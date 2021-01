El régimen israelí del “pasaporte verde” para los vacunados por Covid-19

En paralelo a la evolución del cronograma de vacunación, en Israel se planea implementar el programa del “pasaporte verde”, con el propósito de favorecer a quienes acceden a vacunarse, y cumplir otros objetivos como la planificación del sistema de salud, la renovación del turismo local e internacional, etc., al igual que otros países, que proponen iniciativas similares.

Pero subsisten desacuerdos sobre varios temas que aún deben resolverse, y que generan dilemas legales, económicos, otros de carácter internacional, y dudas sobre los distintos aspectos involucrados en su instrumentación.

¿Quién tendrá derecho a recibir el “pasaporte verde”? En principio cualquier persona que se haya recuperado de la enfermedad y aquellos que reciban la vacuna. Según el esquema fijado, que no ha recibido la aprobación final, el “pasaporte verde” se emitirá a los vacunados una semana después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

¿Qué derechos confiere el “pasaporte verde”? La eximición del aislamiento cuando regresen de un viaje desde el extranjero. Incluso de los países catalogados como “rojos”. La posibilidad de entrar y salir libremente de los espacios designados en Israel como “islas verdes”: la zona del Mar Muerto y la zona de Eilat. La exención del aislamiento en caso de un contacto estrecho con un paciente de Covid, etc.

Se espera que muchos países que hasta ahora estaban cerrados a los israelíes abran sus fronteras a los que porten el “pasaporte verde”. La expectativa es que los titulares de dichos pasaportes puedan volver a moverse libremente entre los países que los reconozcan, sin exigirles aislamiento o controles adicionales como condición de ingreso. El primer país en anunciar que recibirá israelíes vacunados es Chipre (a partir de marzo), además del acuerdo de reciprocidad que se estaría firmando en estos días, también se espera que se sumen otros países a la lista, como Grecia, Seychelles, Rumania, Bulgaria, Croacia, Malta, Serbia, Bahréin y Jordania.

En estos momentos aquellos que aún no han sido vacunados con las dos dosis, tienen que seguir completando entre 10 y 14 días de aislamiento al regresar a Israel. Mientras que aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad o los titulares de pasaportes verdes estarán exentos del aislamiento.

Próximamente se lanzará una prueba piloto a través de una aplicación para la habilitación del “pasaporte verde” digital, que se entregará a los vacunados y recuperados de coronavirus. Se espera que continúe durante unas dos semanas, para obtener la versión final, que emitirá un código QR exclusivo para cada “pasaporte verde”. Con esta aplicación se habilitarán usos adicionales, que aún no se han terminado de definir, como la entrada a eventos deportivos, culturales, conferencias, eventos y museos. Es posible que en el futuro también se utilice en gimnasios, centros comerciales, restaurantes y más.

¿Cuál será la vigencia del “pasaporte verde”? Si bien aún no ha sido confirmada, se estima que para los vacunados no se les fijara fecha de vencimiento, mientras que para los recuperados se está pensando en un pasaporte válido por 6-12 meses desde la fecha de emisión.

¿Cuáles son las implicancias para el turismo internacional? El modelo de “pasaporte verde” está cobrando impulso en varios países, y uno de sus principales objetivos es revitalizar el turismo internacional. Los titulares de pasaportes verdes podrán moverse libremente entre países que los reconozcan y no se les exigirá aislamiento o controles adicionales. Es posible que las aerolíneas adopten una actitud similar frente a los titulares de pasaportes verdes, facilitando los procesos de embarque, lo que seguramente incentivara la vacunación.

¿Reemplazará el “pasaporte verde” los testeos de Covid en todos los países? Al parecer, el “pasaporte verde” no servirá universalmente. El proceso de ingreso a ciertos países seguirá requiriendo controles y aislamiento.

¿Cómo influirá el “pasaporte verde” sobre los seguros de viaje? El año pasado se registraron aumentos significativos en las tarifas de los seguros de viaje al extranjero, por el costo que implica tratar a un paciente con coronavirus infectado en el extranjero. Hubo compañías de seguros que dejaron de asegurar viajeros a determinados países, con tratamientos muy costosos, como los Estados Unidos. Las principales aseguradoras ya han anunciado que darán cobertura a los viajeros a los EE. UU. con la condición que detenten “pasaporte verde”. Es probable que se empiecen a fijar tarifas diferenciales para los titulares de pasaportes verdes y los demás, y es factible que las compañías de seguros continúen negándose a asegurar viajes a ciertos países para aquellos que no tienen un “pasaporte verde”.

Que pasara en materia de Acuerdos Internacionales ¿qué vacunas serán reconocidas entre los distintos países? En este sentido se anunció que, si bien se establecieron negociaciones, aún no se ha firmado acuerdos internacionales al respecto.

La cuestión legal que se puede suscitar al impedir que quienes no tengan el “pasaporte verde” participen en determinados eventos o ámbitos está siendo estudiada. Básicamente se pretende impedir reclamos de quienes no acepten vacunarse, fundados en la afectación de sus derechos. Para ello se están evaluando brindarles vías alternativas, como la posibilidad de acreditar mediante un test negativo, etc.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.