Pini Avivi sobre Shlomo Hillel Z.L: Su figura fue muy influyente para mi generación

Hace pocos días, el 8 de febrero, falleció en Israel, a la edad de 97 años, Shlomo Hillel, un ser que supo hacer de su vida un acontecimiento significativo para la consolidación del Estado de Israel y para el destino de muchos judíos de su país natal, Irak, y de otros países del mundo árabe.

Su carrera política fue sumamente importante. Además de legislador, Shlomo Hillel fue embajador de Israel en numerosos países, miembro y portavoz de la Knesset desde 1952 durante diversos períodos, y ocupó diferentes ministerios, siempre con total dedicación y excelencia. Recibió el Premio Israel por su trayectoria y sus servicios al país.

Radio Jai entrevistó a Pinjas Avivi , ex embajador , ex Director político de la Cancillería Israelí, para que nos hablara de Shlomo Hillel.

“Desde mi infancia su nombre ya era muy conocido. Su figura fue muy influyente para mi generación. LLegó a Israel a los 11 años. Muy pocos años después entró al Mossad israelí a una de las operaciones más importantes, no sólo para salvar a los judíos de Bagdad sino a los de otros países. El contó una vez que la primera vez que viajó a Bagdad fue para salvar a sus amigos personales, pero la operación salió tan bien, que el Mossad le pidió seguir con el salvataje de judíos de Irak y de países vecinos. Con su conocimiento del idioma árabe y su habilidad se logró traer a Israel a muchos otros hermanos, que de otra manera no habrían podido llegar.

A pesar de su importancia y de los numerosos cargos en que se desempeñó, siempre se destacó por su humildad y su modestia. Siempre hablaba en voz muy baja. Pertenecía a una generación que ya no tenemos.”

Radio Jai: Una de las situaciones más complejas que atraviesa Israel es que ya no existen figuras como Rabin y otros líderes. Ya no están los próceres, los padres fundadores.

“Creo que el problema no es sólo local, sino una epidemia mundial. Recorrí el mundo, pero pocas veces vi una figura que me dejara la impresión de ser un líder.

Esa generación que vivió en departamentos pequeños, que mantuvo su modestia pese a su importancia, realmente ya no existe.”

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.