Israel “Un juzgado por delitos financieros será ministro de finanzas”

Aryeh Deri, líder del partido ultraortodoxo sefardí Shas de Israel, que ya estuvo condenado y encarcelado, está a punto de asumir un cargo ministerial, en el inminente gobierno de Biniamin Netanyahu.

El lunes de esta semana se aprobó en Israel, de manera final, de lo que dieron en llamar “Ley Deri Smotrich”, que permite que el líder de Shas, que además tiene una nueva causa judicial, asuma su cartera.

El doctor León Amirás vicepresidente del Colegio de Abogados de Israel, brindó en detalle, el desarrollo los acontecimientos sobre tan delicado tema judicial.

El abogado explicó que se trata de una ley netamente personal, que dice que “todo político que sea condenado por una prisión condicional va a poder seguir siendo ministro”. “Una cosa de locos”, expresó. Sin embargo, dijo, que lo más importante es que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ya nombró a once jueces que van a decidir si esta ley es constitucional o no. Recordó que en Israel no hay Constitución, pero sí leyes básicas. De acuerdo con esto, se va a decidir si hay una contradicción con dichas leyes básicas y si se puede anular o no la ley.

“Esto no va a ser muy fácil”, señaló, porque, sostienen que este gobierno, lamentablemente, está muy en contra de la Corte Suprema, de los jueces, por lo que teme que esto traiga un conflicto civil en Israel entre los que están a favor y en contra de la Corte. “Este tema va a ser muy pesado”, subrayó. Y comentó que, incluso entre los abogados, están divididas las posturas. Están los que dicen que los jueces van a aceptar esta apelación y van a anular la ley, para demostrar quién tiene el poder, porque si no, si esta vez los jueces son débiles, van a seguir promulgando cada vez más leyes de este tipo y eso significaría la destrucción del Poder Judicial; la otra dice que los jueces, tal vez, van a decir que no van a querer involucrarse, entrometerse en la legislación, con el fin de evitar que esto siga a mayores, que esto se convierta en una guerra civil total. “Yo, personalmente creo que la Justicia va a entrar en este tema de manera seria y que va a anular esa ley”, declaró.

Esta curiosa Ley Deri surge de un pedido en el Parlamento, de la famosa “ley de Smotrich”, de ese nuevo diputado que aspira al cargo de Ministro de Defensa, quien también tiene causas penales por delitos en contra del Estado.

“A nivel simbólico, que alguien que estuvo en la cárcel, que cometió delitos, sobre todo, delitos económicos, vaya a ser ministro de economía es una cosa de locos”, expresó indignado. Indicó que este es el gran tema de debate en Israel y es el primer examen de Netanyahu, por cómo puede formar un gobierno con gente muy extremista, gente que no tiene nada que ver con el Likud. Es decir, la mitad de los que ganaron las elecciones no son gente extremista. Pero ese sector ha logrado “tomar la sartén por el mango” y así imponer lo que ellos quieran hacer, ante el silencio de Netanyahu que cuando se le pregunta sobre el tema, dice que “todo va a estar bien”.

León Amirás contó además de su grata experiencia, por la reciente visita a Israel del jefe de gabinete del gobierno nacional argentino Juan Manzur: “Una cosa increíble fue ver a Manzur con el Gran Rabino de Israel, junto al embajador de los Estados Unidos en Israel, verlos juntos, encendiendo las luminarias de Janucá y entonando Maoz Tzur“, expresó.

Y añadió “Vi a una persona muy cálida que repartía y recibía abrazos”. Y sin desear entrar en temas políticos de la Argentina, en la que ya no vive hace 30 años, dijo que puede decir que Manzur demostró allí dar su corazón por Israel, por su gente, muy querido por rabinos, por argentinos que viven en Israel, que fue muy interesante su visita, que lo fue en Yad Vashem, el Har Hertzl en donde llevó unas flores a la tumba de un soldado tucumano.

“¡Muy, muy interesante! ojalá que haya muchas visitas más de dirigentes argentinos al Estado de Israel”, concluyó.

Redacción Prof. Cita Litvak

