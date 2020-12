Dos hombres dibujan una esvástica en una yeshivá de Brooklyn

Dos hombres pintaron con aerosol una esvástica en una yeshivá de Brooklyn el fin de semana pasado en un aparente crimen de odio, dijeron las autoridades el sábado cuando publicaron un video de vigilancia del incidente.

La imagen antisemita, junto con las etiquetas de los hombres, o firmas de graffiti, se encontraron en el costado de Mesilas Bias Yaakov en el vecindario de South Slope el domingo pasado.

El New York Daily News informó que la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del NYPD está investigando el crimen, pero que hasta ahora no ha habido arrestos.

WANTED!! For ANTI-SEMITIC graffiti on Sunday 12/13 at 2:20 PM at 420 19th St, Brooklyn. Call Crimestoppers 800-577-8477. Photos in comments. pic.twitter.com/j0B0A2g2OZ

