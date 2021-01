Netanyahu califica el “alboroto” en DC “vergonzoso” pero elogia a Trump como pacificador en Medio Oriente

El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el ataque contra el edificio del Capitolio en Washington como “vergonzoso” y dijo que era lo “opuesto” a los valores estadounidenses e israelíes, pero elogió al presidente estadounidense Donald Trump como un pacificador regional.

El primer ministro israelí, un aliado clave de Trump, hizo sus comentarios junto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, quien visitaba Jerusalem después de un viaje a Jartum en el que el gobierno sudanés se comprometió a normalizar los lazos con el estado judío.

En su denuncia del ataque al Capitolio, que se produjo varias horas después de que la mayoría de los demás líderes mundiales condenaron el alboroto, Netanyahu no mencionó a Trump por su nombre ni las circunstancias en las que tuvo lugar el ataque. El presidente ha sido acusado tanto por demócratas como por republicanos de incitar al ataque, en el que murieron cuatro personas, una por disparos de la policía y otras tres en circunstancias poco claras.

Netanyahu, sin embargo, elogió al presidente de Estados Unidos poco después por su papel en la normalización de los lazos entre Israel y varios países árabes.

“Quiero agradecer al presidente Trump ya todos ustedes en la administración por todo lo que han hecho y están haciendo por la paz. Ha marcado una diferencia real, logrando un avance tras otro, llevando a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán al círculo de la paz. No tengo ninguna duda de que seguirán más países árabes y musulmanes ”, dijo Netanyahu.

Los comentarios de Netanyahu alabando a Trump quedaron fuera del comunicado de prensa inicial de su oficina sobre su reunión con Mnuchin, que incluyó solo su condena del ataque a Washington.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "For generations American democracy has inspired millions around the world and in Israel. American democracy has always inspired me.

Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish. pic.twitter.com/LpVQwRyS8Y

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 7, 2021