El periodista israelí Henrique Cymerman y su experiencia de una semana en Arabia Saudita

El reconocido periodista israelí Henrique Cymerman, presidente de la Cámara de Comercio Israel – Países del Golfo, uno de los articuladores de los de acuerdos de Abraham, comentó en Radio Jai de su experiencia de haber estado una semana en Arabia Saudita con reuniones de alto rango y vivencias de la vida cotidiana.

“Realmente es como volver de otra galaxia”, expresó el periodista, y contó que no ingresó allí con pasaporte israelí, pero “ellos saben exactamente quién soy”.

Aún con más motivo que antes, Arabia Saudita no solamente dio el visto bueno para los acuerdos de Abraham, a países como Emiratos y sobre todo a Bahréin -que está justo al lado y depende de ellos- sino que es la clave para el futuro, eso es quizás lo más importante. En todo encuentro que tuvo allí, entendió que no solamente son el gigante del Golfo Pérsico, (entre los seis países tienen 60 millones de habitantes), ellos tienen 35 millones, más de la mitad son de Arabia Saudita; que no solamente es el productor de petróleo número uno en el mundo, sino que, al margen de todo, y eso es lo más importante, es el centro de Meca y de Medina, lo que les da los lugares sagrados del Islam, una autoridad que ningún otro país árabe tiene sobre el resto de los países musulmanes, no solamente sobre los países árabes.

“Hoy en día el mundo musulmán ha crecido a un punto que estamos cerca de 2.000 millones de personas, casi un cuarto de la humanidad”, destacó.

Arabia Saudita es la clave, es la puerta para la futura paz entre Israel, y la normalización y relaciones económicas, no menos importante, con países como Indonesia, Malasia, con cientos de millones de habitantes; puede ser realmente trascendental para-Israel de forma concreta, más allá de una normalización, de banderas de Israel en distintas capitales musulmanas, es que hay relaciones económicas importantes.

Sobre cómo se ubica Israel en la necesidad de Arabia Saudita en un contexto de Medio Oriente, en donde está la lucha entre sunitas y chiitas, y está Irán como gran desafío para Arabia Saudita en su seguridad y más; y por otro lado, también se encuentra obviamente el gran mundo y el vínculo de los Estados Unidos con Arabia Saudita, el analista manifestó sin dudarlo:

“La clave para Arabia Saudita es Estados Unidos, y no nos engañemos, ellos ven a Israel como la puerta de la Casa Blanca”. Y añadió que, no solo Arabia Saudita, sino también otros países árabes de la región, ven un poco a Israel como el país de mayor influencia sobre Estados Unidos, lo que quiere decir ,que ellos utilizan también este vínculo con Israel como intento de acercamiento al país del Norte.

Señaló que en las últimas semanas hubo varias visitas de figuras de altos cargos de la administración Biden que se reunieron con altísimos referentes sauditas.

Los sauditas quieren ser de nuevo el aliado estratégico de los americanos, como lo eran en el pasado, quieren recibir armas de Estados Unidos; y también, piden a Israel no anexionar ningún tipo de territorios, y todo tipo de gestos hacia los palestinos.

“Algo que sí les preocupa profundamente, es que alguien del gobierno, haga ‘algún tipo de lío’ en el Monte del Templo, la Explanada de las Mezquitas, para ellos, el lugar más sensible del planeta, y que tiene una influencia directa sobre su política interna”, subrayó

Explica Cymerman, que ello, no es tanto a lo que a los líderes les preocupa, porque no son especialmente musulmanes practicantes, pero sí a su opinión pública, que aún tiene sectores muy religiosos, y que, por lo tanto, cualquier alteración del status quo en la Explanada de las Mezquitas, puede afectar su propia política y debilitar las probabilidades de éxito que vemos en este momento en la relación entre Arabia Saudita e Israel.

Sobre cómo pueden darse los acuerdos en este nuevo escenario, por el vínculo entre Israel y los Estados Unidos, hoy con la administración de Biden y el nuevo gobierno de Israel, el periodista indicó que todo depende de si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, logra cumplir su promesa de mantener una cierta tranquilidad, de no provocar un incendio en la región, tanto en la Explanada de las Mezquitas como en Gaza, por ejemplo, o también en Cisjordania, donde hemos visto una ola de atentados últimamente, en los últimos meses, tremenda, que, obviamente provoca una reacción en Israel, y gente como Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, y quizás el hombre más derechista, incluso de extrema derecha del gobierno, que esto no queda en silencio cuando sigue esa situación. Por ello, va a depender mucho, de los dos ministros más halcones del gobierno, Ben-Gvir y Smotrich -con los que Netanyahu llegó a un acuerdo- que no van a afectar de ninguna manera este proceso de acercamiento con Arabia Saudita. Opinó que si lo va a lograr o no, lo dirá el tiempo, y que quizás con el tiempo iremos a ver una alteración de la coalición de forma a permitir con más facilidad llegar a algún acuerdo con los sauditas.

