Imi Lichtenfeld, El inventor del Krav Magá, el arte marcial de moda

El inventor del KRAV MAGÁ, el arte marcial de moda. Se trata de un arte marcial, muy de moda últimamente, que procede del sistema de defensa personal de las fuerzas armadas de Israel (en hebreo, krav significa combate y magá, contacto). Aunque el krav magá no es un deporte como tal, su creador sí fue deportista. Nació el 26 de mayo de 1910 en Budapest. Emrich Lichtenfeld más conocido como Imi nació en el seno de una familia judía. Su padre Samuel, era policía y había trabajado como forzudo de circo. Por ello, y porque además Samuel Lichtenfeld regentaba un gimnasio, Imi empezó a interesarse por el deporte. Practicó gimnasia, boxeo y lucha. Entre 1928 y 1929, Imi Lichtenfeld fue campeón de Eslovaquia de los tres citados deportes. Justo por esos convulsos años para el centro de Europa, Bratislava donde vivía fue escenario de una serie de ataques antisemitas, que llevaron a la población judía a organizarse para defenderse. Lichtenfeld se unió a la causa y fue cuando se dio cuenta de lo necesario que era un sistema de lucha cuerpo a cuerpo, poco relacionado con el deporte.

Tras conocer por primera vez Palestina en 1935, con motivo de unos Juegos Macabeos en los que no pudo participar por una lesión que se hizo entrenando, Lichtenfeld vio como con la proximidad de la II Guerra Mundial el clima antisemita se iba incrementando, de modo que se convirtió en un experto de la lucha callejera. Esta experiencia fue la que le motivó a crear el krav magá, inspirado en un sencillo punto de partida: “usar movimientos naturales para defenderse, combinados con un contraataque inmediato”, tan inmediato que el krav magá tiene una máxima: nunca hay que usar las dos manos en el mismo movimiento defensivo. Con el estallido de la guerra, Lichtenfeld decidió emigrar a Palestina. Llegó en 1942 tras haber servido en la Legión Checa en el Norte de África. Una vez en la tierra prometida, los responsables de la Haganá (el germen de las fuerzas armadas de Israel, una organización paramilitar del mandato británico en Palestina) vieron en él su enorme potencial y lo contrataron como entrenador de las tropas. Durante 20 años, Imi Lichtenfeld se dedicó a enseñar sus técnicas de defensa personal a futuros soldados, primero de la Haganá y luego del Ejército de Israel, así como a agentes de policía.

A finales de los 60, Lichtenfeld se desvinculó del Ejército y empezó a perfeccionar el krav magá para adaptarlo no sólo a la vida civil, sino también a todo tipo de practicante, incluidos mujeres y niños.

Con el auspicio del Ministerio Israelí de Educación, Lichtenfeld creó dos centros de formación (uno en Tel Aviv y otro en Netanya) y en 1978 fue cuando le dio a su técnica, de manera oficial, el nombre por el que se la conoce. Además, creó un sistema de cinturones a imagen y semejanza del judo y recogió en un libro sus enseñanzas. Sirvió en las FDI durante dieciséis años, durante los cuales perfeccionó el Krav Maga y lo estableció como la principal técnica de autodefensa del ejército. Después de retirarse del ejército Imi continuó enseñando a Krav Maga a civiles y unidades policiales, y en 1978 estableció la Asociación Israelí Krav Maga. Se ha demostrado que Krav Maga es una forma muy eficaz de defensa propia, tanto que cada soldado de combate en las FDI debe pasar un curso de aprendizaje. Se ha convertido en una parte esencial de la cultura israelí, y se ha propagado a nivel internacional, siendo enseñado por organizaciones de todo el mundo. Su creación es ahora mismo un arte marcial en auge y en la mayoría de grandes ciudades españolas (el Comité Superior Deportivo lo reconoció en 2010) se puede aprender y practicar. Pese al reconocimiento del CSD, el krav magá no es un deporte. Su objetivo no es ganar, sino sobrevivir y en la medida de lo posible, reducir al agresor. Por eso, es válido cualquier tipo de ataque, bien sean rodillazos, codazos, estrangulaciones e incluso mordiscos. También se pueden emplear armas contundentes o blancas (es una técnica, por cierto, muy útil para desarmar a agresores con cuchillos e incluso pistolas). El krav magá admite la huida y su principal argumento es neutralizar al agresor en primer lugar, quitarle la iniciativa, con movimientos rápidos, fuertes, corto, naturales y directo.

Imi como un modelo a seguir para muchas generaciones por venir, se convirtió en una leyenda viviente. Desde 1964, en que el Krav Maga se abrió a los civiles, sus técnicas se han extendido rápidamente entre la población israelí, gracias al equipo de los graduados altamente cualificados formados directamente por Imi, quienes están acreditados por el Ministerio de Educación de Israel como profesores de Krav Maga para difundir sus enseñanzas. En 1978, Imi y varios de sus estudiantes fundaron la Asociación de Krav Maga, una organización sin ánimo de lucro, creada para promocionar la enseñanza del Krav Maga en Israel y por todo el mundo.

El sistema de Krav Maga de Imi está basado en valores morales y humanos, enfatizando la integridad personal, la no-violencia, y la conducta humilde. Estos principios han sido y continúan siendo la guía de los estudiantes de Krav Maga. Imi murió en 1998, pero su legado continúa.

En los años recientes, esta nueva disciplina se ha extendido más allá de las fronteras de Israel. Actualmente hay clubes activos de Krav Maga en los Estados Unidos, en varios países europeos, en Brasil y en otras partes del mundo.

En alguno de estos países, el Krav Maga fue adoptado formalmente por organismos gubernamentales y agencias encargadas de hacer cumplir la ley, quedando incorporado dentro de su programa de entrenamiento.

Con su esfuerzo Imi ha salvado numerosas vidas y ha ayudado a que la gente pueda caminar en paz.

Aún durante sus últimos años continuó supervisando personalmente el entrenamiento de aquellos que habían logrado altos rangos en Krav Maga, y pasó mucho tiempo con instructores en Israel y el extranjero. Imi murió el 9 de enero de 1998.

Resumen y edición Silvio Jazanovich Para Comunidad Judía Masorti Bet-El Madrid.

Fuente Edu Casado – Israelí Krav-Maga Spain.