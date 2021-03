El salvador de Netanyahu: conozca al líder árabe que puede influir en las elecciones

El recuento final de las elecciones no se anunciará hasta el viernes, pero los resultados preliminares que indican que el líder de Ra’am (Lista Árabe Unida), Mansour Abbas, será clave en la próxima coalición, han visto a ambos bandos políticos comenzar los esfuerzos para cortejarlo.

Según los resultados preliminares del 97% de los votos regulares contados, el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu ganó 59 escaños, dos menos que la mayoría de bloqueo, a menos que Abbas lo ayudara a formar un gobierno. Pero hubo indicios de que el miércoles por la noche las cifras cambiarían.

El Likud de Netanyahu ganó 30 escaños, Yesh Atid 17, Shas 9, Kajol Lavan 8, Yaadut Hatorah, Yamina, Israel Beytenu y Avoda 7, Tikva Jadasha y el Tzionut Hadatit 6, y Meretz 5. Después de las indicaciones iniciales de que Ra’am no había cruzado el umbral electoral del 3,25%, los resultados actuales le otorgan 5 escaños y la Lista Conjunta 6.

Los resultados preliminares del resto de los colegios electorales regulares se retrasaron por problemas técnicos. A última hora del miércoles, el Comité Central de Elecciones comenzó a contar unos 430.000 sobres dobles, que son boletas de hospitales, residencias de ancianos, emisarios, soldados, prisioneros y colegios electorales especiales para los retornados en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion y para los enfermos y en cuarentena del COVID-19. .

Fuentes cercanas a Netanyahu dijeron que el Likud estaría abierto a la cooperación parlamentaria con Abbas, pero los asociados de Netanyahu pidieron a los diputados del Likud que dejaran de hablar sobre el asunto. El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, se reunirá con Abbas a finales de esta semana.

Abbas fue discreto y no dijo si apoyará a una coalición liderada por Netanyahu o se unirá al “bloque de cambio”, que busca derrocar al primer ministro. Dijo en varias entrevistas el miércoles que mantiene abiertas todas las opciones y que negociará con los principales partidos de todo el espectro político.

Abbas dijo que su partido “no está en manos de nadie”. “No estamos comprometidos con un bloque o candidato específico”, “Lo hemos dicho varias veces, no estamos en manos de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha”.

Cuando se le preguntó con quién se sentaría o con quién no, dijo que “no descarta a nadie. Estoy descartando a quien me descarte “. Abbas se refería a una iniciativa del líder de Yamina, Naftali Bennett, quien dijo en los últimos días que no se sentará en una coalición con Lapid, y al mismo tiempo, le pidió a Netanyahu que dijera que no formará un gobierno que se base en el apoyo de Ra’am.

Abbas luego dijo que su objetivo es prometer que el próximo gobierno que se forme no ignorará las necesidades de la sociedad árabe en Israel. “Tenemos problemas urgentes de vida o muerte”, dijo. “Cosas como el crimen y la violencia, y las grandes crisis económicas y de vivienda. Hay una larga lista de problemas crónicos en la sociedad árabe que el estado y el gobierno descuidaron durante muchos años”.

En una entrevista en la televisión israelí se le preguntó a Abbas si se sentaría en un gabinete con el extremista de derecha Itamar Ben-Gvir, y repitió su posición de que Ra’am no descartará a quien no lo descarte. Fuentes en Yesh Atid e Israel Beytenu dijeron que las partes ya comenzaron los esfuerzos para evitar que Netanyahu forme un gobierno. El plan incluye capturar el puesto de portavoz de la Knesset, los comités clave de la Knesset y promover un proyecto de ley que evitaría que el primer ministro se postule si se inicia otra ronda de elecciones.

Cuando se le preguntó si se unirá a la iniciativa, Abbas mantuvo su posición vaga y dijo: “No me siento obligado a abordar todas las iniciativas hipotéticas. Cuando llegue la oferta, la revisaremos y actuaremos de acuerdo con nuestro interés “.

“Si hay una solicitud de una gran parte, Ra’am conducirá la negociación de manera digna”, dijo. “Nuestro punto de interés es un partido con el potencial de ser un partido gobernante y su candidato a primer ministro, no un partido satélite”, dijo.

Ra’am representan a la corriente sur del Movimiento Islámico en Israel. Se ha postulado como parte de la Lista Conjunta y anteriormente en una lista con el Partido Ta’al de Ahmad Tibi. Ra’am se separó de la Lista Conjunta debido a desacuerdos con respecto a varios temas, incluida la capacidad del partido para cooperar con otros partidos y unirse a una coalición, y proyectos de ley relacionados con los derechos LGBT.

La asociación de Netanyahu con Abbas comenzó a ser noticia a fines del año pasado, después de que se detectara una cálida interacción entre Netanyahu y Abbas en una reunión del Comité de la Knesset sobre la Violencia en el Sector Árabe, que encabeza el diputado árabe. Los dos cooperaron estrechamente en el pasado en un intento de formar una coalición de 60 diputados con el apoyo de Abbas desde el exterior después de las elecciones de abril de 2019.

“Durante el último año y medio, hubo propuestas para abstenerse de los gobiernos formados y, a cambio, recibir logros para la sociedad árabe, ”, Dijo. “La sociedad árabe sufre plagas de delincuencia, violencia y desempleo. Esto empeoró con la corona. Hay una crisis de vivienda, sin edificio para parejas y familias árabes jóvenes. Más de 100.000 viven en aldeas desconocidas sin calles, electricidad y agua. Queremos que el gobierno inicie un plan de desarrollo económico ”.

A cambio de ayudar a esas solicitudes relativamente poco controvertidas, Abbas, a diferencia de otros diputados árabes, está dispuesto a comprometerse con el Likud, incluso si eso significa considerar ayudar a aprobar proyectos de ley que podrían permitir a Netanyahu evadir el enjuiciamiento. “Aquellos que vienen hacia nosotros merecen reflexionar sobre sus intereses”, dijo entonces. “No me darán por sentado. Quiero servir a las personas que me eligieron ”.

En la votación para disolver la Knesset en diciembre pasado, Ra’am se unió a la posición del Likud y se opuso a ir a elecciones anticipadas. El diputado Walid Taha dijo durante la campaña que el partido no lo hizo porque se está acercando a Netanyahu y al Likud, sino porque creían que “ir a una ronda de elecciones anticipadas no beneficiará a nuestros votantes”.

Taha luego dijo que el nuevo enfoque de Ra’am está destinado a brindar a la sociedad árabe más opciones y la capacidad de influir y marcar la diferencia. “Queremos llegar a un punto en el que podamos cambiar las políticas”, dijo. “Hasta ahora, ningún diputado árabe ha logrado cambiar las políticas. ¿Cómo cambias las políticas? Cuando te conviertes en la persona que forma una coalición que te necesita: no tiene otra opción”. “Luego le dices cuáles son tus condiciones, condiciones que cambiarán las políticas”, dijo Taha. “Con eso, queremos cambiar la Ley Kamenitz, traer reconocimiento a las aldeas beduinas en el Negev y hacer que el presupuesto de educación y salud sea igual al que reciben los judíos”.

La Ley Kamenitz se aprobó en 2017 para detener la construcción de miles de estructuras ilegales en el sector árabe.

Sivan Gobrin desde Israel

Permitida su reproducción por Radio Jai citando la fuente