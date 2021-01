AMIA y ONU Argentina presentan “Seamos memoria”

La fecha fue instaurada para honrar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi, y promover la transmisión de la Shoá para ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro.

Hoy, en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, AMIA y Naciones Unidas Argentina presentaron un video, protagonizado por el artista visual y sobreviviente de la Shoá Pedro Roth, que insta a no olvidar la peor tragedia ocurrida en el siglo XX y combatir todo hecho de intolerancia, xenofobia, odio y discriminación.

“He pasado mi infancia en el gueto de Budapest. Cuatro meses en un sótano sin ver la luz del sol porque estaban bombardeando la ciudad. A mi padre lo mataron en Auschwitz”, recuerda Roth en la pieza audiovisual que fue producida especialmente para esta conmemoración.

“Tengo que acordarme por mí, por mis familiares muertos y por los 6 millones de judíos que no pueden contar esta historia”, sostiene el artista en otro tramo del video.

Con el nombre “Seamos Memoria”, el video fue compartido por las redes sociales de AMIA y Naciones Unidas Argentina para fomentar la importancia de la educación sobre el Holocausto, combatir la discriminación y defender el valor de la vida y el respeto a los derechos humanos.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2005, mediante la Resolución 60/71. En el texto se cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que toda persona goza de todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, religión o de ninguna otra índole.

La producción audiovisual “Seamos memoria” es la segunda acción conjunta que realizan AMIA y Naciones Unidas, desde el propósito compartido de destacar efemérides relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la memoria colectiva.

El año pasado lanzaron un video en ocasión del Día Internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas de terrorismo, que tiene lugar cada 21 de agosto. La producción audiovisual se llamó “Un mismo dolor” y tuvo como objetivo condenar los crímenes terroristas, y rendir homenaje a las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes de diferentes ataques perpetrados.

Testimonio del video “Seamos memoria”

En el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Pedro Roth comparte su historia como sobreviviente a través de este emotivo testimonio:

“Mi nombre es Pedro Roth, soy artista visual. Soy sobreviviente del Holocausto.

He pasado mi infancia en el gueto de Budapest. Cuatro meses en un sótano sin ver la luz del sol porque estaban bombardeando la ciudad.

A mi padre lo mataron en Auschwitz. Y yo soy memoria.

Tengo que acordarme por mí, por mis familiares muertos y por los 6 millones de judíos que no pueden contar esta historia.

Hemos quedado muy pocos.

Para que esto no quede así, lo voy transmitiendo a las generaciones siguientes a través de mi obra, de mi hacer y de mi hablar.

Seamos memoria a través de nuestras acciones, de nuestra vida cotidiana.

No olvidar es lo más importante. Te pido que abraces la democracia, decile no a los discursos de odio. Celebrá la diferencia. No discrimines. Combatí la ignorancia promoviendo la educación de lo que pasó. Y sobre todo valora la vida, la vida de los tuyos, la de tu familia, la de tu prójimo.

Seamos memoria. Te hablo a vos”.