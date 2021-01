Como todos los días 27 de enero, desde hace ya 16 años, hoy se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, con el objetivo de luchar contra el racismo, antisemitismo y toda otra forma de intolerancia, que pueda conducir a actos violentos contra grupos humanos.

Jonathan Karszenbaum, Director del Museo de la Shoá, dialogó con Radio Jai acerca del significado de éste día.

“Desde el Museo, difundimos y tratamos de llegar a todos aquellos que no saben, que no conocen y que no tienen que recordar porque no son cercanos al tema. Estos días nos sirven para reforzar los compromisos individuales y colectivos en el día internacional, como una llamada de atención para que el resto del año se construyan acciones que ayuden a conocer las historias de los sobrevivientes”, expresó.

El Director explicó que la tragedia del Holocausto nos tiene que servir para ser mejores personas, para evitar eventos semejantes en el presente y en el futuro. “Todos los que trabajamos en pos de la memoria del Holocausto tenemos la expectativa de que el antisemitismo en algún momento deje de existir; mientras tanto, tenemos que convivir con ese prejuicio que lleva milenios instalado, primero en Europa y luego en el resto del mundo”.

Karszenbaum comentó también acerca de la aparición de remeras antisemitas en los hechos que ocurrieron en la toma del capitolio en Washington: “Nos inunda de indignación, son escenas que pensábamos abandonadas y más en los Estados Unidos. La verdad que esto nos demuestra que los esfuerzos deben continuar, no solo con los prejuicios del antisemitismo, sino para combatir a estos grupos que difunden el odio”

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.