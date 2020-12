En Israel ya se vive el segundo día del tercer confinamiento y, si bien ya comenzó la etapa de vacunación, la suba de casos no da respiro. Radio Jai dialogó con el periodista Carlos Gurovich, quien desde Israel dio más detalles sobre el tema y, además, explicó cómo está la situación política allí.

“Más allá de los inconvenientes que produce en el mundo del comercio, el nuevo cierre genera nuevamente una gran incertidumbre y discusiones sobre si su aplicación era o no necesaria, ya que el sistema escolar se mantiene abierto y lo que tiene que ver con lo laboral, solamente se redujo en un 50 %”, explicó. También dijo que hay un cuestionamiento porque no todas las actividades fueron limitadas, y que por lo tanto, es un confinamiento parcial y no total.

Pasada una semana del comienzo del plan de vacunación en Israel, según el periodista, por millón de habitantes, Israel es el país número uno con cantidad de vacunados en siete días. “Me vacuné el jueves pasado, y fue una experiencia emocionante”, aseguró Gurovich. Y agregó: “Es una luz de esperanza para que 2021 sea un año un poco mejor”.

Por otro lado, confirmó que “el 23 de marzo de 2021, la ciudadanía israelí irá a votar cuarta vez en dos años”. “Son unas elecciones que van a generar realmente un nuevo panorama político en Israel, que ojalá genere un gobierno estable”, sostuvo. Y criticó: “Hemos tenido un gobierno con muchas voces, muy desconcertantes e inefectivo”.

Por último, Gurovich hizo referencia a Netanyahu en términos de estrategia y política exterior. “Los últimos años han sido extraordinarios en su manejo, sobre todo en los enfrentamientos con Irán, en el apoyo que recibió en la administración de Trump y los acuerdos de Abraham que han cambiado de alguna manera el paradigma de la política israelí y árabe”, señaló, y sentenció: “El único que puede hacerle un poco de sombra es Gideon Sa’ar, quien tuvo una relación de odio con el actual Primer Ministro, y decidió que ahora es el momento de presentarse como candidato por parte de la derecha israelí”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente