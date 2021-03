Emoción y aprensión ante apertura total en Israel

Emoción junto con dificultades para adaptarse a la nueva rutina y temores de otro cierre total al cancelar las restricciones luego de una tercera cuarentena. Como parte del plan de apertura, ayer (domingo) se permitieron una variedad de eventos y actividades, principalmente para vacunados y recuperados.

Los estudiantes de séptimo y décimo grado regresaron a las escuelas en la mayoría de las localidades, y se permitió que los estudiantes regresaran a las universidades- Además se abireron los principales eventos culturales y deportivos, los hoteles abrieron sus comedores y, finalmente, se abrieron restaurantes y salones para eventos.

Galia Avihail-Daniel, propietaria de Avihail Cafe en Jerusalén, contó lo que pasó el primer día de la apertura del café. “Estaba muy emocionada y esperando, apenas dormía por la noche”, testificó. “Hubo palpitaciones del corazón como cuando comencé el negocio por primera vez hace 13 años, pero también fue muy confuso. Las pautas no eran muy claras y no sabíamos qué hacer en caso de que alguien que no estaba vacunado y se sentara afuera y quería ir al baño. Estos problemas surgen “.

En el contexto de las llamadas de los expertos en salud para que se adhieran a las reglas para prevenir otra ola de enfermedades, Avihail-Daniel dice que al menos en su negocio, las reglas se aplican bien. “Comprobamos en la entrada a todo el que entra si tiene pasaporte verde o certificado de vacunación, y la gente también es muy cuidadosa”.

La dueña del café dijo que no solo estaba muy emocionada antes de la inauguración, sino también sus clientes. “Hubo muchas llamadas telefónicas en la mañana de personas que preguntaron y querían reservar asientos. Es un poco estresante porque estaba sin mi cocinera. Tuve que enseñarles el trabajo desde el principio “.

Avihail-Daniel dice que es optimista debido a la extensa campaña de vacunación. “Las vacunas realmente hacen el trabajo. A diferencia de épocas anteriores, hay una tasa de inmunización muy alta, y si todos logran cumplir las reglas y mantener el esquema de todos y cada uno de los negocios, quiero creer que no volveremos a cerrar. ”

También se han abierto salones de eventos para los portadores de pasaporte verde, con una pequeña excepción del 5% de los participantes que pueden ingresar después de un examen de corona. Manny Herman, propietario del salon de eventos “Alexander” en Emek Jefer (centro del país) y miembro de la Asociación de Propietarios de Salones, habló sobre la gran emoción con la primera boda allí después de muchos meses. “Fue muy emocionante”, dijo. “Se sintió incluso raro volver a la rutina. Los invitados llegaron muy emocionados al evento con los certificados de vacunación y finalmente pudieron celebrar la boda con los novios. Para los invitados fue un motivo de fiesta”.

Agregó: “La gente vino con los certificados y colocaron acomodadores que los revisarían en la entrada. La pareja fue muy responsable y explicó el tema a los invitados y quien no estaba vacunado e invitado al evento presentó un prueba de corona negativa “.

Con 4.956.974 de personas vacunadas, de las cuales 3.749.322 ya tienen segunda dosis, Israel, tiene la esperanza de que se acerca la luz al final del túnel y que no habrá que entrar en un cuarto encierro.

Sivan Gobrin desde Israel

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente