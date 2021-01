Carta abierta a Rav Jaim Kanievsky, shlita

Querido Rav Kanievsky, le deseo una larga vida,

Shalom u-vracha.

Mi nombre es Nathan Lopes Cardozo. Soy hijo de un matrimonio mixto e hice Giur en la comunidad ortodoxa portuguesa española en Amsterdam, Holanda, cuando tenía 16 años. Hoy tengo 74 años. Estudié durante doce años en la yeshivot Chareidi en Inglaterra y en Israel, y durante los últimos 40 años he vivido con mi esposa, hijos, nietos y bisnietos en Eretz Yisrael.

Todos mis hijos y nietos son religiosos, algunos de ellos chareidi y algunos profundamente religiosos Dati Leumi. Todos ellos han estudiado en yeshivot y seminarios. Uno de mis nietos lleva su nombre por el Rav Shach, zl

Aprendí a reverenciar mucho a mis maestros en Gateshead Yeshiva, uno de los cuales estudió con el santo Jafetz Chayim. Mi Rosh Yeshivá estudió en jávruta con el rabino Elchanan Wasserman. Estas personas eran ángeles andantes.

He tenido el mérito de conocer a su padre zl, el Steipler, hace muchos años, un tzadik y Talmid Chacham extraordinarios.

Me convertí porque estaba profundamente impresionado por el judaísmo ortodoxo, su asombro por el cielo, sus enseñanzas y, sobre todo, su ética. Tuve la suerte de tener una muy buena educación secular, e incluso obtuve un doctorado en filosofía y, sin embargo, descubrí que ninguna tradición es tan grande como el judaísmo. Se destaca por encima de todo lo demás.

Toda mi vida he enseñado judaísmo en varias escuelas ortodoxas, yeshivot, seminarios y universidades. Mi amor por el judaísmo solo ha aumentado con los años, y estoy orgulloso de ser un judío religioso. A menudo me invitan a explicar la belleza del judaísmo a quienes no son ortodoxos en Israel y en la diáspora. No puedo imaginar un honor mayor y agradezco cada día al Ribono shel Olam por este gran privilegio.

Si bien ya no sigo ciegamente el punto de vista chareidi, creo firmemente que el estilo de vida chareidi tiene mucho que ofrecer. Estoy profundamente impresionado por la devoción de sus seguidores y por su disposición a vivir una vida sencilla, a veces en circunstancias muy difíciles. A veces les envidio, porque todavía no he alcanzado su nivel de piedad. No sé si alguna vez lo haré; me ocasiona noches de insomnio.

También sé que entre los jareidim viven algunos de los más grandes de todos los tzaddikim, personas notables que muestran un amor infinito por toda la humanidad y que se desviven por sus semejantes. Sus instituciones de jesed —la bondad amorosa— para los judíos religiosos y no religiosos son notables. He vivido en un barrio ultraortodoxo durante muchos años y lo he visto de primera mano.

Aunque hay muchos temas dentro del mundo chareidi con los que no estoy de acuerdo, también siento que esta comunidad ha sido atacada injustificadamente por los medios de comunicación, que no comprenden ese mundo, le temen y, a veces, juzgan injustamente a los chareidim con un doble rasero.

Nunca he dudado en defender los derechos y los méritos de esta comunidad, y estoy orgulloso de la comunidad incluso cuando algunos de sus miembros me han atacado por mis puntos de vista, o cuando no estoy de acuerdo con algunas de sus políticas o fallos halájicos. Siempre he visto esto como un desafortunado malentendido, una falta de conocimiento o simplemente el miedo a algo nuevo.

Sin embargo, desde el comienzo de la epidemia de corona, me he encontrado en una posición imposible. Todo lo que represento, y que representa el mundo chareidi tal como lo conozco, está siendo violado de formas que nunca hubiera imaginado. Es como si todo mi mundo se estuviera derrumbando, como si el judaísmo se hubiera convertido en una farsa.

Veo, leo y escucho cómo turbas violentas de los llamados chareidim ponen a toda nuestra gente en peligro de muerte al negarse a usar barbijos, violando las instrucciones del gobierno que está tratando de salvar vidas. Al negarse a cerrar sus jadarim y yeshivot, están poniendo en peligro a sus propios estudiantes, sus familias y amigos, y al resto de nosotros. Cuando la policía intenta hacer cumplir las normas, los atacan físicamente y los llaman nazis y otras cosas que no quiero repetir.

Sí, es cierto que la forma en que se comportan algunos policías es más que despreciable, y que otros grupos que violan las regulaciones gubernamentales no son tratados como los chareidim, pero ¿es esa una excusa para comportarse como algunos de los chareidim lo hacen?

Y este comportamiento es visto en televisión por los israelíes y por el resto del mundo. El Chillul Hashem, la profanación del nombre de Dios, está más allá de toda descripción.

