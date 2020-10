Paraguay realizó la incautación de cocaína más grande de su historia, que tenía como destino Israel. Ivan Paez, periodista en Paraguay, se refirió al respecto.

Paez explicó que “fue una incautación récord, se detectó droga en 500 bolsas de carbón en once containers que tenían como destino a Israel” y manifestó que “hasta el momento solo cuatro de los once containers fueron revisados, por lo que no se descarta que se encuentre mas droga”.

“El único detenido por este caso es Cristian Turrini, quien se desempeño como director de la televisión pública de Paraguay entre 2012 y 2013”, indicó el periodista y destacó que “para los investigadores hay un esquema y una organización enorme detrás de esto, se cree que hay complicidad de las propias autoridades”.

Paez hizo hincapié en que “hay que ver quienes tenían que recibir en el destino final (Israel) esta droga, se cree que está organización tiene patas en muchos países del mundo” y señaló que “se cree que la droga tenía que llegar Israel, pero entendemos que el objetivo era hacerla llegar al mercado europeo”.

