“Este gobierno es una coalición de tres socios justicialistas”

La búsqueda de vacunas para controlar el Covid es el desafío primero de la mayoría de los países del mundo.

En las próximas horas estará saliendo del Aeropuerto de Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú que traerá a la Argentina un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V.

El gobierno argentino está intentando aceleradamente cerrar también un acuerdo comercial con Sinopharm, con el objetivo de traer la vacuna china.

El periodista Román Lejtman comenta:

“Todavía falta cierta información científica de lo que en la jerga de los epidemiológicos se llama fase 3. Entonces, como todavía no llegó la información a la ANMAT no fue autorizada. A diferencia de los rusos, los chinos eligieron un camino más largo, que la vacuna sea autorizada directamente por la ANMAT. Con la Sputnik V tienes una recomendación de la ANMAT y una autorización de urgencia por parte del Ministerio de Salud. En este caso (los chinos) usaron un camino más largo donde se necesita más información, entonces el acuerdo comercial está cerrado, pero los chinos, desde Sinopharm, desde Beiing, van a mandar la vacuna solo cuando ANMAT autorice su aplicación. Esto va a ocurrir cuando los chinos envíen toda la información técnica que todavía no llegó a Buenos Aires”.

“El 12 de febrero empieza el año nuevo chino y son 10 días corridos. Esto quiere decir que hasta el 23 de febrero nadie va a mover un expediente. En concreto esto implica que si el jueves no llega la información técnica a Buenos Aires y la ANMAT no autorizó, se postergaría al menos hasta el 23 de febrero. Esto daría un plazo muy pequeño para que uno pueda decir que llegó el primer millón de dosis de Sinopharm antes de que termine febrero, porque tiene 28 días”.

“Si no hay problemas de último momento, uno debería decir que mañana a la noche (por hoy) va a estar saliendo un Airbus de Aerolíneas Argentinas a Moscú para traer por lo menos 400 mil dosis de la primera vacuna. Lo que pasa es que todo es tan dinámico que plantearlo como una certeza absoluta sería un error”.

Sobre el giro de una de las causas resonantes de la corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner:

“La acusación sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa Oil, se basa fundamentalmente en una investigación y expediente que hizo la AFIP, donde la AFIP desde su investigación técnica llega a la conclusión de que Cristóbal López y Fabián de Sousa, en lugar de depositar de manera automática un impuesto que hay a la venta de combustible se lo apropió para comprar medios de comunicación. Esta es la hipótesis de trabajo de la AFIP. Cuando cambia el gobierno y cambian las autoridades de la AFIP, esa mirada técnica cambió por otra y el planteo es – acá no hay delito – entonces, si la AFIP deja de ser querellante del expediente y la base técnica se cambia por una interpretación jurídica de lo que sucedió, implicaría no imputarlo en ningún delito a Fabián de Sousa ni a Cristóbal López en la causa – Oil combustibles evasión se acabó – “.

Qué tipo de gobierno es este?

“Si describimos a este gobierno como un típico gobierno Peronista vertical, donde hay un solo factor de poder, deberíamos decir el poder es de Cristina. El problema que hay en el análisis es que este no es un gobierno vertical con un solo poder. Este gobierno tiene tres socios, cada uno con su peso especifico que van jugando e interactuando, cada uno en sus canchas mientras van pasando los meses. Entonces, podemos plantear: – ¿Cristina, tiene mucho poder? Si, muchísimo. Entonces, ¿ese poder le alcanzó para intervenir la justicia federal y cerrar todas las causas y que en la puerta de Comodoro PY haya un cartel que diga – aguante Cristina, ¿te bancamos los jueces federales? – No, y es lo que quiere ella. Si vos tenés la oportunidad de hablar con Cristina en su casa, ella te va a decir: – Quiero una placa de bronce con la firma de todos los jueces federales que digan Cristina es inocente y fue la mejor política en la historia -. Ahora, eso no pasó porque Alberto Fernández no quiere y Sergio Massa tampoco. Pongámoslo al revés, Alberto quería una negociación formal con el FMI donde hubiera un ajuste para llevar el déficit fiscal a cero, esta fue la instrucción de Alberto a Guzmán (el ministro de economía).

¿Que hizo Cristina? Hubo un acto en La Plata para recordar el primer aniversario del triunfo del Frente de Todos en las elecciones o la asunción de Alberto, mejor dicho. Y Cristina dijo – Acá primero los salarios, después el ajuste. Primero el poder adquisitivo, luego la suba de las tarifas – y se acabó el plan de Guzmán, de hecho; el acuerdo con el fondo va a llevar mucho tiempo. Lo pongo en otro contexto: Cristina cree que hay presos políticos y que sino pasa nada, la culpa es de la corte. Alberto le pega a la corte y Sergio Massa no. Para mi cada uno puede opinar lo que quiera, pero pensar que este gobierno funciona como un típico gobierno Peronista, es un error. ”.

Te darías la vacuna?

“Yo me voy a vacunar con la vacuna que sea, no tengo problema. Yo pregunto mucho de esto y la mayoría de los dirigentes políticos tienen entre 60 y 65 años, lo que recomiendan todos es que si estás en ese rango de edad hay que vacunarse, porque si te pasa algo, igual tienes un tiempo más largo de sobrevida. Lo que no te recomiendan es que te des la vacuna si tenes 80 u 85 años porque en rigor de si hay algún efecto que no está previsto, cagaste. Pero cuando sea masiva y llegue lo que tenga que llegar, sea la que sea, me la aplico”.

En relación a las próximas elecciones?

“Mi visión es que la elección de octubre en términos de votos concretos, sumados los 24 distritos, la va a ganar el Frente de Todos. Es una ecuación política, tienes 24 distritos y de esos 24 tienes 4 o 5 que va a ganar Juntos por el Cambio más Capital Federal, Santa Fe, un poco de Córdoba y Mendoza. El resto es peronista, incluido el conurbano, no hay que hacer mucha cuenta. Lo que hay que mirar una vez que esté el resultado, es la correlación de la fuerza de cada distrito porque el vencedor de cada distrito va a ser el elector para el 2023 de cualquiera de estos tres socios principales del Frente de Todos. Si el gobierno gana, va a ir derecho a la reelección, es muy difícil que pierda en el 2023, esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es ¿Quién ganó en cada distrito y cómo van a jugar esos ganadores en relación con la ecuación final, si es Alberto, Máximo, Kicillof o Massa”.

