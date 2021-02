Mandelblit lamenta la “incitación” contra el fiscal principal en el juicio de Netanyahu

El fiscal general dice que el discurso sobre los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es preocupante, y es “muy preocupante” que Liat Ben-Ari se haya visto obligado a usar guardaespaldas.

La fiscal general Avichai Mandelblit denunció el miércoles la “incitación” contra los agentes del orden y en particular contra Liat Ben-Ari, el fiscal principal en el juicio por corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu, lamentando el hecho de que necesita protección de guardaespaldas después de recibir repetidas amenazas.

En una conferencia organizada por el periódico de derecha Besheva, Mandelblit pareció referirse a los repetidos ataques al sistema judicial por parte de Netanyahu y sus aliados.

La retórica incendiaria y los ataques personales contra los máximos responsables de la aplicación de la ley no existían en el pasado ”, dijo Mandelblit. “La incitación no nos detendrá.

La crítica está bien. Sin embargo, llegar a un punto en el que vemos a la fiscal principal andando con guardaespaldas y se le lanzan comentarios inapropiados es muy preocupante. Pero eso no la detendrá ni a ella ni a mí, y continuaremos salvaguardando el estado de derecho en el Estado de Israel ”, dijo.

Netanyahu ha lanzado ataques mordaces contra Mandelblit, a quien nombró y que se desempeñó anteriormente como su secretario de gabinete, desde que el fiscal general lo acusó en 2019.

En una arenga el año pasado, el primer ministro acusó al fiscal general de ser parte de una conspiración estatal profunda que incluye a altos funcionarios de la policía, la fiscalía estatal y el sistema legal que supuestamente apunta a derrocar al primer ministro por razones políticas.

“Hay un intento de deslegitimar a Liat Ben-Ari”, agregó Mandelblit. “Ben-Ari está haciendo un gran trabajo, le doy todo mi apoyo”.

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en el Caso 4000, que presenta sospechas de que otorgó favores regulatorios en beneficio de Shaul Elovitch, el accionista controlador de las telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura positiva del primer ministro y su familia desde la empresa, propiedad del sitio de noticias Walla. Los Elovitch también enfrentan cargos de soborno en el caso.

Netanyahu también enfrenta cargos de fraude y abuso de confianza en los Casos 1000 y 2000. El primero implica sospechas de que Netanyahu aceptó ilícitamente unos 200.000 dólares en obsequios como puros y champán de dos multimillonarios: el magnate del cine israelí con sede en Hollywood Arnon Milchan y el magnate australiano James Packer.

En el caso 2000, Netanyahu está acusado de intentar llegar a un quid pro quo con el editor de Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, para obtener una cobertura mediática positiva a cambio de una legislación que debilite al periódico rival Israel Hayom. Mozes fue acusado de soborno.

Los abogados de Netanyahu dijeron que la gran cantidad de argumentos y alegaciones requiere un retraso en el inicio de la etapa probatoria; y pidió que la fase comience dentro de tres o cuatro meses. La defensa también argumenta que la falta de aprobación formal por escrito de Mandelblit para la apertura de las investigaciones desacredita los casos contra el primer ministro.

Por MB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.