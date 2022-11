El asesino de Rabin dijo que Shin Bet “no sabía nada” sobre la trama, refutando a Smotrich

En el alboroto por el MK de extrema derecha que culpa al servicio de seguridad por alentar el asesinato de 1995, la televisión transmite viejos clips de la investigación de Yigal Amir en los que dice que Shin Bet “nunca podría haberlo sabido”.

Yigal Amir, el extremista judío que asesinó al ex primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, dijo a los interrogadores que el servicio de seguridad Shin Bet “no sabía nada” sobre sus planes antes del asesinato, lo que contradice las afirmaciones del líder del partido Sionismo Religioso Bezalel Smotrich, quien provocó indignación el domingo al culpar al Shin Bet por alentar el asesinato.

En medio de la ira por el discurso del legislador de derecha, el Canal 12 transmitió el lunes viejos extractos del testimonio de Amir luego del asesinato, que parecen refutar la afirmación de Smotrich.

“El Shin Bet nunca podría haber sido alertado. El Shin Bet no sabía nada sobre mí en absoluto”, dijo el asesino a los investigadores después del asesinato.

“Sabían que estaba organizando Shabats y todo, pero nunca podrían haber sabido que haría algo así”, dijo Amir.

Smotrich fue acusado por los críticos de promover teorías de conspiración en su discurso del domingo ante la Knesset durante una ceremonia que marcaba los 27 años desde el asesinato del 4 de noviembre de 1995.

Smotrich argumentó que la retórica de derecha contra Rabin en ese momento no jugó ningún papel en la incitación a su asesinato. En cambio, alegó que el Shin Bet, que está a cargo de proteger a los políticos, tenía la responsabilidad.

“Aquellos que fallaron en proteger al primer ministro Yitzhak Rabin”, dijo Smotrich entre burlas, “no fueron los derechistas y los sionistas religiosos y los colonos que condenaron justificadamente las políticas de su gobierno. Fueron los servicios de seguridad, que no solo fallaron en protegerlo, sino que utilizaron manipulaciones irresponsables, que no han sido del todo expuestas hasta el día de hoy, para alentar al asesino a llevar a cabo su plan”.

Pero las palabras de Amir contradicen esto.

“Nadie a mi alrededor pensó que yo era capaz de hacer algo así. Incluso hoy la gente está en estado de shock”, dijo Amir durante la Comisión Shamgar, la investigación oficial sobre el asesinato de Rabin, según las grabaciones.

Amir dijo que lo habían motivado a matar a Rabin los resultados de las elecciones en Israel y la masacre de 29 palestinos por parte del terrorista judío Baruch Goldstein en Hebrón en 1994. Rabin tomó el poder al frente de su partido laborista tras las elecciones de 1992.

“Después de las elecciones anteriores, la situación en el país realmente me inquietó. Especialmente después de [la masacre de] Goldstein, comenzó. Luego se me ocurrió la idea de que necesitaba derribarlo”, dijo Amir a los investigadores, refiriéndose a Rabin.

En el discurso plenario, Smotrich no dio más detalles sobre la acusación contra el Shin Bet, que giraba en torno al agente provocador del Shin Bet, Avishai Raviv, cuyo nombre en código es Champagne, quien se unió a las filas de los extremistas de extrema derecha antes del asesinato de Rabin y fue acusado y luego absuelto. por supuestamente conocer la intención del pistolero Amir de matar a Rabin y no haber evitado el asesinato. El Tribunal de Magistrados de Jerusalén no encontró evidencia de que Raviv supiera que Amir planeaba matar a Rabin.

Eitan Peleg, el abogado de Raviv, dijo a la Radio del Ejército el martes que las acusaciones de Smotrich constituían difamación contra su cliente y contra el estado. Dijo que era impensable que un político que pudiera hacer tales acusaciones fuera un ministro de alto rango y que demandaría a Smotrich por difamación si el líder del sionismo religioso renunciaba a su privilegio parlamentario.

Amir dijo durante la investigación que conocía a Raviv y que el agente había hablado de matar a Rabin, pero que no se confiaba en Raviv en Kiryat Arba, el asentamiento judío junto a Hebrón.

Amir dijo que Raviv “no era una persona a la que la gente escuchara”.

“Después de Goldstein, se mudó a vivir a Kiryat Arba, y luego la gente vino a mí y me dijo que era del Shin Bet, que trabaja con el Shin Bet”, dijo Amir. “Estos rumores se extendieron en Kiryat Arba, en el momento en que Avishai Raviv… cuando llegó justo después de Goldstein”.

“Hubo caos, el Shin Bet arrestó a la gente, todos se estaban delatando unos a otros. Luego comenzaron a surgir sospechas sobre Avishai Raviv, que viajaba en un automóvil con un teléfono, la gente me decía que no me hiciera amigo de él”, dijo Amir.

Una sección confidencial del informe de 1996 de la Comisión Shamgar incluía detalles sobre Shin Bet y Raviv en relación con el asesinato.

Raviv ha afirmado que si bien escuchó a Amir hacer un voto judío conocido como din rodef , declarando que Rabin era digno de matar, no creía que su intención fuera seria.

