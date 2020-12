Se disuelve la Knesset y habrá una cuarta elección en 2 años

La 23a Knesset se dispersó oficialmente cuando el reloj dio la medianoche del martes y la fecha límite para aprobar un presupuesto de 2020 expiró, enviando a los israelíes a las urnas por cuarta vez en menos de dos años. Las elecciones se convocaron automáticamente dentro de 90 días, es decir, el 23 de marzo de 2021, aunque esa fecha aún podría cambiarse mediante votación.

El fracaso en aprobar un presupuesto se produjo apenas siete meses después de la juramentación del “gobierno de unidad” entre el Likud y Azul y Blanco. Los dos partidos, que se habían enfrentado amargamente en tres elecciones indecisas, acordaron formar un gobierno de poder compartido con un primer ministro rotatorio entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder azul y blanco Benny Gantz en mayo.

Pero a pesar de las promesas de dejar de lado sus diferencias para luchar contra la pandemia de coronavirus, la agitación política los siguió hasta el gobierno, y ambos líderes pronto afirmaron que el otro estaba rompiendo sus acuerdos de coalición.

A diferencia de las tres elecciones anteriores, cuando el principal rival de Netanyahu era Gantz y su alianza centrista Azul y Blanca, esta vez los principales rivales del primer ministro provienen de su propia ala derecha del espectro político. Un exministro del Likud, Gideon Sa’ar, ha creado un nuevo partido, New Hope, dedicado a derrocar a Netanyahu, y el líder del partido de derecha / ortodoxo Yamina, Naftali Bennett, también tiene como objetivo tratar de suplantarlo. Tanto Sa’ar como Bennett son vistos como más agresivos que Netanyahu en cuestiones relacionadas con los palestinos y los asentamientos.

Netanyahu, de 71 años, ha ocupado el poder de forma ininterrumpida desde 2009 y también ocupó el cargo de primer ministro de 1996 a 1999, lo que lo convirtió en el líder con más años de servicio en Israel. Permanece en el cargo como jefe del gobierno de transición hasta que se celebren las elecciones y se forme una nueva coalición.

El martes por la noche, horas antes de la disolución de la Knesset, elogiando sus propios logros en la pandemia del coronavirus y al forjar una serie de cuatro nuevos acuerdos de paz en los últimos cuatro meses (con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos), Netanyahu insistió en que hizo todo lo posible para evitar nuevas elecciones, pero prometió que su partido tendría “una gran victoria”.

“No quería elecciones. El Likud no quería elecciones. Votamos una y otra vez en contra de las elecciones ”, afirmó. “Benny Gantz retrocedió sus acuerdos con nosotros”.

El primer ministro, que está siendo juzgado por cargos de corrupción, dijo que Gantz “insistió en permitir que [el ministro de Justicia Avi] Nissenkorn continúe la dictadura de los funcionarios de izquierda” en el sistema judicial.

Según los informes, Gantz retrocedió un acuerdo para frenar los poderes de Nissenkorn después de darse cuenta de que su partido no respaldaría la medida.

“La mayoría de los israelíes reconocen nuestro liderazgo y enormes logros”, dijo Netanyahu, citando el éxito en la obtención de vacunas para Israel, los acuerdos de normalización con los países árabes y una economía fuerte.

Afirmó que “la elección en estas elecciones [es] clara: o un gobierno dependiente de [el líder de la oposición Yair] Lapid y la izquierda, o un verdadero gobierno de derecha”.

Azul y Blanco respondió a las acusaciones echando la culpa del colapso de la coalición a Netanyahu. “Un hombre acusado de criminalidad, con tres acusaciones, está arrastrando al país a cuatro campañas electorales”.

“Si no hubiera un juicio, habría un presupuesto y no habría elecciones”, dijo el partido en un comunicado.

Después de un impresionante ascenso de forastero político a primer ministro suplente en un año y medio, el futuro de Gantz en la política israelí ahora parece sombrío, con encuestas que sitúan a su partido Azul y Blanco en solo cinco o seis escaños, apenas por encima del umbral electoral; ganó 33 escaños en las elecciones de marzo de 2020, y 61 de los 120 diputados lo recomendaron para primer ministro, aunque provenían de todo el espectro político y Gantz no pudo forjar una coalición.

