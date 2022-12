El tema Kurdo

A raíz del tiroteo perpetrado en Paris por un ciudadano kurdo la víspera de Nochebuena en un centro cultural kurdo, que provocara la muerte de al menos tres personas y dejara a cuatro personas heridas, surgió la inquietud de conocer sobre este pueblo, el Kurdistán, su origen, demografía, ubicación geográfica y situación política.

Dialogamos en Radio Jai con el reconocido analista internacional, Luciano Mondino, quien brindó un amplio panorama sobre la cuestión.

Mondino explicó que este “es un claro ejemplo de lo que es una nación sin Estado”, un grupo de entre 30 y 33 millones de personas que están repartidos en distintos países del Medio Oriente: Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. “El Kurdistán como tal no existe”, subrayó; y señaló que hay un cierto territorio autónomo en el norte de Irak, que tiene una trascendencia importante en lo que hace al control del petróleo, un recurso muy importante para la política interna y externa de los países, y que es una nación que busca año tras año, mayores márgenes de autonomía. Sostuvo que eso genera recelo y sospecha en los gobiernos que los enfrentan, que los ven como amenaza y preocupación por las tácticas que utilizan para conseguir sus medios. Y ahí se refirió especialmente a la cuestión turca con los kurdos; remarca que el gobierno de Erdogan es quien quizás más ataque frontal realiza contra el pueblo kurdo y que se percibe cierto silencio por parte de la comunidad internacional, especialmente occidental, cuando sucede que Irán o Turquía bombardean el norte de Irak que es donde tienen el corazón de esta región geopolítica.

Sobre el origen del pueblo kurdo, Mondino indica que debemos remitirnos hacia unos 2000 a 3000 años atrás; y, que, como muchas de las creencias, en los inicios de las civilizaciones, con el tiempo pasa a ser una nacionalidad, y un sentimiento nacional que es del Kurdistán. Indicó que es una facción del islam, en su gran mayoría sunitas, que están enfrentados a los chiitas. Dijo que es importante esto cuando se analiza por qué Irán que es chiita, ataca a los objetivos kurdos, que en su gran mayoría son sunitas. Sin embargo, explica que el tema de los kurdos no es solamente una cuestión religiosa, que es importante saber que este grupo de personas repartidos en esos cinco países, “casualmente” están diseminados en zonas muy importantes en lo que hace a la cuestión estratégica de los países, especialmente en lo referente al gas y al petróleo. “En la región del Kurdistán iraní, de donde provenía Masha Amani, la joven asesinada por la Policía de la Moral, Irán extrae entre el 10 y el 12 por ciento de su producción nacional de petróleo que exporta, por lo que, en lo que Irán considera un peligro y una amenaza a su integridad territorial, está el control de una parte no menor de su exportación”. Por lo tanto, la cuestión nacional kurda va mucho más allá de sus raíces históricas religiosas y nacionales.

En lo que hace a sus reivindicaciones nacionales de estos kurdos dispersos en esos países, en los que van a entrar todos los elementos que hacen a un estado- nación modernos, como una moneda, himno, fuerzas de seguridad, idioma, religión oficial, conforman los elementos principales que los líderes kurdos utilizan para poder canalizar sus demandas nacionalistas. Y este punto es impreciso para entender también por qué, por ejemplo, tomando el caso de Irán, los kurdos que desean recibir educación en idioma kurdo o árabe, se encuentran con la oposición de los líderes iraníes que pretenden imponer una educación en persa. Esto genera que en la región del Kurdistán haya enormes niveles de analfabetismo en personas que no pueden acceder a la educación formal en Irán, simplemente por ser kurdos.

Donde tal vez se encuentre un nivel de autonomía kurda mayor desde hace algunos años, es en norte, en Irak, en donde han logrado una suerte de administración autónoma reconocida parcialmente por las autoridades iraquíes y que de alguna forma viene a contrarrestar lo que era en los años noventa el liderazgo de Sadam Hussein dentro de Irak. Esto es muy claro para entender la razón por la que Estados Unidos y otros países occidentales apoyan a los kurdos iraquíes, como lo harán con los de Siria.

