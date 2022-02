Cómo aislar y derrotar a Putin, la estrategia del gran maestro de ajedrez Garry Kasparov

El gran maestro de ajedrez Garry Kasparov , quien también es un experto en la psique del presidente ruso Vladimir Putin, ha detallado cómo aislarlo y finalmente derrotarlo luego de la invasión de Ucrania.

“Dado que respondí muchas de las preguntas que recibo hoy sobre Putin y Ucrania, y más, en mi libro Winter Is Coming , lo estoy fijando”, tuiteó Kasparov en su cuenta de más de 740 mil seguidores. “Esperaba que ya fuera historia, pero gracias a Putin y la apatía del mundo libre, sigue siendo un evento actual.

“Apoye a Ucrania militarmente, de inmediato, todo menos botas sobre el terreno. Todas las armas, inteligencia, cibernética. Quebrar la máquina de guerra de Putin ”, escribió. “Congelar y apoderarse de las finanzas de Rusia y las de él y su pandilla. Echar a Rusia de todas las instituciones financieras e internacionales. PACE, Interpol, etc.”

La comunidad internacional debería “Retirar a todos los embajadores de Rusia. No tiene sentido hablar. El nuevo mensaje unificado es ‘detenerse o aislarse por completo'”, agregó. “Prohibir todos los elementos de la maquinaria de propaganda global de Putin. Apáguelos, apáguelos, envíelos a casa. Dejen de ayudar al dictador a difundir mentiras y odio”.

“Reconocer que habrá costos, sacrificios”, advirtió. “Esperamos demasiado, el precio es alto, pero solo aumentará. Es hora de luchar”.

Kasparov entre sus múltiples tuits citados escribió que existe la necesidad de “Exponer y actuar contra los lacayos de Putin en el mundo libre. Si [Gerhard] Schröder y los de su calaña continúan trabajando para Putin, presenten cargos. Pregunte a los propietarios y anunciantes de las redes que promocionan a los propagandistas de Putin como [Fox’s Tucker] Carlson por qué lo permiten”.

“La comunidad mundial debe boicotear “el petróleo y el gas rusos. Presionar a la OPEP, aumentar la producción, reabrir Keystone. No puedes salvar el planeta si no salvas a las personas que lo habitan.

Kasparov fijo un tuit sobre su libro: “Winter Is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped” después de que Putin tomara ilegalmente Crimea de Ucrania.

“Escrito en 2014 después de que Putin invadiera Ucrania y se anexionara Crimea, hay muchos extractos de Winter Is Coming que son dolorosamente oportunos ahora, pero dejaré este aquí antes de comenzar a trabajar en Winter Is Here. (Como suelo bromear, “I < Bleeping > ¡Te lo dije!” será el subtítulo)”, reza el tuit con el siguiente texto adjunto:

“La invasión de Ucrania por parte de Putin y la anexión de Crimea en 2014 terminaron con cualquier duda razonable sobre su naturaleza y amenaza”, dijo Kasparov. “Cualquier intento de negociar con Putin desde entonces fue corrupción, cobardía y cinismo. Debería haber sido aislado al instante. En cambio, aquí estamos”.

Garry Kasparov es un disidente ruso y defensor de los derechos humanos, ha sido una de las voces solitarias que ha advertido a los líderes occidentales durante décadas que no apaciguen a Putin. Dijo el jueves que “los líderes occidentales rara vez escucharon a los líderes de la oposición rusa y rara vez actuaron cuando nos escucharon a nosotros. ¿Es demasiado pedir que escuchen a los líderes ucranianos ahora?”. preguntó.

Cuando se le preguntó en Twitter si los rusos se rebelarían contra Putin, Kasparov respondió: “Siempre hay una posibilidad. Las dictaduras son duras pero frágiles. Si la guerra relámpago falla y Putin se enfrenta a demasiadas bajas para ocultar y se transmite más información, los 1000 que protestan hoy podrían convertirse en un millón. Pero después de 21 años es difícil.

“Me pregunto qué podrían hacer los gigantes tecnológicos estadounidenses para ayudar a llevar la verdad al pueblo ruso. Desafortunadamente, la mayoría recibe noticias de la televisión estatal, pero Apple, Facebook, Google y el resto aún tienen un alcance considerable. Pero coraje: generalmente ninguno”.

Kasparov criticó a Alemania por su supuesto apaciguamiento de Putin: “Alemania todavía se niega a enviar armas a Ucrania después de financiar la maquinaria de guerra de Putin durante años, o incluso a sacar a Rusia de SWIFT. La neutralidad entre el bien y el mal se pone del lado del mal, siempre”.