En cambio, el líder del partido Azul y Blanco rompió su alianza con Yesh Atid de Lapid para unirse al gobierno de Netanyahu, a pesar de las reiteradas promesas durante sus campañas electorales de que no se uniría a una coalición con el líder del Likud mientras Netanyahu enfrentara cargos de corrupción. El Partido Laborista, que lideró a Israel durante su primer cuarto de siglo, siguió a Gantz en la coalición encabezada por el Likud. Las encuestas indican que los laboristas no obtendrán ningún escaño en las próximas elecciones.

El futuro de Netanyahu como primer ministro también puede estar en peligro, con una serie de nuevos desafíos que enfrentará en estas elecciones.

Un par de encuestas de televisión emitidas el martes por la noche sitúan al bloque garantizado de Netanyahu, el Likud y los dos partidos ultraortodoxos, muy por debajo de la mayoría, y una de las encuestas también muestra al ex ministro del Likud, Sa’ar, pisándole los talones al antiguo primer ministro en en términos de quién es más adecuado para el puesto superior.

Tanto en las encuestas del Canal 12 como en las de Kan, se pronosticó que el partido Likud de Netanyahu sería la facción más grande con 29 y 28 escaños respectivamente, frente a los 36 en la actual Knesset.

Pero después del Likud estaba el partido New Hope de Sa’ar, que Kan dijo que obtendría 20 escaños, dos más que en la encuesta del Canal 12. Sa’ar formó New Hope la semana pasada después de anunciar que dejaba el Likud para desafiar a Netanyahu. Desde entonces, se le han unido los ex diputados del Likud Yifat Shasha-Biton y Michal Shir, y los diputados de la facción Derech Eretz Yoaz Hendel y Zvi Hauser.

El tercer partido más grande sería Yesh Atid-Telem del líder de la oposición Lapid con 16 escaños, según el Canal 12, aunque Kan predijo que serían 15 escaños para la facción nacional-religiosa Yamina. Yesh Atid recibió 13 asientos en la encuesta de Kan, mientras que el Canal 12 le dio 13 asientos a Yamina.

Si Yamina, que quedó fuera del gobierno de unidad que el Likud formó con Azul y Blanco en mayo, se reincorpora al bloque de Netanyahu, ambas encuestas dijeron que la alianza del primer ministro tendría 58 escaños, aún por debajo de la mayoría necesaria para formar una coalición en la Knesset de 120 escaños.

Aunque Netanyahu carecía de un camino claro para formar un gobierno, no estaba claro a partir de los resultados de la encuesta si se podría formar una mayoría alternativa, con los partidos que se oponen al líder del Likud divididos ideológicamente y sobre la cuestión de quién debería ser el primer ministro. New Hope, Yamina, Yesh Atid, Yisrael Beytenu y Blue and White ganarían 60 escaños entre ellos, según la encuesta de Kan, y 59 según el Canal 12.

Los esfuerzos para evitar o al menos evitar estas nuevas elecciones estaban condenados durante la noche de lunes a martes, cuando la Knesset rechazó por poco un proyecto de ley que habría aplazado la fecha límite de medianoche del martes para aprobar el presupuesto estatal.

Netanyahu participó en la votación, emitiendo su voto a favor del proyecto de ley y aparentemente creyendo que obtendría una mayoría. Pero tres diputados azules y blancos desafiaron la disciplina del partido y votaron en contra, al igual que Likud MK Shir, que irrumpió en el pleno de la Knesset en el último minuto, habiendo indicado anteriormente que estaba enferma. Más tarde, Shir renunció para unirse al antiguo partido Nueva Esperanza de Sa’ar.

El resultado final de la votación fue 49 en contra, 47 a favor, ya que quedó claro que los legisladores tanto del Likud como de Azul y Blanco habían engañado a Netanyahu haciéndole creer que tenía los votos para aprobar la legislación.

