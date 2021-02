Hoy en el pronostico del tiempo anunciaron posible nieve en las ciudades altas como Safed o Jerusalem.

Me dio ganas de compartir con ustedes este video filmado hace 8 años pero que sigue siendo actual cuando la Ciudad Santa se viste de novia. Aunque el video no es nuevo, no tiene desperdicio.

No se si podre filmar la nieve de este año, este es un adelanto de lo que vendrá…