Amichai Ataeli, un periodista de Yedioth Ahronoth que realizó años de extensas entrevistas con Amir en la cárcel, le dijo al Canal 12 el lunes que Amir estaba “en general desdeñoso” con Raviv, que Amir y quienes lo rodeaban consideraban que Raviv estaba menos que “completamente horneado”. y no confiable, y “sospechaban que estaba siendo operado por el Shin Bet”. Con respecto a la sugerencia específica de Smotrich el domingo de que Raviv había causado que Amir llevara a cabo el asesinato, Ataeli dijo: “No lo veo de esa manera”.

Las críticas a Smotrich provinieron de ambos miembros del gobierno saliente y de al menos un parlamentario aliado con la presunta coalición religiosa de derecha del líder del Likud, Benjamin Netanyahu, que incluirá a Smotrich y otros legisladores de extrema derecha.

Avi Dichter, diputado del Likud que encabezó el Shin Bet de 2000 a 2005, dijo que condenaba por completo los comentarios de Smotrich, calificándolos de “desquiciados de la realidad”.

“Comentarios como estos dañan el buen nombre de la organización y su gente, que trabaja día y noche para proteger a los ciudadanos de Israel”, dijo en un tuit.

“Lanzar barro de una manera tan grande a una organización como el Shin Bet, estas son palabras realmente oscuras. Manipulaciones como esa no son un método de trabajo, no en el Shin Bet, absolutamente no”, dijo Dichter al Canal 12 el lunes.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, tuiteó que Amir fue el asesino y que los “líderes” en ese momento fueron responsables de “crear una atmósfera de incitación”, una posible referencia a Netanyahu, quien encabezó la oposición en ese momento y ha estado ampliamente implicado en ayudar a preparar la ira de la derecha contra Rabin por los esfuerzos para alcanzar la paz con los palestinos a cambio de concesiones territoriales.

“Las acusaciones contra el Shin Bet son teorías de conspiración que deberían borrarse del discurso público y no ser mencionadas por los líderes y futuros ministros principales”, dijo Gantz.

Smotrich duplicó sus acusaciones el lunes.

“No hay conspiración”, tuiteó ante las fuertes críticas. “El despreciable asesino Yigal Amir asesinó a Yitzhak Rabin z”l y todos todavía estamos adoloridos y conmocionados por el terrible asesinato. Sí, hubo una falla significativa por parte de la División Judía en el Shin Bet, y sí, hasta el día de hoy se niega a asumir la responsabilidad”.

“Los medios, como de costumbre, están nuevamente tergiversados ​​y distorsionados”, agregó, refiriéndose a informar sobre sus comentarios en la ceremonia.

Dvir Kariv, quien se desempeñó como agente en la División Judía del Shin Bet de 1994 a 2012 y era un miembro de alto rango en el momento del asesinato, dijo a Radio 103FM que estaba “conmocionado” por los comentarios de Smotrich, diciendo que equivalían a acusar al servicio. de asesinar al primer ministro.

“Estas declaraciones son una completa tontería, son muy peligrosas, no tienen ni una pizca de verdad”, dijo Kariv, quien también estuvo involucrado en la investigación del asesinato. “El mismo hecho de que dice que el Shin Bet agitó a un asesino para que cometiera el asesinato, en realidad está diciendo que el Shin Bet asesinó a Rabin, que el Estado de Israel se asesinó a sí mismo”.

Smotrich, afirmó, había difundido “teorías de conspiración delirantes” al sugerir que el asesinato fue “deliberado” y que había sido orquestado por el servicio de seguridad.

Lior Akerman, el agente del Shin Bet que fue el primero en entrevistar a Amir después del asesinato, reconoció que el Shin Bet no protegió a Rabin, pero cuestionó amargamente la afirmación de Smotrich de que el clima de incitación no había sido un factor y rechazó como totalmente falsa la afirmación de Smotrich de Estímulo Shin Bet.

“Hubo fallas de inteligencia… en la recopilación de información antes del asesinato”, dijo Akerman a la Radio del Ejército. Pero el resto de las acusaciones de Smotrich estaban “totalmente desconectadas de la realidad”.

“A lo largo de su investigación”, dijo Akerman, Amir estaba complacido y orgulloso de lo que había hecho, y había recibido apoyo “de una larga lista de rabinos y otros incitadores” contra Rabin.

Una declaración distribuida el domingo a los periodistas y atribuida a “fuentes anónimas del Shin Bet” expresó conmoción por los comentarios de Smotrich sobre el aniversario de la muerte de Rabin.

“En este día de todos los días, un funcionario electo ha optado por alentar las teorías de conspiración y calumniar a una organización cuyo único propósito es frustrar cualquier tipo de terrorismo y defender la seguridad del estado”, dice el comunicado. “Tales comentarios, que alientan el discurso extremista, deben ser condenados”.

El socio político de Smotrich, Itamar Ben Gvir de la facción extremista Otzma Yehudit, ganó notoriedad nacional antes del asesinato de Rabin.

Poco antes del asesinato, Ben Gvir levantó con orgullo un adorno que había logrado arrancar del Cadillac de Rabin durante una entrevista televisiva y dijo: “También llegaremos a Rabin”.

Además, durante años, Ben Gvir tuvo una foto de Goldstein colgada en la pared de su casa en Kiryat Arba. Lo eliminó en 2019 después de que se publicitó mucho en los medios locales y comenzó a dañarlo políticamente.

