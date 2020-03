“Para paliar la enfermedad deberían estar suministrando a la población vitamina D”

El Dr. León Ferder es un prestigioso médico e investigador argentino que estuvo radicado durante varios años en el exterior y trabajó realizando investigación, asistencia y docencia en Universidades de Centroamérica y Estados Unidos. El mismo es especialista en nefrología, cardiología, hipertensión y envejecimiento celular. Actualmente es Vicerrector Académico de la Universidad Maimónides y dialogó con radio Jai acerca de la pandemia del Coronavirus.

La disyuntiva entre las determinaciones a nivel colectivo y las personales es vital para la lucha contra una enfermedad contagiosa. “El ciento por ciento de la decisión es personal y en países como los nuestros donde las decisiones de cada uno son tan importantes, entramos en un terreno un poco resbaladizo donde mucha gente no se hace consciente de la importancia que tiene y de cómo poder cuidar al otro a través de responder a las cosas que se le pide que hagan, creo que es ahí donde todavía estamos fallando, por eso tenés gente dando vueltas por todos lados”, indicó el Dr. Ferder.

Consultado por el hecho de que los jóvenes tienen menos posibilidades de transcurrir las formas más agresivas de la enfermedad y si eso no conspira para que tanta gente no le dé la importancia necesaria a las indicaciones, Ferder explicó que “el hecho de que hay un grupo de mucho más riesgo que es la gente mayor, es absolutamente cierto. Por otro lado creo que lo que más tenemos que criticar es la forma en que los medios están tratando el tema. Si yo enciendo la televisión, no solo acá en Argentina, se dedican a poner en la pantalla cuánta cantidad de infectados hay, cuántos se están muriendo, y esto parece un partido de fútbol. Me parece que ese tipo de bombardeo de información para que toda la gente lo esté viendo permanentemente lo único que hace es generar una sensación de pánico incorrecta”.

“La cantidad de muertos es la única que es, lo más probable, cierta, porque eso sí se puede confirmar. Pero la cantidad de gente que está infectada no se sabe. Los medios tienen que enfocar el problema distinto, a través de buscar soluciones, hablar sobre posibles tratamientos, posibles medidas”, reflexionó.

Acerca de qué se puede hacer y difundir como posible respuesta al coronavirus hasta que los tratamientos se prueben y aprueben en el mundo, indicó a modo de ejemplo que “la vitamina D es una vitamina que tiene un potentísimo efecto sobre el mecanismo de defensa y sobre mecanismos para disminuir las infecciones virales. En el mundo, lo primero que se ha hecho en todas las pandemias, especialmente cuando no teníamos conocimientos científicos, fue tomar a la gente que tenía una enfermedad infecciosa, y ponerla al sol. Eso es algo que se hizo con la tuberculosis, se hizo con la fiebre española, y el mecanismo en realidad que se estaba usando era aumentar los niveles de vitamina D”.

Se sabe que en el mundo hay un enorme déficit de vitamina D. Debe de haber más o menos un 70 por ciento de la población que tiene niveles de vitamina D por debajo de lo que tendría que tener normalmente.

Muchas personas depositan su esperanza en el hallazgo de una vacuna y los medios viven presentando la posibilidad de que se obtenga a corto plazo. “La vacuna va a estar dentro de más de un año. No esperemos a la vacuna, en este momento no es la solución”, aseguró Ferder.

El Dr. Ferder es experto en temas de hipertensión y ante la consulta acerca de si esa condición es un agravante y las drogas que habitualmente se suministran para bajar la presión podrían complicar los cuadros, aclaró que “el motivo por el cual los pacientes que más se infectan son la gente que tiene enfermedades cardiovasculares, los hipertensos, los diabéticos, el sexo masculino, es porque todo ese grupo de individuos suele tener un sistema hormonal especifico muy estimulado, tiene más facilidad de enfermar porque parece ser que ese sistema produce una facilidad a la entrada del virus al cuerpo. Pareciera también que algunas drogas que se usan en el tratamiento de la presión arterial, regulan este sistema de receptores que son capaces de captar el virus”.

“El consejo a la gente es que siga tratándose con los medicamentos que le dan sus médicos sin ningún temor”, concluyó.