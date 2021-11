Gran incendio en la frontera entre Israel y Jordania pone en peligro un gasoducto

Los Servicios de Bomberos y Rescate dicen que las llamas al sur del Mar Muerto no están bajo control y se mueven rápidamente hacia Israel; los expertos han advertido que el clima seco podría provocar incendios devastadores.

Un gran incendio estalló cerca de la frontera entre Israel y Jordania el jueves por la mañana, y los funcionarios israelíes advirtieron que estaba fuera de control, se movía rápidamente y amenazaba un gasoducto.

En un comunicado, los Servicios de Rescate y Bomberos de Israel dijeron que los equipos de extinción de incendios estaban luchando contra el incendio cerca de moshav Ein Tamar, al sur del Mar Muerto.

“El fuego es muy grande y se está desarrollando en el lado jordano de la frontera, con vientos del este moviendo el fuego hacia territorio israelí”, dijo en un comunicado.

Cuatro aviones de extinción de incendios estaban ayudando al esfuerzo.

Los servicios de bomberos jordanos también operaban dentro de Jordania y se coordinaban con las autoridades israelíes, según el comunicado.

“En esta etapa, el fuego amenaza el gasoducto local y los esfuerzos de extinción de incendios se están enfocando en detener la propagación del fuego”, dijo el servicio.

Agregó que su personal se estaba coordinando con el ejército para evitar los campos de minas locales.

Los expertos en clima advirtieron recientemente que las condiciones excepcionalmente cálidas y secas de este mes podrían proporcionar las condiciones ideales para un gran incendio .

Con los incendios forestales arrasando el país en los últimos días, los expertos dijeron que Israel estaba viendo un aumento en las tendencias de sequía extrema, con condiciones similares a las de años anteriores que vieron incendios devastadores.

שריפת קוצים גדולה בגבול ירדן – ישראל 🔥 pic.twitter.com/WSY15FvQgn — Fire News (@T_FireNews) November 18, 2021

“Durante la última semana ha habido un clima inusual en todo el país: sequedad extrema que estuvo acompañada de fuertes vientos del este de una intensidad que no se había visto en varios años”, dijo el experto en clima Dr. Amir Givati ​​de la Universidad de Tel Aviv a The Times of Israel.

“La extrema sequedad de la vegetación combinada con el aire seco y los fuertes vientos del este que soplan en todo el país provocaron una ola de incendios que se extendió rápidamente, y también una fuerte neblina que cubrió los cielos del país”, dijo Givati, explicando que la neblina fue causada por esos mismos vientos fuertes que llevan polvo de los desiertos de Irak y Jordania a Israel.

Fuente: The Times of Israel

