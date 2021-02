Clérigo de Irán: “Las personas vacunadas contra el COVID se han convertido en homosexuales”

El régimen de Irán ha ejecutado entre 4.000 y 6.000 homosexuales y lesbianas desde su revolución islámica de 1979.

Un clérigo del régimen iraní emitió una diatriba homofóbica, en la ciudad santa de Qom, contra los inoculados contra el COVID-19, alegando que se vuelven homosexuales después de recibir la vacuna.

El ayatolá Abbas Tabrizian escribió en su plataforma de redes sociales Telegram: “No te acerques a quienes han recibido la vacuna COVID. Se han convertido en homosexuales”.

El islamista radical tiene casi 210.000 seguidores en su cuenta de Telegram.

Tabrizian tiene un historial de opiniones despectivas sobre la medicina occidental. El año pasado, un video lo mostró quemando el Manual de Medicina de Harrison y diciendo que la “medicina islámica” había hecho que esos libros fueran “irrelevantes”, según un artículo en el sitio web de Radio Farda, la rama iraní de Radio Free Europe, financiada por Estados Unidos.

“Al igual que otros clérigos del régimen, Tabrizian también relaciona todos los problemas con la sexualidad”, dijo a The Jerusalem Post Sheina Vojoudi, una disidente iraní que huyó de la República Islámica de Irán debido a la represión. “Los clérigos en Irán sufren de falta de conocimiento y humanidad”. “En realidad, el objetivo de difundir tonterías es tratar de asustar a la gente para que no se vacune, mientras que el líder del régimen y otros funcionarios obtuvieron Pfizer, y no se lo proporcionan a la gente con la excusa de que no lo hacen “púes no confían en Occidente ”, dijo.

Según Peter Tatchell, un activista LGBTQ + y de derechos humanos, “el ayatolá Tabrizian combina la ignorancia científica con un crudo llamamiento a la homofobia”.

“Está demonizando tanto al programa de vacunación como a las personas LGBT + sin una pizca de evidencia”, le dijo al Post. “Al tratar de asustar al público para que no se vacune contra COVID-19, está alimentando la pandemia y poniendo vidas en riesgo. Típico de muchos líderes religiosos y políticos iraníes, sus afirmaciones extrañas e irracionales convierten a los LGBT en un chivo expiatorio y anteponen el prejuicio teológico al conocimiento científico”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javid Zarif, justificó las ejecuciones de homosexuales de su régimen en 2019. Cuando se le preguntó por qué hace esto, dijo: “Nuestra sociedad tiene principios morales, y de acuerdo con estos principios vivimos … Estos son principios morales con respecto al comportamiento de personas en general y eso significa que se deben cumplir las leyes “.

En 2019, el Post informó que los gobernantes de Irán ahorcaron públicamente a un joven de 31 años después de ser declarado culpable de violar las leyes anti grupos LGBTIQ+.

Por MB/RJ

Con información de Jerusalem Post.