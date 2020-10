¿Por qué se vota el cambio de la constitución en Chile?

Sivan Gobrin, una periodista chilena basada en Israel y presidenta de la comunidad Judía Chilena, explica a los oyentes de Radio Jai cual es la situación en Chile y cual es el objetivo del plebiscito que se está votando el día de hoy.

“Hoy en Chile lo que se está votando es un plebiscito para crear una nueva constitución para el país” explica Gobrin agregando que la población decidirá entre “Apruebo” y “Rechazo”. Posteriormente, en el caso de que gane la postura a favor, se votará en abril quienes escribirán la nueva constitución siendo “las dos opciones… mitad parlamentarios mitad gente representativa [convención mixta] del pueblo o el total de la gente que sea representativa del pueblo [convención constituyente]”.

La periodista luego explica que los principales temas en discusión son el de la salud “que es carísima y muy desigual” y el de la educación debido “los colegios privados son muy, muy caros, los colegios públicos no tienen buen nivel”. Justamente, tales problemáticas son las que “llevaron en un principio también a todo lo que fue el estallido social, a todo el reclamo, todo este levantamiento de la gente hace un año”. Además de esos temas principales, también se discutirían el tema de las carretearas privadas, y privatizaciones y nacionalizaciones.

Indica, que la división entre la población no es acerca de si hay que cambiar o no, “la gente que vota rechazo… no desconocen que hay que cambiar cosas en Chile” sino la forma del cambio. Mucha gente se opone a los métodos violentos, además de que “no confían en una hoja en blanco, no confían que se pueda volver a empezar de cero, sino que hay que reformar en base a lo que ya está escrito”. Además, existe el miedo de “no queremos llegar a ser Venezuela, tampoco queremos que nos pase como a Argentina”. De igual modo, la parte de la población que está a favor del cambio, no necesariamente está a favor de la violencia ni coincide con las formas que llevaron al plebiscito, sino que simplemente ven en una nueva constitución la posibilidad de empezar de cero.

Gobrin indica que las últimas encuestas tienen como resultado ganador al “Apruebo”, a pesar de ello, explica que habrá que esperar a mañana cuando el escrutinio de los 15 millones de votos finalice.

