Lapid: Israel estará “en el lado correcto de la historia”

El ministro de Relaciones Exteriores dice que Israel tiene el “deber moral, la obligación histórica” ​​de ser parte de los esfuerzos diplomáticos y humanitarios, y promete “no dejar atrás a ningún israelí o judío”.

Israel votará a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la invasión rusa de Ucrania, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, días después de que Jerusalén se negara a copatrocinar una medida similar en el Consejo de Seguridad en una medida que decepcionó a Estados Unidos.

Lapid dijo que Israel tiene la responsabilidad moral de condenar a Rusia por sus acciones y brindar asistencia humanitaria a los ucranianos.

“Israel estuvo y está en el lado correcto de la historia”, dijo Lapid en un comunicado. “Tenemos el deber moral y la obligación histórica de ser parte del esfuerzo”.

Es casi seguro que la resolución de la Asamblea General sea aprobada por el organismo de 193 miembros, ya que los países individuales no tienen el poder para echar por tierra tales medidas por sí solos.

En una aparente referencia al desacuerdo sobre la resolución anterior, Lapid dijo que Estados Unidos es el principal aliado de Israel y entiende la necesidad de Jerusalén de ser “cuidadosa y discrecional” en sus delicadas relaciones con Moscú, debido a la presencia de fuerzas rusas en Siria que se coordinan con Israel, así como la gran cantidad de judíos en Ucrania.

“Rusia es la fuerza militar más importante en Siria, y nuestro mecanismo de cooperación con ellos está ayudando a nuestra lucha decidida contra el establecimiento de una [presencia] iraní en nuestra frontera norte”, dijo Lapid.

La #ONU dice que más de 500.000 personas ya han escapado de la guerra en Ucrania. Muchos van a lugares como #Przemysl en el sureste de #Polonia, donde los bomberos ayudan a dar la bienvenida a los recién llegados. Polonia abre los brazos a quienes buscan refugio pic.twitter.com/ilHZYjLmiU — Radio Jai (@fmjai) February 28, 2022

Lapid dijo que si bien aproximadamente 4.000 israelíes ya abandonaron Ucrania, todavía hay miles de israelíes allí y alrededor de 180.000 personas que tienen derecho a la ciudadanía israelí si así lo desean.

“Ucrania es una zona de batalla difícil, pero estamos comprometidos con un principio sagrado: haremos todo lo posible para no dejar atrás a ningún israelí, a ningún judío. Esta es la razón por la que existe el estado judío. Ese es nuestro compromiso”, dijo.

Lapid también detalló los puentes aéreos de ayuda humanitaria que saldrán de Israel hacia Ucrania el lunes y el martes, transportando miles de abrigos, mantas, sacos de dormir, equipos médicos, tiendas de campaña y equipos de purificación de agua.

Israel es uno de los pocos países que mantiene cálidas relaciones tanto con Ucrania, otra democracia occidental, como con Rusia.

Antes de la votación del Consejo de Seguridad del viernes, la misión de EE. UU. se acercó a docenas de países y les pidió que respaldaran la resolución, dijo un diplomático occidental. Los miembros que no pertenecen al Consejo de Seguridad aún podían copatrocinar la resolución, aunque no podían votar sobre ella.

La misión israelí remitió el asunto a Jerusalén para recibir orientación, donde se tomó una decisión poco antes de la votación para evitar unirse a un gesto tan fuerte contra Rusia, dijo un funcionario a The Times of Israel.

Otro funcionario israelí le dijo a The Times of Israel el domingo que la decisión de no copatrocinar esa resolución en el Consejo de Seguridad se debió en parte a la certeza de que Rusia, que tiene poder de veto, anularía la medida de todos modos.

Una fuente familiarizada con el asunto confirmó un informe de Axios de que Estados Unidos expresó su decepción con Israel después de que Jerusalén se negara a copatrocinar la votación.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai