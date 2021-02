El alcalde de Jerusalem advierte a los árabes que no podrán ir a las mezquitas si no se vacunan

El alcalde de Jerusalem, Moshe Lion, advirtió a los funcionarios árabes locales en la ciudad que es posible que a los residentes no vacunados no se les permita ir a mezquitas, escuelas u hoteles, en grabaciones de audio publicadas el lunes.

La reunión entre el alcalde y los jefes de varios barrios de la ciudad se llevó a cabo en medio de preocupaciones sobre las bajas tasas de vacunación en Jerusalem Este.

“Se están haciendo un favor a sí mismos, no me están haciendo un favor a mí”, se puede escuchar a Lion decir en la llamada del domingo con los jefes de vecindario. “Si no quieren vacunarse, no se vacunarán, pero no se les permitirá entrar a hoteles, no se les permitirá entrar a mezquitas, no se les permitirá entrar a escuelas, y luego dirán: ‘¿Por qué no nos lo dijiste?’ ”

La legalidad de evitar que las personas no vacunadas asistan a reuniones o vayan a trabajar todavía está en debate mientras el país lucha por agregar incentivos a su programa de vacunación líder en el mundo, que ha estado perdiendo impulso.

Lion dijo que los residentes de la ciudad eran “indiferentes” al programa de vacunación y necesitaban que los llamaran y les dijeran que fueran a vacunarse.

“Estarán bajo presión pronto cuando todos regresen al trabajo y luego le digan: ‘Hola, detente, no te vacunaste, quédate en casa ahora’”, dijo Lion.

“Recuerden lo que les digo, amigos: quien no se vacune no podrá volver a la rutina normal”, dijo Lion.

Según el informe, los funcionarios árabes no identificados en la llamada estuvieron de acuerdo con Lion.

“El Ramadán es en otro mes, mes y medio. Si no se vacuna, no ingresa a la mezquita. Si no te vacunas, no vas a un hotel. Si no se vacuna, no se sube al tren. Si no se vacuna, no va a la HMO. Así debe ser ”, dijo un líder comunitario.

Se dice que los funcionarios de salud están profundamente preocupados por el próximo festival de Ramadán, un momento para grandes reuniones, combinado con bajas tasas de vacunación y con la cepa británica altamente contagiosa del virus desenfrenada.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.