021

En la columna de series y películas del programa Vacunados, contamos con la presencia de una invitada especial, para que nos cuente sobre la programación del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, Directora General del Teatro Colón.

MarÍa Victoria es historiadora y gestora cultural. Profesora en posgrado de Gestión de Artes y Espectáculos de la Facultad de Cs. Económicas (UBA) y Profesora Asociada Cátedra de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en el C.B.C. (UBA). Fue DG del CC San Martín, Subsecretaria de Patrimonio Cultural y Directora General de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Está en su actual cargo desde Diciembre de 2015.

Respecto de ser la primera mujer en la historia del Teatro Colón en llegar al puesto de Directora General comentó:

“Es un dato/hecho histórico, pero también es un trabajo cotidiano muy silencioso, muy intenso muy fuerte, que tenemos que hacer las mujeres en puestos de conducción que no es fácil para nada y bueno hay que remar mucho y trabajar con mucha habilidad para ocupar esos lugares.”

Cuando le informaron que iba a ocupar el cargo de directora general siendo la primera mujer en la historia del Teatro Colón, ¿Cómo lo recibió?

“Mira, primero con mucha alegría y con mucho orgullo, porque el Teatro Colón para un gestor cultural profesional de la Argentina, es el lugar más interesante y más importante para dirigir, ese fue un shock muy grande y de mucha emoción y de mucha alegría, automáticamente después viene la responsabilidad, el susto, y estar a la altura de las circunstancias y nunca me di cuenta hasta después de un par de meses, cuando me hicieron una nota, que era la primera mujer, no había reparado en ese dato y ahí ya la impresión fue muy grande. No solamente la institución necesita que honremos el cargo con el mayor esfuerzo y trabajo, si no este dato de ser la primera mujer bueno para mí fue como lo más trascendente con respecto al cargo y bueno mi deseo es poder traspasarle el cargo a otra mujer.”

“Desde muy chiquitita, a los 5 años con mi hermana, mis abuelos nos llevaban, y era divino ir al Teatro Colón ,era todo una noche mágica, en un palacio de princesas y nosotras nos sentíamos unas princesas y nuestros abuelos nos alimentaban ese juego de ir a ese lugar, donde pasaban cosas mágicas, donde había una música espectacular, donde había unos trajes en las óperas divinos, donde había bailarinas con unos tutú blancos soñados, ese recuerdo lo tengo muy grabado y exactamente cada día que entro a la sala del teatro, un segundo tengo ese recuerdo de la infancia que tanto me agradaba ir al teatro, ver el salón dorado, era un palacio. Ese recuerdo infantil tan simpático, es el que me hizo armar un programa para niños que en las vacaciones de verano, este verano no, sino los anteriores, hicimos colonia de vacaciones en el teatro con talleres de arte y todo lo que se hace en el teatro para chicos y ellos venían desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde a jugar en ese mundo de fantasía a crear escenografía, a hacer vestuario y a maquillarse y aprender a cantar y aprender a bailar jugando. Así que mucha de las experiencias, siempre las experiencias personales permean en el trabajo profesional y algo de todo eso queda.”

Nos compartió las novedades en cuanto a la programacion 2021 del Teatro Colón, en contexto de pandemia, protocolos y los desafios que enfrentaron en la preparacion:

“Para empezar ya muy prontito, tenemos un precioso concierto gratuito en Parque Centenario (31 de marzo) con la orquesta estable del Teatro Colón como cierre de la programación de verano, es un miércoles a la nochecita, pero se vienen al Parque Centenario con entrada gratuita, va a ser un megaconcierto.

Acabamos de terminar la celebración del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla que fueron una serie de conciertos preciosos y un homenaje muy necesario que la Argentina y el Teatro Colón tenían que hacerle a Astor Piazzolla, y después arrancamos el 10 de abril con conciertos, el 27 de abril con ópera, en mayo con ballet, hemos diseñado un programa de los más completo, de unas 130 funciones, más de 300 artistas, hemos puesto el acento en los artistas argentinos, en los equipos creativos argentinos, esto es directores de escena, vestuaristas argentinos, escenógrafos, pero también vamos a tener invitados internacionales muy importantes y justamente este año inauguramos algo en relación a las mujeres, un ciclo de mujeres, Mujeres en música se llama, con compositoras, intérpretes, directoras musicales mujeres. Hay muchas muy buenas, pero a veces hace falta marcar que eso existe y que hay que llamar la atención por eso estamos haciendo este ciclo de Mujeres en Música.

