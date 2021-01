El antisemitismo y el virus Covid_19

El antisemitismo tiene características similares a las del virus Covid 19. Es virulento, contagioso (los nazis convirtieron en antisemitas asesinos a la mayoría de su población), tiene mutaciones (fue religioso en la Edad Media, racista en el Siglo 20 y hoy se ha disfrazado de anti-sionista), y en casos extremos causa la muerte (de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial).

Cuando la epidemia comenzó hace un año, los antisemitas acusaron a Israel de haber producido el virus. Hoy, cuando no logran controlar su envidia y sus celos de ver que Israel es el país campeón del mundo en el porcentaje de población vacunada, los antisemitas, incluyendo muchos medios de comunicación, dicen “Israel vacuna a su población pero no a los palestinos.”

La NBC, el periódico británico Guardian, y otros medios de información, cuando informan de que: “Israel lidera al mundo en la vacunación de su población” no se olvidan de añadir “pero al otro lado del muro de separación, el número de palestinos vacunados en Gaza y en la Ribera Occidental es cero.” En forma muy sutil declaran que la responsabilidad por la vacunación de los palestinos recae en Israel, y que Israel rehúsa hacerlo.

La realidad, distorsionada deliberadamente por los antisemitas, es la siguiente:

· Los palestinos no son ciudadanos de Israel (a diferencia de los árabes israelíes), y no contribuyen ni pertenecen a las cuatro organizaciones médicas israelíes donde todos los ciudadanos de Israel están inscritos.

· Los palestinos son ciudadanos del Estado de Palestina, reconocido por 139 Estados miembros de las Naciones Unidas, Estado que tiene su propio Ministerio de Salud, sus propios hospitales, y su propio presupuesto, donde, por decisión de ellos, la medicina no es prioritaria.

· Los Acuerdos de Oslo estipulan que la Autoridad Palestina es exclusivamente responsable de proveer a su población los servicios médicos, incluyendo vacunación.

· En marzo del 2020 Israel ofreció cooperación y ayuda a la Autoridad Palestina cuando se hizo evidente la existencia de la Pandemia. La Autoridad Palestina se negó a tener esa conversación, y hasta hoy nunca ha pedido ayuda de Israel para combatir el virus.

· En junio del 2020, Mahmoud Abbas, el Presidente de la Autoridad Palestina, se negó a aceptar un envío de equipo médico contra el virus debido a que había sido transportado por un avión de los Emiratos Árabes Unidos que aterrizo en el aeropuerto Ben Gurion.

· Pedir y/o aceptar ayuda de Israel va contra los principios palestinos de la campaña BDS. (Boicot, Desinversión, Sanciones) contra Israel.

· En octubre del 2019 Mahmoud Abbas emitió un decreto prohibiendo a sus ciudadanos recibir atención médica en los hospitales israelíes.

¿Algunos de esos simpatizantes palestinos y críticos de Israel, se han preguntado alguna vez porque los cientos millones de dólares que Gaza ha recibido de donantes extranjeros son utilizados para fabricar cohetes y excavar túneles, y no para construir hospitales y escuelas? O, ¿Por qué gran parte de los miles de millones que la Autoridad Palestina ha recibido de países generosos e ingenuos están hoy depositados en cuentas suizas?

Los simpatizantes palestinos y críticos de Israel exigen que Israel entregue la vacuna adquirida para sus propios ciudadanos a un enemigo que rehúsa aceptar la existencia del Estado judío, lo calumnia en cada oportunidad que se le presenta, lo ataca con actos de terror y dispara cohetes a poblaciones civiles. Con esa misma lógica esos simpatizantes deberían exigir que Estados Unidos vacune a los ciudadanos de Venezuela, que la India vacune a la población de Pakistán, y que Corea del Sur vacune a los habitantes de Corea del Norte.

La acusación de que es responsabilidad de Israel inmunizar a los palestinos de la Autoridad Palestina y de Gaza absuelve a los palestinos de la responsabilidad por sus propios actos y perpetua la ficción de la eterna victimización de los palestinos.

Por David Mandel.