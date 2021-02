Informe cita un “clima tóxico” para los estudiantes judíos en EE.UU

Alums for Campus Fairness (ACF), un grupo de vigilancia de ex alumnos universitarios de EE. UU., activo en temas de antisemitismo, demonización de Israel e intolerancia, publicó un informe que describe los 50 incidentes antisemitas más notorios en las universidades estadounidenses y detalla recomendaciones para que los ex alumnos combatan el fanatismo.

Algunos de los ejemplos más alarmantes registrados en La Guía para Proteger a los Estudiantes Judíos incluyen esvásticas pintadas con aerosol en la oficina de un profesor judío, la renuncia de un vicepresidente del gobierno estudiantil debido al acoso por su identidad sionista y la conferencia de un artista patrocinada por la escuela; invitando a la audiencia a unirse a él en su “canción antisemita”.

“En todo el país, los estudiantes judíos son atacados, acosados ​​y discriminados por lo que son y lo que creen. Los miembros de AEPi fueron agredidos en la Universidad de Townson, los estudiantes de la Universidad de Nueva York quemaron una bandera israelí, un profesor de la Universidad de Michigan se negó a escribir una carta de recomendación para que un alumno estudie en Israel; y un grupo de vándalos desfiguraron la UMass Amherst Hillel en el Día Conmemorativo del Holocausto. Esto es solo una instantánea de lo que los estudiantes judíos enfrentan “, dijo el director ejecutivo de Alums for Campus Fairness, Avi D. Gordon.

“Ahora es más importante que nunca que los alumnos se movilicen y combatan este odio. El informe de ACF describe los pasos que los alumnos deben tomar para ayudar a proteger a los estudiantes judíos en el campus y frenar el aumento del antisemitismo”, agregó Gordon.