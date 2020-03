Netanyahu y Gantz: “Estamos ante un pez gordo de la política, frente a una mojarrita”

El analista político Gabriel Ben-Tasgal dialogó con RadioJai acerca de los últimos acontecimientos políticos en Israel y la posibilidad ahora más cercana de un gobierno de unidad.

En una sorpresiva y arriegada movida, Benny Gantz que es líder del partido Azul y Blanco se alió con el actual Primer Ministro provocando la ruptura del partido de oposición.

RJ – ¿Por qué los movimientos a nivel político en Israel suceden ahora y no antes?.

BT – Porque las encuestas dan como resultado que si hay elecciones nuevamente, la población israelí apoyaría un gobierno de Netanyahu, y la derecha de Israel que en las últimas elecciones recibió 58 escaños, probablemente en unas cuartas elecciones, recibiría mucho más ya que a pesar de las quejas, hay un amplio apoyo a las medidas que está tomando el gobierno. Eso Benny Gantz, líder de la oposición, lo sabe.

RJ – ¿Cómo queda Kajól Labán en éste contexto?.

BT – Kajól Labán está formado por tres sub-partidos, de los cuales dos ya tenían ministros de Netanyahu, y éstos dos odian de forma acérrima y hasta irracional al Primer Ministro. Estamos hablando de Telem, dirigido por Boogy Ayalon que es exministro de defensa de Netanyahu, y Iesh Atid de Yair Lápid que es Exministro de Economía. Los que no fueron ministros de Netanyahu son justamente los que se unieron, Gantz y Ashkenazi que son dos excomandantes en Jefe del Ejército y formaron un partido llamado Josen le Israel, “inmunidad para Israel”. Los 15 o 18 parlamentarios obtenidos por Josen Israel entrarían en un gobierno de rotación dónde recibirían la mitad del poder, o sea, la mitad de las carteras, a pesar de que el Likud tiene 36 bancas que es el doble. Benny Gantz sería Ministro de Exteriores y Ashkenazi de Defensa hasta septiembre de 2021 y luego habría rotación.

RJ – ¿Y quién le asegura a Gantz que Netanyahu cumplirá con ese acuerdo dentro de un años y medio?

BT – Ellos dicen que una ley especial podría asegurarlo y confían en que cumplirá con lo que se comprometió. Pero con Netanyahu nunca se sabe ya que lo que hizo el actual Primer Ministro es destruir a Azul y Blanco (Kajol Laban) y él sigue siendo Primer Ministro cuando la razón de ser del partido de oposición era “No a Netanyahu”. Esto confirma que estamos ante un pez gordo de la política, frente a una mojarrita.

RJ – ¿Cuál es la percepción de la opinión pública frente al manejo de la crisis del coronavirus?.

BT – Lo vienen manejando de forma que la población israelí entiende que hay cosas que se están haciendo bien. Ahora se ha enrolado todo el sistema de inteligencia militar, se ha reunido un equipo de personas que se especializan en alta tecnología, para poder mezclar toda la información relacionada con el Corona. Desde personas que se infectan hasta en qué lugar hay mayor probabilidad de que una persona se infecte.

Podés contar con tecnología de gran calidad para saber dónde estuvo cada persona en cada momento, a través de los teléfonos celulares, como la que se utiliza para luchar contra el terrorismo, y se puede determinar el trayecto de un día y determinar que fuiste a rezar a la sinagoga y allí hubo muchos contagiados, entonces la medida a tomar es cerrar las sinagogas. Este es un ejemplo de lo que sucedió en las últimas horas.

RJ – ¿Y no provoca éste sistema la protesta de quienes consideran que avanza sobre las libertades individuales?.

BT – Este país está bastante acostumbrado a renunciar a libertades individuales en pos de la seguridad general. No es algo extraño para el país ni para nosotros los israelíes. Comparado con otros países, especialmente los europeos que no saben cómo digerir esta violación a las libertad individual, nosotros estamos más acostumbrados.

RJ – ¿Cuándo podrá entonces formarse el gobierno de unidad?.

BT – No lo sabemos, y no te extrañe que todo esto se caiga, o bien Netanyahu y su partido presionen aún más a Gantz diciéndole que ellos tienen 36 diputados y Gantz solo 15 para no dividir el poder mitad y mitad. El líder de Kajol Laban ya destruyó la posibilidad de su partido y no sé si tiene alguna alternativa de volver a ese espacio unificado.

RJ – ¿O sea que podría ser esta una maniobra de Netanyahu para dinamitar a Kajol Labán e ir a una nueva elección sabiendo que ya no hay oposición?.

BT – Viniendo de Netanyahu todo es posible. Este hombre aprende rápido de sus errores, y lo que ha hecho es transformar a la política en Israel en algo que maneja él mejor que otros. Ahora pueden decir que en un momento de crisis lo más importante es la unión nacional, pero puede Netanyahu romper todo esto después de haber destruido o debilitado mucho a la oposición, ahora lo que haga sea modificar ciertas premisas lo cuál demostraría que sabe manipular o es un político nefasto en el sentido de que no cumple su palabra.

