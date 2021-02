George Gutelan, el héroe de la Operación Moises

GEORGE GUTELAN, EL HÉROE DE LA OPERACIÓN MOISÉS: Georges Gutelman fue un sobreviviente belga del Holocausto y empresario que contribuyó decisivamente a la evacuación de miles de judíos etíopes a Israel. Gutelman donó varios aviones civiles de su propiedad para la evacuación de miles de judíos etíopes a Israel desde Sudán durante la Operación Moshé en la década de 1980. Era un judío sionista, e Israel era tan importante para él como sus hijos. Desde el instante en que el país solicitó su ayuda, él no lo pensó dos veces.

Gutelman nació en 1938 de padres inmigrantes polacos . Durante la Segunda Guerra Mundial , su madre fue asesinada por los nazis en Auschwitz , mientras él se escondía con su padre en Bélgica. Gutelman se graduó en la Universidad de Lieja en 1963 y poco después abrió una agencia de viajes y compró su primer avión con su amigo de la infancia, Jean Gol.

En 1971, Gutelman fundó la aerolínea chárter Trans European Airways . En 1984 y 1985, Gutelman utilizó su negocio para ayudar con la Operación Moisés , una operación que ayudó a evacuar a los judíos etíopes de Sudán a Israel durante la hambruna y la guerra civil. En 1989, Gutelman fue elegido empresario del año por la revista belga Trends .

El exdirector del Mossad, Efraim Halevy, vinculado a la operación, recordó su primera reunión con Gutelman en Bélgica.

“Le expliqué la situación en Sudán y le pedí ayuda. Hablé durante 25 minutos y él apenas uno”, dijo. “Quería firmar algún tipo de contrato con él, pero Gutelman simplemente dijo que estaba de acuerdo y que pagaría el costo. Entramos en acción de inmediato, y en un período de cinco semanas evacuamos a miles de personas”. “Israel no podría haber llevado a cabo la operación sin él”, enfatizó. “Teníamos archivado un operativo encubierto en Sudán durante años, ya que este era territorio enemigo. Cuando nos dimos cuenta de que teníamos que evacuar a más gente, entendimos que necesitábamos ayuda”.

Durante la visita del entonces presidente de EE.UU., George W. Bush a Sudán, Israel solicitó una autorización única para la operación.

Halevy comenta que se había mantenido en contacto con Gutelman durante años e incluso había conseguido su ayuda para otras cuestiones de estado que aún no se pueden revelar hoy en día.

“Es uno de los mayores héroes de Israel y del pueblo judío en nuestra era”, expresó el exdirector del Mossad. “Era un hombre modesto, de voz suave, cortés, siempre sonriente, y tenía un amor interminable por la nación a la que servía. Todos le debemos mucho”.

Pnina Tamano-Shata, del partido Kajol Laván, quien arribó a Israel en la Operación Moshé, también elogió a Gutelman por su contribución a los judíos etíopes. “Georges Gutelman es la encarnación de la frase ‘Todo Israel es responsable el uno por el otro’, una persona asombrosa, que se levantó ante el desafío sin vacilar y ayudó tanto en la migración de los judíos etíopes en 1984, de la cual soy parte”, dijo.

“Lo que Gutelman hizo fue una misión sagrada. No temía a las consecuencias y trabajó valientemente para el pueblo judío. Debemos recordar que pagó un elevado precio por su participación. Muchos países árabes boicotearon sus negocios y casi se declara en bancarrota. Es en detrimento de Israel que nunca obtuvo el reconocimiento y el aprecio que merecía”.

Georges Gutelman, fue un empresario y judío belga que desempeñó un papel importante en el traslado a Israel de miles de judíos de Etiopía en los años ochenta. Un verdadero héroe del pueblo judío.

Extraído del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.