Si bien sé que una gran proporción del mundo chareidi se adhiere a las regulaciones, este grupo sustancial de personas viola todo lo que defendemos. ¿No se nos ordena valorar la vida por encima de casi todo lo demás? ¿No estamos comprometidos a crear un Kidush Hashem, una santificación del nombre de Dios, dondequiera que vayamos? ¿No debería la comunidad chareidi ser un ejemplo para todos los seres humanos, y al menos para nuestra propia gente?

Y lo que simplemente no entiendo es que gran parte de esto se hace en su nombre, rabino Kanievsky, y en nombre de algunos otros líderes chareidi. Sé que la mayoría de los líderes chareidi han instruido a sus seguidores para que se adhieran a las regulaciones gubernamentales. Me resulta difícil creer que usted respalda el comportamiento que viola los valores más fundamentales del judaísmo: mantener a las personas vivas y saludables para servir a Dios con justicia y acercarlas a Su servicio.

Me siento profundamente avergonzado cuando la gente secular me pregunta qué hay detrás de este comportamiento y me ve como parte de él. Después de todo, yo también llevo barba y una kipá negra.

¿Por qué la comunidad chareidi no puede ver que este es el momento de inspirar a millones de judíos seculares con un comportamiento ejemplar?

Y sí, yo también creo que aprender Torá es de valor supremo y que puede protegernos de muchas cosas; nos ha sostenido durante miles de años. Pero cuando la comunidad chareidi, que hoy es el 12% de la población de Israel, constituye casi el 40% de las infecciones por COVID-19 en este país, está claro que aprender Torá no es una protección contra las enfermedades. ¡Ahora es obvio que la comunidad más comprometida con el aprendizaje de la Torá es también la más afectada por esta enfermedad mortal!

¿Cuántas muertes innecesarias se derivarán de este desprecio deliberado por la vida de las personas?

¿No deberíamos inclinar nuestros rostros ante Dios y admitir que esta vez estamos equivocados, que nuestro aprendizaje no nos protege como esperábamos, por razones que sólo Él conoce?

¿O me he equivocado todo este tiempo al ver al judaísmo como la voz más profunda y elevadora de este mundo, capaz de crear un mundo mejor y más saludable? ¿Me equivoqué al creer que los judíos fuimos “elegidos” para lograr ese objetivo? ¿Debería quizás renunciar a mi conversión y decir que ya no quiero ser parte de este pueblo porque algunos de los más “religiosos” están creando ahora un Chillul Hashem sin precedentes?

Sé demasiado de la grandeza del judaísmo para creer por un momento que el judaísmo es una farsa. Nuestra tradición nos ha influido judíos, y a toda la humanidad, de formas que han sido una gran bendición.

Pero también sé que cada vez más israelíes, que ven a los jareidim como representantes del judaísmo auténtico, llegarán a odiar nuestra tradición.

Rabino Kanievsky, no sé cuál es su papel en todo esto. Hay muchas cosas, a menudo contradictorias, que se dicen en su nombre. No puedo creer que esto venga de usted. En cambio, puede provenir de personas que lo rodean y que abusan de su autoridad.

Soy un simple judío sin ningún “yichus”, sin relación con el futuro de este país. Pero les pido con todo mi corazón que pongan fin a este terrible Chillul Hashem, y persuadir a todas estas personas para que cesen inmediatamente su comportamiento espantoso. Les pido que excomulguen o destituyan a los responsables de este desastre y que devuelvan la Corona de la Torá a su antigua gloria.

Y si esto no funciona, quizás su único recurso sea renunciar como líder de la comunidad Charedi y ya no permitir que nadie lo acceda, como protesta contra lo que se hace en su nombre. Esta puede ser la única forma de dejar en claro que no desea participar en esto. Conmocionará a todos los llamados chareidim como nada más lo haría, y tal vez los haga entrar en razón.

En nombre de aquellos de nosotros que hemos dedicado nuestras vidas a la Torá, les pido que detengan este Chillul Hashem de cualquier manera que pueda. Si no puede, veremos más muertes e incluso guerra civil. El desastre que seguirá podría, chas ve-shalom, destruir nuestras vidas, las de nuestros hijos y las de muchas generaciones venideras.

Que el Ribono shel Olam lo bendiga.

En humildad

Nathan Lopes Cardozo

Sobre Nathan Lopes Cardozo

El rabino Dr. Nathan Lopes Cardozo es el fundador y decano de la Academia David Cardozo y del Bet Midrash de Avraham Avinu en Jerusalén. Un conferencista solicitado en el escenario internacional para audiencias judías y no judías. El rabino Cardozo es autor de 13 libros y numerosos artículos tanto en inglés como en hebreo. Dirige un Think Tank enfocado en encontrar nuevos enfoques filosóficos y halájicos para lidiar con la crisis de religión e identidad entre los judíos y el Estado judío de Israel. Procedente de los Países Bajos, el rabino Cardozo es conocido por sus ideas originales y a menudo controvertidas sobre el judaísmo. Sus ideas son ampliamente debatidas a nivel internacional en redes sociales, blogs, libros y otros foros.