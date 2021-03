Obra “El Fixer”: “Es una cruda radiografía sobre aspectos de la realidad argentina”

Mario Diament es un intelectual y un guionista de teatro que vive hace ya muchos años en Miami pero que aún sigue conectado con Argentina. Además, es el autor de una obra llamada “El Fixer” en el que dos argentinos se encuentran por casualidad en un café de South Miami Beach en estos tiempos de pandemia, en el que uno de ellos es periodista y el otro un expatriado, un personaje misterioso que dice estar vinculado a los servicios de inteligencia.

Radio Jai dialogó con Enrique Dumont, uno de los actores de la obra, quien dio detalles de la misma y, además, contó cuándo y dónde se la puede ver.

“Es una cruda radiografía la que ha trazado Mario (Diament) sobre aspectos de la realidad argentina y de nuestra historia reciente, donde hay muchos casos que quedan en duda sobre su resolución, no impunes, pero siempre con algún manto de sospecha sobre lo que ha ocurrido en realidad”. “Mario es periodista, asique tiene mucha información sobre la historia argentina, ha hecho mucha investigación y se ve reflejada en el texto de ´El Fixer´”.

La obra “recorre episodios como la voladura de la AMIA, de la embajada de Israel, casos sin resolver como la muerte del hijo del ex presidente Carlos Menem o la del fiscal Nisman”. “Es una obra muy atrevida, arriesgada y valiente, no hay otras que hayan tratado estos temas”, aseguró.

Todos esos textos y la recopilación de información están puestos en el escenario. “Mi personaje es un periodista que se encuentra con este hombre que dice tener mucha más información de la que yo, como periodista, tengo”. “Poco a poco le va tirando puntas, y el periodista se empieza a preguntar si será cierto lo que dice y empieza a indagar”.

Vuelca la esencia del periodismo, que es averiguar si la información es confiable o no.

Por otro lado, Dumont detalló cómo hacer para ver la obra. “Estamos los sábados a las 20:30 horas en el teatro El Tinglado que queda en Mario Bravo 948, y el público se sienta con total tranquilidad porque se están respetando los protocolos”. “Este sábado no vamos a estar en El Tinglado, pero sí en el Club Náutico Hacoaj”.

Debido a la pandemia, muchas obras fueron transmitidas vía streaming con el objetivo de evitar la suba de contagios. Sin embargo, “El Fixer” todavía no dispuso esa plataforma. “Aún no, pero estamos gestionando esa opción. Estamos en tratativas para poder transmitir para que la gente que todavía no se anime a ir al teatro tenga la posibilidad de verla en su casa”, cerró Dumont.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente