Cecilia Meirovich directora de DDHH de la cancillería Argentina en Radio Jai

La Dra. Cecilia Meirovich, es la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Diplomática de carrera, es egresada del Servicio Exterior de la Nación. Esta cordobesa, que vivió mucho tiempo en San Luis, se especializó en política exterior y derechos humanos. Luego de pasar por la misión argentina ante la OEA, está a cargo de esta dirección tan significativa.

En una visita a los estudios de Radio Jai, brindó un panorama de la extensa e importante labor que llevan a cabo en la dirección que dirige.

La funcionaria subrayó la política desarrollada por el país en los principios de “Memoria, Verdad y Justicia”. En ese contexto su tarea tienen dos grandes ejes, el primero de ellos, la de hablar desde la propia experiencia, y de allí, poder ayudar a otros países que hayan pasado o estén pasando por lo mismo, y por otro lado, pensar en poblaciones que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Pensando especialmente en la última y sangrienta Dictadura Militar en nuestro país, le preguntamos si ya se ha podido reparar esa profunda y dolorosa herida, o ella aún permanece abierta.

“Estamos en proceso de reparación en la sociedad civi; que, las organizaciones de derechos humanos en la Argentina son muy fuertes, hay muestras claras de que en nuestro país hay cosas que no volverán a pasar” “Estoy convencida de eso”, remarcó. Pero hay pendientes: “hasta tanto, por ejemplo, no se encuentren todos los nietos que faltan, este no estará cerrado”. Indicó que sobre este tema trabajan mucho en la Cancillería, aportando su grano de arena, ya que puede haber gente (nietos) viviendo en el exterior.

Meirovich señaló que “a lo que hace a políticas de memoria verdad y justicia, hay una gran diferenciación entre la responsabilidad que tiene el Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza, de la justicia, con los otros grupos”. Y respecto de la organizaciones de derechos humanos, afirmó que esas son ampliamente valoradas, que siempre, como en todos lados hay desaciertos, pero que lo importante es rescatar el poder que tienen nuestros organismos hoy, sobre el interés de la gente por escuchar a las Abuelas sobre la recuperación de nietos que han recobrado su historia, lo que ayuda también a poder reconstruir nuestra propia historia.

Acerca de si se terminan de cerrar heridas, cuánto tiempo le lleva a una sociedad superar el horror, la Directora de DDHH de la Cancillería, citó como un ejemplo la Shoáh, tema que es parte de la memoria, de la educación en países centrales. No podría decir cuándo llegará una sanación, pero lo importante es seguir hablando y teniendo presente la memoria, más aún cuando los últimos sobrevivientes en poco tiempo no estarán para contar la historia.

Recientemente Meirovich participó en Estocolmo de la reunión plenaria de la Alianza de Rememoración del Holocausto (IRHA) donde la Argentina ocupa un lugar, este foro que trabaja en proyectos educativos sobre la memoria y prevención. Contó que, en estos espacios, junto con otros Estados, con los que muchas veces no parten de las mismas experiencias, tuvieron la oportunidad de lograr consensos, crear institucionalidad, porque es muy importante para la prevención, que no se puedan repetir cuestiones que atenten contra los derechos. Y recordó que una de las cosas que adoptaron en 2020 fue la definición de antisemitismo, y que ahora surgió un nuevo tema que es el “antigitanismo” y cómo fue invisibilizado el genocidio gitano. Le llamó mucho la atención que esta vez en Suecia el lema haya sido “contra el antisemitismo y el antigitanismo”, algo impensable hace algunos años.

Sobre la situación actual del antisemitismo, que sigue presente, muchas veces, disfrazado de “antisionismo”, o en forma de cuestionar la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. La referente indicó estar atentos especialmente al fenómeno que surge por la utilización de las redes sociales, todo lo digital, y que resulta un desafío cómo abordarlo, cómo tratar la distorsión del Holocausto.

Un aspecto muy importante señaló es buscar llegar a los segmentos más jóvenes ya que el tema siempre es debatido por personas mayores de 50 años. Habría que buscar los métodos para integrar a la gente joven a este debate, buscar nuevas herramientas para hacerlo.

Para finalizar Meirovich dejó como mensaje que es necesario continuar educando, que hay formas para enseñar a las nuevas generaciones, que no hay por qué temer transmitir el trauma del Holocausto. Educar para que los niños de hoy puedan ayudar a construir una sociedad mejor.