El referente relató sobre lo que vio en la Arabia Saudita de hoy. Dijo que al ciudadano común le cuesta un poquito más ver el ritmo desenfrenado de los príncipes, en la relación con Israel.

“No, le es fácil” remarcó. Contó que él mismo tuvo incluso algún incidente cuando descubrieron en Instagram que era israelí, pero que supo que eran palestinos que viven en Riad, dijo que hay una vieja guardia aún en Riad y en Arabia Saudita, que ve con dificultad todo esto, este cambio que estamos viviendo. Pero recordó algo que le dijo uno de los príncipes, de 37 años, uno de los hombres que gobierna ese país: “No te olvides que un 70% de nuestra población tiene menos de 30 años, y para ellos, ese tipo de políticas del siglo XX, son como las guerras contra los romanos”.

Cymerman confirmó que es una realidad, que hay toda una clase joven dentro del país, que quiere ir adelante, que quiere buscar otro destino para ellos mismos, y que Israel, el país que era un enemigo en el siglo XX, al que había que eliminar del mapa, hoy en día se convierte en un aliado potencial por muchísimos motivos: Porque tenemos enemigos comunes, porque llegaron a la conclusión de que no hay una opción militar contra Israel, porque Israel es más fuerte, y porque Israel es la start-up nation,” la nación de los start-ups”, y ellos aspiran a convertirse en la región de los start-ups, y, de esta manera gozar todos de esto.

Señaló que hay gente aún y sectores que quieren terminar con esta esperanza y “apagar esta luz al final del túnel”, pero cree que hoy en día empieza a haber en un país como Arabia Saudita o Emiratos, una masa crítica más pragmática que mira a Israel con otros ojos, y que, en esa masa crítica más pragmática, entre otras cosas, Arabia Saudita, por ejemplo, quiere dar una imagen a Occidente, también cada vez más progresista. Dijo que están invirtiendo en un cambio de imagen, porque según lo ve, están retrasados en el desarrollo, en las calles, en las tiendas, en todo lo que hay allí, comparado de lo que se ve , por ejemplo, en Dubái o en Abu Dhabi, pero que tienen más medios, más población: Son el productor número uno de petróleo en el mundo. Cree que ellos se están embarcando a través del deporte también, en lo que alguien definió como sports washing, como “un lavado a través del deporte” de su imagen, y que fue así como trajeron a Cristiano Ronaldo, el jugador portugués, que es un fenómeno allí.

“Todo el mundo cree que Cristiano Ronaldo es una especie de Mesías que va a cambiar la realidad”, declaró.

Añadió que se ve cada vez más mujeres sin cubrirse el cabello, parejas que se dan la mano en las calles, cosas que eran impensables, mujeres que conducen, y sobre todo millones y millones de mujeres que se están uniendo al mercado de trabajo: Ya son 36% de las mujeres de más de 18 años están ya trabajando en Arabia Saudita, lo que es totalmente nuevo.

Todo este cambio vertiginoso está ocurriendo, y mucho de ello pasa por el deporte.

Incluso hay rumores de que van a intentar traer a Messi en un futuro cercano.

Por último, consultado sobre una posibilidad del 1 al 10, de que realmente haya alguna novedad importante con Arabia Saudita y se logre que también se incorporen a los acuerdos de Abraham pronosticó: “Estamos en un 6, rozando un 7.

Y reforzó su optimismo con lo que decía Simon Peres: “Los pesimistas y los optimistas al final mueren, pero los optimistas viven mucho mejor”

Para cerrar relató un episodio que vivó en un café con dueños palestinos donde descubrieron su identidad real y le dijeron “usted no es bienvenido aquí”, dijo que fue un momento un poco violento, pero que decidió volver allí y enfrentarlos, lo que realmente no fue fácil, pero que luego, los saudís mismos fueron a aclararles a ellos que también eran visitas en el reino y les indicó que no se atrevieran nunca a decir algo así a uno de sus visitantes. Por ello, cree Cymerman que, de alguna manera, aún queda camino, un largo camino al que llamamos baby steps, “pasos de bebé”., pero que algo está ocurriendo y que tenemos que aprovechar esta oportunidad como sea, porque estratégicamente es un cambio revolucionario que va a afectar el futuro de Israel para bien.

Cymerman, que hace pocas semanas se reunió con el Papa Francisco, con el que colabora en el armado de una cumbre mundial de oración por la Paz, es un hacedor permanente en la creación de puentes de diálogo en el Medio Oriente.

