Judíos de todo el mundo asisten al memorial en línea de Sheldon Adelson

El mundo judío se reunió el jueves para un evento conmemorativo mundial que marca el final de la shivá (el tradicional período de duelo de siete días) para el gigante empresarial y filántropo Sheldon Adelson.

El evento en línea fue organizado por un grupo de 30 organizaciones judías estadounidenses y el Consejo Israelí-Estadounidense e incluyó una transmisión en vivo de elogios e historias personales de familiares y amigos, así como oraciones y pequeños grupos de estudio de texto judío centrado en el legado de ofrendas de Sheldon a la comunidad.

“Sheldon Adelson amaba al pueblo judío y amaba al Estado de Israel”, dijo el presidente Reuven Rivlin en la apertura del evento.

“[Era] un gran patriota estadounidense que vio la fuerte alianza entre el Estado de Israel y los Estados Unidos como una misión personal. Su determinación, su capacidad para ver oportunidades, asumir riesgos, ser valiente y triunfar eran conocidas “A todos. Contribuyó a muchas causas, la mayoría de las cuales profundizan la conexión del pueblo de Israel con la tierra y el patrimonio”, dijo Rivlin.

El hermano de Adelson, Lenny Adelson, pronunció un elogio en la ceremonia contando lo “ambicioso” que era Sheldon incluso cuando era joven y que su hermano era “el hombre filantrópico más caritativo, era simplemente una persona increíble”.

Al monumento asistieron representantes de organizaciones de todo Estados Unidos e Israel, incluidas Taglit-Birthright, Israel Bonds, Friends of the IDF, Birthright Israel Foundation, United Hatzalah, IDC Herzliya, StandWithUs, Jewish Federations of Boston y Nevada, Chabad, y más.

“Era un buen amigo que siempre soñó que tendría”, dijo Shawn Evenhaim, miembro de la junta de IAC. “En una charla fogonera que tuve con Sheldon y Miri en la Conferencia IAC, le pregunté a Sheldon qué deseaba que pudiera ser su legado. Y él respondió que su legado no tendría nada que ver con su negocio, sino que tendría que ser con investigación médica, el pueblo judío y el Estado de Israel.

“En todas sus acciones, siempre quiso mejorar la vida de los demás. La mejor manera de honrar su memoria es continuar con su legado, y esta responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros”.

Adelson fue uno de los principales empresarios y líderes empresariales del mundo. Junto con su esposa, la Dra. Miriam Adelson, fue el más grande filántropo del mundo judío de nuestro tiempo. Tocó innumerables vidas con su generosidad, devoción y pasión por las causas judías y conectando a la generación más joven con Israel.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.