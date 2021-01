Donald Trump confirmó que no asistirá a la asunción de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, socavando su mensaje del día anterior de que trabajaría para garantizar una “transición de poder sin problemas, ordenada y sin problemas” hacia su sucesor.

Trump no ofreció pistas sobre cómo pasaría sus últimas horas en el cargo, y será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en saltarse la juramentación de su sucesor. Tradicionalmente, los presidentes entrantes y salientes viajan juntos al Capitolio de los Estados Unidos para la ceremonia, como símbolo de la transición pacífica de la nación.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021