Así como no hay un mandato unificado en Occidente para tratar la cuestión kurda, entre los mismos kurdos, también existen muchas divisiones y fragmentaciones internas y rivalidades entre los propios liderazgos. Un kurdo en Siria no va a tener los mismos objetivos que un iraní. “Ni hablar del Kurdistán iraquí o el de Turquía que representa el 20 por ciento de la población total y que está en su gran mayoría, alojada en el sur del país”, reveló.

Acerca de si los kurdos pretenden un Estado, Mondino explica que si viéramos Siria Turquía, Irak, Irán y Armenia, veríamos que estos kurdos están repartidos en zonas compactas, es decir que el Kurdistán de alguna manera fragmentaría la unidad territorial de esos cinco países y que, por supuesto conformarían lo que sería una unidad estatal debidamente reconocida en el caso de lograr la autonomía. Pero cuando se habla de que los kurdos tengan su Estado, se habla de que cinco gobiernos de los cuales está Irán, cuyo régimen quedó a la vista de todos con el asesinato de Amini; de Turquía un gobierno, que, si bien se presenta como laico, ha girado para el islamismo y se ha radicalizado en muchas de sus posturas. Irak y Siria con milicias chiitas, y Armenia, un país cristiano, y a su vez mucho más ligada a Irán. Estos países nunca van a permitir una conformación autonómica completa del Kurdistan. Dijo que hoy lo más viable es pensar que las distintas regiones en los países irán encontrando mayores o menores márgenes de autonomía.

Pensando en el tratamiento internacional de la causa palestina, Mondino indicó que ella, palestina es mucho menor en número y que no llega a equiparar lo que realmente sucede con el caso de los kurdos. Dijo que lo que sucede es que Palestina tiene un marketing y una posibilidad de amplificación tan grande, lo que llama “el insumo de la mentira”, que está reflejada en los organismos internacionales. Y en eso, sostuvo que lo de la ONU es muy condenable, cuando se habla de los refugiados palestinos, del que señalan estimaciones mayores a cinco millones, cuando las que se pueden comprobar no llegan ni al millón. Entonces, si se hace el contraste entre la cuestión de los kurdos, lógicamente la pregunta que surge es, cómo el mundo reacciona con tanta efervescencia ante una causa que es de una manipulación histórica, de una falsedad tan grande, que ni siquiera puede ser constatado en los números por los propios organismos internacionales, y no hace nada con lo que es la inestabilidad y la amenaza sobre el pueblo kurdo. Eso no quita que los kurdos no hayan utilizado durante mucho tiempo acciones de violencia planificada, acciones terroristas contra la inestabilidad de gobiernos. Esto se ha visto mucho en Turquía especialmente en los años ochenta y noventa, hay mucha conexión de grupos kurdos con guerrillas en América Latina; de hecho, hay una sospecha de que estén operando muy cerca de la Argentina, también en Chile; por eso, es un entramado muy complejo para entender. Sí es cierto en la comparativa palestinos – kurdos, esta es muy poco fiable, es cuestionable el posicionamiento de la comunidad internacional que siempre se ubica en la crítica y ensañamiento desmesurado contra el Estado de Israel, quien le debe explicar por qué existe, mientras hace el silencio y la vista gorda hacia lo que realmente es un genocidio contra el pueblo kurdo, especialmente desde los gobiernos que son también islámicos.

Sobre si hay una fuerza real de querer transformarse en un estado independiente, el analista señaló que “es bastante idealista pensaren eso hoy, así como están las reglas del derecho internacional y lo que significa el trasfondo geoestratégico y político de una posible unificación del Kurdistán. “Es casi impensable”, remarcó. Y explica que ningún gobierno va a permitir la división de su unidad territorial en post de entregar incluso pozos energéticos petroleros o de gas hacia un nuevo pueblo que reclama su pertenencia estatal. Y que, en eso, la comunidad internacional es ambivalente: Los estados Unidos han apoyado al principio a los kurdos iraquíes contra Sadam Hussein a finales de los noventa, y hacen lo mismo con los kurdos sirios cuando tiene que enfrentar al ISIS. Por ello, dijo que no hay un mandato en común a la hora de defender o no la causa kurda del lado occidental.

“Por como está planteado, lo veo muy difícil”, sostuvo; pero cree que cada región del Kurdistán en sus países irá en mayor o menor medida consiguiendo mayores tipos de concesiones.

Redacción: Prof. Cita Litvak