Así que a pesar de la pandemia y en el medio de la pandemia, hemos diseñado una temporada que justamente lo que va a tratar de hacer es atravesar la pandemia de la forma más segura en cuanto a lo sanitario para el público, para los artistas y los trabajadores del teatro hasta donde podamos y por eso nosotros tenemos una programación mixta con todo esto que te estoy contando, en presencial pero también tenemos un Colón digital, que si bien lo veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo con los streaming de la programación y con otras actividades, durante el comienzo de la pandemia el año pasado, creció mucho la participación de las personas que viven en distintos lugares del país y del mundo y no los queremos abandonar y vamos a seguir con esta programación que bueno o la pandemia o la distancia hace que las personas no puedan venir al teatro y existe esta opción, una opción con muchísima actividad inclusive para aquellos que vienen al teatro es absolutamente complementario lo que sucede en la web del Teatro Colón y en las redes, hay videos, documentales, preciosas grabaciones históricas, artículos se han escrito y se escriben para la revista del teatro, entrevistas, programa precioso hecho que se llama Casas de Ópera que recomiendo que lo vean porque lo hicieron el equipo creativo joven en el medio de la pandemia, cada cual desde su casa, sin salir, sin ir al teatro y con lo que había en la casa, es un trabajo maravilloso e inclusive en la página web hay un videíto que muestra como han trabajado y todo este equipo dirigido por Mariana Ciolfi una belleza con una estética muy contemporánea, muy joven que parece contradictoria con el dorado a la hoja que tiene el teatro pero justamente ese costado joven y entre comillas trasgresor en cuanto al artístico que tiene el Teatro Colón lo estamos poniendo muy en marcha con estas propuestas.

También usamos la plataforma del Ministerio de Cultura duplicamos toda la programación en Vivamos Cultura: https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/, y todo el resto en la web del Teatro Colón. https://teatroColón.org.ar/es/Colóndigital

Nosotros ya venimos desarrollando hace 4 años un programa de salidas del teatro, de vistas a otras ciudades, de recorrer el país, para acercarnos a la casa de cada uno e invitarlos imaginariamente a entrar al TC pero además de hacerlo presencialmente, de recorrer el país, también lo estamos haciendo a través de las redes, la página web de Vivamos Cultura, la del teatro, la de turismo de la ciudad, todos los medios que tenemos, la radio de la ciudad, tenemos un programa de radio en la radio de la ciudad donde trasmite y se escuchan viejas grabaciones y joyas que tenemos guardadas en el archivo digamos todas las herramientas tecnológicas comunicacionales que tenemos a nuestras disposición y posibilidad las queremos usar para estar cada vez un poquito más cerca del público, y que sea lo menos trabajoso posible, con un click o en el celular nos tiene presente y somos buenos compañeros de ruta, para los chicos, para los grandes, para los jóvenes, para los más grandes todavía, tenemos opciones para todos los públicos.”

En el año 2019 María Victoria Alcaraz recibe en Moscú, de manos del Presidente de Rusia Vladimir Putin la condecoración “Orden de la Amistad”, el reconocimiento más importante que el país euroasiático puede asignarle a un ciudadano extranjero. Este homenaje se da en el marco de la celebración del Día de la Unidad Nacional en Rusia. La distinción es otorgada en la Federación de Rusia desde 1994 en reconocimiento a las personas extranjeras cuyos trabajos, actos y esfuerzos se han dirigido a mejorar las relaciones con la Federación de Rusia y su pueblo.

Los invitamos a consultar los enlaces de interés mas abajo y a disfrutar de toda la programación 2021 del Teatro Colón.

Por @maralegoz para Radio Jai

Algunos enlaces de interés:

Casas de Ópera: https://teatroColón.org.ar/es/Colóndigital/casasdeopera

Colón para Chicos: https://teatroColón.org.ar/es/Colóndigital/Colónparachicos

Para chequear el Calendario de eventos: https://teatroColón.org.ar/es/calendar/month

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.