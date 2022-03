Yigael Yadin, arqueólogo, militar y político

Hijo de un arqueólogo, se educó en la Universidad Hebrea, donde obtuvo un master en 1945 y un doctorado en 1955. Sus padres habían nacido en Bialystok, en lo que hoy es Polonia.

Yigael Yadin , cuyo nombre original fue Yigael Sukenik , nació el 21 de marzo de 1917 en Jerusalem fue un arqueólogo y líder militar israelí destacado por su trabajo en los Rollos del Mar Muerto .

A los años 16 años de edad de fue reclutado por la milicia pre-estatal Haganah, donde su nombre en clave era “Yadin”, que luego adoptó como su apellido. Su formación inicial en arqueología, en la Universidad Hebrea, se entrelazó con su servicio continuo en la Haganá, donde se convirtió en jefe de operaciones poco antes de que se declarara la independencia.

Después de ser establecido el Estado, cuando las diversas milicias se unieron en las Fuerzas de Defensa de Israel, se convirtió en el segundo jefe de personal del nuevo ejército. Eso fue en 1949, cuando solo tenía 32 años. También representó a Israel en las conversaciones de armisticio con Egipto. Fue miembro de la Haganah de 1932 a 1948 y se desempeñó como jefe del estado mayor general de las Fuerzas de Defensa de Israel de 1949 a 1952. También fue viceprimer ministro entre 1977 y 1981. Yadin, quien fue líder de importantes expediciones arqueológicas en Israel , incluidas las de Haẓor (1955–58; 1968), las Cuevas del Mar Muerto (1960–61) y Masada (1963–65), se convirtió en profesor de arqueología en la Universidad Hebrea en 1959. Recibió el Premio Israel en 1956 y el de humanidades Rothschild en 1964.

Los escritos de Yadin se centran en sus esfuerzos arqueológicos. Incluyen The Message of the Scrolls, Hazor, 3 vol. (1958–62) y El arte de la guerra en las tierras bíblicas a la luz del descubrimiento arqueológico, 2 vol. (1963). También es el autor de Masada: Herod’s Fortress and the Zealots’ Last Stand (1966).

Aunque su carrera tuvo muchos logros, probablemente sea más recordado por su papel en la adquisición e interpretación de los Rollos del Mar Muerto; y por su excavación del palacio de montaña de Herodes en Masada.

Yadin tenía la habilidad de presentar temas arqueológicos de una manera que resonaba con significado y continuidad para la gente del joven estado, que estaba ansiosa por conectarse emocionalmente con la historia judía en la Tierra de Israel.

Jugó un papel decisivo en la visualización de las FDI como un ejército compuesto en gran parte por una fuerza de reserva que podría movilizarse rápidamente en situaciones de emergencia, una idea inspirada en su observación del ejército suizo. También fue responsable de que el ejército participara en muchos ámbitos diferentes de la vida, incluida la educación y la absorción de inmigrantes. Renunció como jefe del ejército en 1952, luego de entrar en conflicto, no por primera vez, con el primer ministro y ministro de Defensa, David Ben-Gurion.

Después de dejar el ejército, Yadin se dedicó a la investigación arqueológica, comenzando con la traducción e interpretación de un primer grupo de Rollos del Mar Muerto que su padre había comprado en Belén en 1947. Fue esta la traducción que llamó “La Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas” que sirvió como su tesis doctoral de 1955 de la Universidad Hebrea.

Los Rollos, que consisten en 972 documentos o fragmentos de pergamino excavados en las cuevas de Qumran a lo largo del Mar Muerto, datan del período comprendido entre finales del siglo V a.e.c. y principios del siglo IV ec. Algunos son transcripciones de textos bíblicos conocidos, otros eran desconocidos anteriormente y, a veces, textos religiosos bastante esotéricos que ofrecen información sobre una secta ascética, que muchos eruditos creen que son los esenios, que existió al final del período del Segundo Templo, y también sobre los precursores del cristianismo.

En 1954 Yadin dispuso la compra para Israel, a través de un intermediario, de cuatro rollos adicionales, completando la adquisición de los siete rollos completos principales cuya colección había iniciado su padre.

Posteriormente dirigió excavaciones en otras cuevas del Mar Muerto, lo que llevó al descubrimiento de las letras de Bar-Kochba; en el vasto sitio cananeo de Hatzor, en Meguiddo y, en 1963-65, en Masada, en el extremo sur del Mar Muerto. Junto con sus publicaciones académicas, escribió libros populares sobre cada una de sus principales excavaciones.

En 1963, hablando con los soldados del Cuerpo Blindado que realizaba su ceremonia de juramento en la excavación de Masada, Yadin dijo: “Cuando Napoleón se paró entre sus tropas junto a las pirámides de Egipto, declaró: ‘Cuatro mil años de historia miran hacia ti.’ Pero qué no habría dado por poder decir a sus hombres: “cuatro mil años de vuestra propia historia os miran. El eco de tu juramento esta noche resonará en los campamentos de nuestros enemigos.”

Fue Yadin quien concluyó que los huesos y fragmentos de cerámica, que sirvieron como lotes para elegir el orden en que moriría la gente encontrados en Masada pertenecían a los zelotes que, según el historiador Flavio Josefo, se suicidaron en el lugar en el año 73. CE, para no rendirse al ejército romano.

Su presentación de la historia logró, al menos en las primeras décadas del estado, presentar a los zelotes bajo una luz heroica, a pesar de la naturaleza religiosa y éticamente perturbadora de su final.

El capítulo final en la vida pública de Yadin fue un ingreso tardío a la política, luego de la muerte de su esposa, Carmella, en 1976. Después de haber servido en la comisión Agranat, que examinó la falla de inteligencia que precedió al estallido de la Guerra de Yom Kippur, en 1973. Yadin enfrentó de cerca a la desilusión que los israelíes sentían por sus líderes políticos. Decidió formar un nuevo partido político, el Movimiento Democrático por el cambio, o “Dash”, por sus siglas en hebreo.

Varios meses después de que Dash obtuviera 15 escaños (de 120) en las elecciones de la Knesset de 1977, Yadin llevó al partido al gobierno de coalición de Menachem Beguin, en el que él mismo se convirtió en viceprimer ministro. Desempeñó un papel en las negociaciones con Egipto que condujeron a un tratado de paz con ese país, pero al sentir que Beguin le negaba cualquier influencia real en el gabinete y ver que su partido se fragmentaba, renunció desilusionado en 1981 al gobierno y a la vida política.

Yadin reanudó su trabajo arqueológico, publicando su análisis del llamado Pergamino del Templo en 1983.

Yigael Yadin murió repentinamente, de un infarto, el 28 de junio de 1984.

