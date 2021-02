Estudios israelíes confirman la eficacia de la vacuna Pfizer contra la variante británica del Covid

Según nuevos estudios realizados por los Servicios de Salud Leumit, la vacuna contra COVID-19 administrada en Israel es eficaz para frenar las tasas de infección, la incidencia de casos graves y protege contra la variante británica de coronavirus.

Los datos recopilados desde el inicio de la campaña de vacunación, el 20 de diciembre, proporcionan una muy valiosa información sobre la eficacia de la vacuna, a diferencia de los índices medidos en estudios controlados en laboratorios. El segundo estudio indica que la vacuna de Pfizer también es eficaz contra la variante británica.

Los hallazgos son muy alentadores en Israel, pues el índice de infección continúa siendo alto, a pesar de una masiva campaña de vacunación y tres confinamientos nacionales, a lo que se suma un malestar social cada vez más fuerte, nuevas variantes de rápida propagación y una división entre los que quieren vacunarse y los que optan por no hacerlo.

“Diez días después de la segunda dosis casi no se han registrado nuevos casos confirmados”, comentó el profesor Shlomo Vinker, director de la división médica de los Servicios de Salud de Leumit.

Vinker señaló que “en los primeros días tras la primera dosis hay un aumento en la cifra de casos confirmados, ya que la vacuna aún no es efectiva. Pero a partir del décimo día, se empieza a ver un descenso. Cuando se pasa a la segunda dosis, se observa otro descenso, con una nueva caída una semana después”.

“Los resultados del estudio demuestran no ofrece una protección del 100%, en especial cuando hay muchas personas infectadas alrededor, porque uno está constantemente expuesto al virus”, señaló.

Leumit recopiló y analizó datos de cuántas personas habían contraído el virus después de haber recibido la primera dosis de la vacuna, si lo habían hecho después de la primera o la segunda dosis; y los días transcurridos desde la última vacuna recibida. Se analizaron los resultados de las pruebas de coronavirus, así como la gravedad de cada caso confirmado.

Según Vinker, “2.300 miembros de Leumit contrajeron el coronavirus después de la primera dosis. Revisamos la cifra de enfermos y vacunados cada día después de aplicar la primera dosis y luego hicimos lo mismo con la segunda dosis. Después construimos una gráfica que muestra la incidencia de enfermos por cada 1,000 personas inoculadas, en función del número de días posteriores a la vacunación”.

“Diez días después de la segunda dosis casi no hay nuevos casos confirmados”, dice el profesor Vinker, y explica que “en los primeros días después de la primera dosis hay un aumento en el número de casos confirmados ya que la vacuna aún no es efectiva. Pero a partir del décimo día, comienza a ver una mejoría. Tras una semana de la segunda dosis se ve otro descenso”.

Un segundo estudio, realizado en colaboración con el Dr. Ariel Yehuda, director de investigación de Leumit, la vacuna de Pfizer es eficaz contra la variante británica del coronavirus. Aunque a primera vista parecía lo contrario, Vinker explicó que, tras un análisis más detallado de las diferentes poblaciones, edades y ubicación concluimos que la vacuna protege contra la mutante británica con la misma eficacia que el virus original”.

El estudio analizó unas 9,000 muestras tomadas de pacientes que habían contraído el virus desde que comenzó la campaña de vacunación en Israel.

“De las 9,000 personas infectadas, 800 habían sido vacunadas”, dice Vinker. “Eso no es sorprendente, ya que durante los primeros días después de la vacuna no hay protección. Cuanto más tiempo pasa, hay una mayor protección”.

Aunque Leumit es el más pequeño de los cuatro fondos de salud de Israel, es una gran organización de salud que asegura y proporciona servicios a unas 730.000 personas. Según Vinker, casi 200.000 pacientes-clientes de Leumit han recibido el primer pinchazo, en diez días desde que 153.000 de ellos y algo más de 100.000 de ellos han recibido la segunda dosis.

Permitida la reproducción citando la fuente

MB/RJ